Alle Infos zu Mazedonien - Albanien

Premier League Sa 13:30 Das Highlight am Samstag: ManCity - Liverpool WC Qualification Europe Armenien -

Dänemark WC Qualification Europe Aserbaidschan -

San Marino WC Qualification Europe Montenegro -

Rumänien WC Qualification Europe Polen -

Kasachstan WC Qualification Europe England -

Slowakei WC Qualification Europe Schottland -

Malta WC Qualification Europe Slowenien -

Litauen WC Qualification Europe Deutschland -

Norwegen WC Qualification Europe Nordirland -

Tschechien WC Qualification Europe Mazedonien -

Albanien WC Qualification Europe Italien -

Israel WC Qualification Europe Liechtenstein -

Spanien WC Qualification Europe Island -

Ukraine WC Qualification Europe Türkei -

Kroatien WC Qualification Europe Kosovo -

Finnland WC Qualification Europe Österreich -

Georgien WC Qualification Europe Moldawien -

Wales WC Qualification Europe Irland -

Serbien WC Qualification South America Bolivien -

Chile WC Qualification South America Kolumbien -

Brasilien WC Qualification South America Ecuador -

Peru WC Qualification South America Argentinien -

Venezuela WC Qualification South America Paraguay -

Uruguay Copa del Rey Saragossa -

Granada Copa del Rey Rayo Vallecano -

Teneriffa CSL Guangzhou Evergrande -

Changchun Ligue 1 Lille -

Bordeaux First Division A Anderlecht -

Lokeren Ligue 1 Metz -

PSG Premiership Hamilton -

Celtic Championship Derby County -

Hull Primera División Leganes -

Getafe J1 League Kofu -

Shimizu J1 League Kashima -

Omiya J1 League Urawa -

Kashiwa J1 League Kawasaki -

Yokohama FM J1 League Gosaka -

Kobe Primera División Real Madrid -

Levante Premier League Man City -

Liverpool CSL Shandong -

Jiangsu Premier League Leicester -

Chelsea Championship Bolton -

Middlesbrough Primera División Valencia -

Atletico Madrid Ligue 1 Nizza -

Monaco Serie A Juventus -

Chievo Premier League Stoke -

Man United Primera División Sevilla -

Eibar Championship Sheffield Wednesday -

Nott'm Forest Ligue 1 Caen -

Dijon Ligue 1 Montpellier -

Nantes Ligue 1 Straßburg -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Toulouse Premier League Everton -

Tottenham (DELAYED) Eredivisie Ajax -

Zwolle Primera División Barcelona -

Espanyol Serie A Sampdoria -

AS Rom Premier League Brighton -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Arsenal -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Watford (Delayed) Eredivisie Heerenveen -

