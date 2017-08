Alle Infos zu Serbien - Moldawien

WC Qualification Europe Ungarn -

Lettland WC Qualification Europe Portugal -

Färöer WC Qualification Europe Schweiz -

Andorra WC Qualification Europe Bulgarien -

Schweden WC Qualification Europe Frankreich -

Niederlande WC Qualification Europe Luxemburg -

Weißrussland WC Qualification Europe Zypern -

Bosnien-Herzegowina WC Qualification Europe Griechenland -

Estland WC Qualification Europe Belgien -

Gibraltar WC Qualification South America Venezuela -

Kolumbien WC Qualification South America Chile -

Paraguay WC Qualification South America Uruguay -

Argentinien WC Qualification South America Brasilien -

Ecuador WC Qualification South America Peru -

Bolivien WC Qualification Europe Kasachstan -

Montenegro WC Qualification Europe Dänemark -

Polen WC Qualification Europe Rumänien -

Armenien WC Qualification Europe Litauen -

Schottland WC Qualification Europe Malta -

England WC Qualification Europe Slowakei -

Slowenien WC Qualification Europe Tschechien -

Deutschland WC Qualification Europe Norwegen -

Aserbaidschan WC Qualification Europe San Marino -

Nordirland WC Qualification Europe Albanien -

Liechtenstein WC Qualification Europe Georgien -

Irland WC Qualification Europe Serbien -

Moldawien WC Qualification Europe Isreal -

Mazedonien WC Qualification Europe Spanien -

Italien WC Qualification Europe Kroatien -

Kosovo WC Qualification Europe Wales -

Österreich Serie A Gremio -

Recife Serie B Empoli -

Bari WC Qualification Europe Färöer Inseln -

Andorra WC Qualification Europe Weißrussland -

Schweden WC Qualification Europe Estland -

Zypern WC Qualification Europe Ungarn -

Portugal WC Qualification Europe Lettland -

Schweiz WC Qualification Europe Frankreich -

Luxemburg WC Qualification Europe Griechenland -

Belgien WC Qualification Europe Gibraltar -

Bosnien-Herzegowina WC Qualification Europe Armenien -

Dänemark WC Qualification Europe Aserbaidschan -

San Marino WC Qualification Europe Montenegro -

Rumänien WC Qualification Europe England -

Slowakei WC Qualification Europe Schottland -

Malta WC Qualification Europe Slowenien -

Litauen WC Qualification Europe Deutschland -

Norwegen WC Qualification Europe Nordirland -

Tschechien WC Qualification Europe Mazedonien -

Albanien WC Qualification Europe Italien -

Israel WC Qualification Europe Liechtenstein -

Spanien WC Qualification Europe Island -

Ukraine WC Qualification Europe Türkei -

Kroatien WC Qualification Europe Kosovo -

Finnland WC Qualification Europe Österreich -

Georgien WC Qualification Europe Moldawien -

Wales WC Qualification Europe Irland -

Serbien WC Qualification South America Bolivien -

Chile WC Qualification South America Kolumbien -

Brasilien WC Qualification South America Ecuador -

Peru WC Qualification South America Argentinien -

Venezuela WC Qualification South America Paraguay -

Uruguay CSL Evergrande -

Changchun Ligue 1 Lille -

Bordeaux First Division A Anderlecht -

Lokeren Ligue 1 Metz -

PSG Premiership Hamilton -

Celtic Championship Derby -

Hull Primera División Leganes -

Getafe J1 League Kofu -

Shimizu J1 League Urawa -

Kashiwa J1 League Gosaka -

Kobe Primera División Real Madrid -

Levante CSL Shandong -

Jiangsu Primera División Valencia -

Atletico Madrid Ligue 1 Nizza -

Monaco Primera División Sevilla -

Eibar Ligue 1 Caen -

Dijon Ligue 1 Montpellier -

Nantes Ligue 1 Strasbourg -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Toulouse Primera División Barcelona -

Espanyol Ligue 1 Saint-Étienne -

Angers Ligue 1 Lyon -

Guingamp Ligue 1 Marseille -

Rennes

Die serbische Mannschaft empfängt im Rahmen der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2018 am Samstag, den 02.09. um 18.00 Uhr (Konferenz im LIVETICKER) die Auswahl aus Moldawien. Hier gibt es alle Infos zur Liveübertragung, den Mannschaften und der Ausgangslage.

