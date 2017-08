Medien: Russland bereitete Doping vor

Boxen So 03:00 Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Bundesliga Fr 23:00 Die Highlights des Freitagsspiels Premier League So 17:00 Kracher am Sonntag: Liverpool-Arsenal Primera División Real Sociedad -

Villarreal Serie B Parma -

Cremona Ligue 1 PSG -

St. Etienne Championship Bristol City -

Aston Villa Primera División Real Betis -

Celta Vigo J1 League Iwata -

Kobe J1 League Cerezo Osaka -

Kashima Premier League Bournemouth -

Man City Championship Burton -

Sheffield Wed Ligue 1 Nantes -

Lyon Serie A Benevento -

Bologna Serie A Genua -

Juventus Primera División Alaves -

Barcelona Premier League Man United -

Leicester Championship Nottingham -

Leeds Ligue 1 Amiens -

Nizza Ligue 1 Bordeaux -

Troyes Ligue 1 Caen -

Metz Ligue 1 Dijon -

Montpellier Ligue 1 Toulouse -

Rennes Primera División Levante -

La Coruna Primera División Girona -

Malaga Premier League Huddersfield -

Southampton (Delayed) Serie A AS Rom -

Inter Mailand Serie A Fluminense -

Vasco Primeira Liga Rio Ave -

Benfica Primera División Las Palmas -

Atletico Madrid Premier League Newcastle -

West Ham (DELAYED) Premier League Watford -

Brighton (Delayed) Premier League Crystal Palace -

Swansea (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

Willem II Eredivisie Venlo -

Ajax Premier League Chelsea -

Everton Ligue 1 Guingamp -

Strasbourg Premiership Ross County -

Rangers Ligue 1 Angers -

Lille Premier League Liverpool -

Arsenal Allsvenskan Malmö -

Göteborg First Division A Gent -

Anderlecht Serie A Turin -

Sassuolo Superliga Nordsjälland -

Kopenhagen Primera División Espanyol -

Leganes Primera División Eibar -

Bilbao 1. HNL Lokomotiva -

Dinamo Premier League Zenit -

Rostow Super Liga Roter Stern -

Partizan Premier League Tottenham -

Burnley (Delayed) Primera División Getafe -

Sevilla Serie A Chievo Verona -

Lazio Serie A Crotone -

Hellas Verona Serie A Florenz -

Genua Serie A AC Mailand- Cagliari Serie A Neapel -

Atalanta Serie A Spal -

Udinese Serie A Palmeiras -

Sao Paulo Ligue 1 Monaco -

Marseille Primeira Liga Braga -

Porto Primera División Real Madrid -

Valencia Premier League West Brom -

Stoke (Delayed) Superliga Temperley -

River Plate Ligue 2 Orleans -

Lens WC Qualification South America Venezuela -

Kolumbien WC Qualification South America Chile -

Paraguay WC Qualification South America Uruguay -

Argentinien WC Qualification South America Brasilien -

Ecuador WC Qualification South America Peru -

Bolivien WC Qualification Europe Kasachstan -

Montenegro WC Qualification Europe Dänemark -

Polen WC Qualification Europe Rumänien -

Armenien WC Qualification Europe Litauen -

Schottland WC Qualification Europe Tschechien -

Deutschland WC Qualification Europe Norwegen -

Aserbaidschan WC Qualification Europe Georgien -

Irland WC Qualification Europe Serbien -

Moldawien WC Qualification Europe Isreal -

Mazedonien WC Qualification Europe Spanien -

Italien Serie B Empoli -

Bari WC Qualification Europe Färöer Inseln -

Andorra WC Qualification Europe Weißrussland -

Schweden WC Qualification Europe Estland -

Zypern WC Qualification Europe Lettland -

Schweiz WC Qualification Europe Frankreich -

Luxemburg WC Qualification Europe Griechenland -

Belgien WC Qualification Europe Montenegro -

Rumänien WC Qualification South America Bolivien -

Chile WC Qualification South America Kolumbien -

Brasilien WC Qualification South America Ecuador -

Peru WC Qualification South America Argentina -

Venezuela WC Qualification South America Paraguay -

Uruguay

Neue Doping-Vorwürfe in Richtung des Fußball-WM-Gastgebers Russland: Nach Angaben des Spiegel erteilte die russische Regierung dem Chemiker Grigorij Rodtschenkow offenbar den Auftrag, im Hinblick auf die WM-Endrunde 2018 ein Dopingprogramm für das Gastgeberteam auf den Weg zu bringen.

Schon in anderen Sportarten wie zum Beispiel der Leichtathletik war Russland wegen der Anschuldigung des Staatsdopings in Bedrängnis geraten. Auch im Fußball hatte es zuletzt einige Medienberichte über Dopingpraktiken in Russland gegeben.

Rodtschenkow war bis 2015 zehn Jahre lang Chef des Anti-Doping-Labors in Moskau. Er soll angeblich im Geheimen das staatlich geförderte Dopingsystem organisiert haben. Bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi manipulierte er laut eigener Aussage die Urinproben russischer Sportler.

Er befindet sich derzeit im Schutzgewahrsam des US-Justizministeriums. Rodtschenkow war 2015 aufgeflogen und flüchtete anschließend in die USA. Der US-amerikanische Filmemacher Bryan Fogel soll ihm dabei geholfen haben.

Doping-Pläne: Ähnliches Vorgehen wie in Sotschi

"Nach Sotschi hatte er den Auftrag, das Dopingprogramm für die Fußball-WM 2018 in Russland auszuarbeiten", sagte Fogel: "Grigorij war schon mitten in den Vorbereitungen dafür, als alles aufflog." Der Betrug sollte angeblich ähnlich ablaufen wie in Sotschi.

Bei den Winterspielen hatte Rodtschenkow nach eigenen Angaben nachts im Dopingkontrolllabor vermeintlich positive Urinproben russischer Sportler gegen sauberen Urin ausgetauscht. Ermittlungen der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) bestätigen diese Schilderungen. Nach Angaben der WADA haben mehr als 1000 Sportler von Russlands Staatsdopingsystem profitiert.

Witali Mutko verteidigte sich. "Der Staat hat keine Möglichkeit, die Arbeit eines Labordirektors zu überwachen", sagte der russische Vizepremierminister, der auch Chef des Fußball-WM-OK ist. Rodtschenkow sei als Chef des Anti-Doping-Labors in Moskau nur der WADA unterstellt gewesen: "Er war weltweit anerkannt und wurde als Experte bei Olympischen Spielen eingesetzt. Natürlich haben wir gedacht, dass alles in Ordnung ist", betonte Mutko.