Eindhoven Serie A Inter Mailand -

SPAL Premier League Burnley -

Crystal Palace Ligue 1 Saint-Etienne -

Angers Serie A Atalanta -

Sassuolo Serie A Cagliari -Crotone Serie A Hellas Verona -

Florenz Serie A Lazio -

AC Mailand Serie A Udinese -

Genua Ligue 1 Lyon -

Guingamp Premier League Swansea -

Newcastle Serie A Benevento -

FC Turin Primera División Villarreal -

Real Betis Serie A Bologna -

Neapel Serie A Santos -

Corinthians Ligue 1 Marseille -

Rennes Ligue 2 Reims -

Brest Premier League West Ham -

Huddersfield Primera División Malaga -

Las Palmas Copa Libertadores San Lorenzo -

Lanus Copa Sudamericana Chapecoense -

Flamengo Copa Libertadores Barcelona -

Santos Copa Libertadores Botafogo -

Gremio Copa Libertadores Jorge Wilstermann -

River Plate Ligue 1 Toulouse -

Bordeaux Premiership Partick Thistle -

Rangers Premier League Bournemouth -

Brighton Primera División Eibar -

Leganes J1 League Omiya -

Gamba J1 League Kobe -

Sapporo Primera División Levante -

Valencia Premier League Crystal Palace -

Southampton CSL Shanghai SIPG -

Shanghai Shenhua Premier League Liverpool -

Burnley Championship Hull -

Sunderland Primera División Getafe -

Barcelona Ligue 1 Monaco -

Straßburg Premier League Tottenham -

Swansea Primera División Real Betis -

La Coruna Championship Barnsley -

Aston Villa Ligue 1 Dijon -

Saint-Etienne Ligue 1 Guingamp -

Lille Ligue 1 Nantes -

Caen Ligue 1 Troyes -

Montpellier Premier League Huddersfield -

Leicester (DELAYED) Primera División Atletico Madrid -

Malaga Serie A AS Rom -

Hellas Verona Premier League Newcastle -

Stoke (DELAYED) Serie A Sassuolo -

Juventus CSL Jiangsu -

Guangzhou Evergrande Eredivisie ADO Den Haag -

Ajax Premier League Chelsea -

Arsenal Ligue 1 Amiens -

Marseille Serie A AC Mailand -

Udinese Serie A SPAL -

Cagliari Serie A FC Turin -

Genua Primera División Girona -

Sevilla Eredivisie PSV -

Feyenoord Ligue 1 Angers -

Metz Ligue 1 Rennes -

Nizza Premier League Man United -

Everton Serie A Chievo -

Atalanta Primera División Las Palmas -

Bilbao Primera División Real Socieda -

Real Madrid Serie A Genua -

Lazio Serie A Corinthians -

Vasco da Gama Ligue 1 PSG -

Lyon

Bei nur vier Punkten Rückstand auf Italien macht sich Albanien noch Hoffnung auf Platz zwei in der Gruppe G und damit die Playoffs für die WM 2018. Dafür ist aber ein Sieg gegen Mazedonien notwendig. SPOX versorgt euch mit Infos zum Duell.

Mazedonien und Albanien haben ihr jeweiliges Spiel am 7. Spieltag in der Gruppe G gewonnen. Während Mazedonien ein Sieg gegen Israel einfuhr, gewann die albanische Mannschaft gegen Liechtenstein 2:0. Damit bleibt das Team um Mergim Mavraj erster Verfolger der Schwergewichte Spanien und Italien.

Spiel Mazedonien - Albanien Datum Samstag, 05. September 2017 Uhrzeit 20.45 Uhr

TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist eine Multisport-Streaming-Plattform. Der OTT-Dienst zeigt zahlreiche internationale Fußballspiele, unter anderem aus der Premier League, der Primera Division, der Serie A oder auch der WM-Qualifikation live. Zudem übertragt DAZN auch Boxkämpfe, Darts-Turniere, die NBA, NFL oder die MLB. Nach einem Probemonat kostet der Streamingdienst 9,99 Euro im Monat.

Wo kann ich das Match im Liveticker verfolgen?

Das Match gibt es in einer Konferenz mit weiteren Spielen des achten Spieltags der WM-Qualifikation im LIVETICKERauf SPOX.

Der Kader von Mazedonien

Position Spieler Mazedonien Torhüter David Mitov Nilsson, Stole Dikitrievski, Dejan Illiev Abwehrspieler Darko Verlkovski, Kire Ristevski, Visar Musliu, Gjoko Zajkov, Mite Cikarski, Stefan Ristovski, Kristijan Tosevski Mittelfeldspieler Stefan Spirovski, Boban Nikolov, Ezgjan Alioski, Enis Bardhi, David Babunski, Eljif Elmas Stürmer Aleksandar Trajkovski, Ljupco Doriev, Ivan Trickovski, Nikola Gjorgjev, Marjan Radeski, Goran Pandev, Ilija Nestorovski

Der Kader von Albanien

Position Spieler Albanien Torhüter Etrit Berisha, Thomas Strakosha, Alban Hoxha Abwehrspieler Mergim Mavraj, Arlind Ajeti, Berat Djimsiti, Ansi Agolli, Elseid Hysaj, Ivan Balliu, Frederic Veseli Mittelfeldspieler Amir Abrashi, Migjen Basha, Andi Lila, Berim Kukeli, Ledian Memushaj, Liridon Latifi, Jahmir Hyka Stürmer Azdren Llullaku, Odise Roshi, Eros Grezda, Sokol Cikalleshi, Armando Sadiku

Die Stars der Mannschaften

International sind nur die wenigsten der Akteure bekannt. Auf Seiten Albaniens dürften Thomas Strakosha (Lazio) und Elseid Hysaj (Napoli) die bekanntesten Spieler sein. Zudem stehen mit Mergim Mavraj (HSV) und Amir Abrashi (Freiburg) zwei Bundesligaspieler im Kader von Trainer Christian Panucci. Bei den Gastgebern aus Mazedonien trägt Goran Pandev den schillerndsten Namen. Der Stürmer war lange Jahre für Inter, Lazio und Napoli in der Serie A aktiv.

Albanien gewinnt Hinspiel

Das Hinspiel in Albanien fand im September 2016 statt. Die Gastgeber setzten sich mit 2:1 durch. Sadiku brachte Albanien in Führung, Aljoski konnte allerdings ausgleichen. Den Siegtreffer erzielte Balaj erst in der 89. Minute.