Bei dem Aufeinandertreffen zwischen Serbien und Moldawien - "Moldawien" ist Umgangssprache, die offizielle Bezeichnung des Landes ist eigentlich Republik Moldau - kommt es zum Duell der Gegensätze. Während Serbien ungeschlagen und punktgleich mit Irland an der Spitze der Gruppe D liegt, rangiert Moldawien sieglos mit zwei Punkten am Tabellenende. Im Hinspiel sicherte sich das serbische Team einen ungefährdeten 3:0-Erfolg.

Spiel Serbien - Moldawien Datum Samstag, 02. September 2017 Uhrzeit 18.00 Uhr

TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der neben den Spielen der großen europäischen Sportligen auch Partien der WM-Qualifikation in Europa und Südamerika zeigt. Hier geht es zum kompletten DAZN-Programm.

Wo kann ich das Match im Liveticker verfolgen?

Zusammen mit den anderen Qualifikationsspielen des Tages kann die Partie in der Konferenz im LIVETICKER von SPOX verfolgt werden.

Der Kader von Serbien gegen Moldawien

Position Spieler Serbien Torhüter Predrag Rajkovic, Aleksandar Jovanovic and Marko Dmitrovic Abwehrspieler Branislav Ivanovic, Jagos Vukovic, Stefan Mitrovic, Nikola Maksimovic, Matija Nastasic, Aleksandar Kolarov, Uros Spajic, Ivan Obradovic and Antonio Rukavina Mittelfeldspieler Ljubomir Fejsa, Luka Milivojevic, Nemanja Matic, Nemanja Gudelj and Nemanja Maksimovic Stürmer Dusan Tadic, Filip Kostic, Aleksandar Mitrovic, Adem Ljajic, Andrija Pavlovic, Mijat Gacinovic and Aleksandar Prijic

Die etatmäßige Nummer eins Vladimir Stojkovic muss aufgrund einer Gelbsperre für das Spiel passen. Trainer Slavoljub Muslin wollte sich vorab nicht auf den Stellvertreter festlegen. Mit Nastasic, Gacinovic und Kostic stehen insgesamt drei Akteure aus der Bundesliga im Kader.

Position Spieler Moldawien Torhüter Stanislav Namasco, Ilie Cebanu, Serghei Pascenco Abwehrspieler Alexandru Epureanu , Catalin Carp, Igor Armas, Petru Racu, Veaceslav Posmac, Vitalie Bordian, Dinu Graur Mittelfeldspieler Artur Ionița, Alexandru Gatcan, Eugeniu Cebotaru, Eugeniu Cociuc, Vladislav Ivanov, Alexandru Antoniuc, Andrei Cojocari, Alexandru Dedov, Maxim Mihaliov, Igor Tigirlas, Gheorghe Anton, Alexandr Pașcenco, Vadim Paireli Stürmer Igor Bugaiov , Radu Ginsari, Vitalie Damascan, Sergiu Platica, Ion Dragan

Vorschau aufs Spiel

Bevor es am 05. September zum Spitzenspiel in der Gruppe D zwischen Irland und Serbien kommt, will sich die Mannschaft von Slavolub Muslin keine Blöße geben und den ersten Tabellenplatz verteidigen. Bei zehn Punkten Rückstand auf den zweiten Rang, der zur Teilnahme an den Playoffs berechtigt, muss Moldawien das Turnier hingegen wohl bereits abhaken. Seit Oktober 2013 konnte der Außenseiter zudem kein Pflichtspiel mehr für sich entscheiden.