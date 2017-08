Infos zu Griechenland - Estland

WC Qualification Europe Ungarn -

In der Gruppe H ist es weiter spannend. Griechenland, derzeit auf dem zweiten Platz mit vier Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Belgien, spielt am siebten Spieltag gegen Estland (Do., 31. August um 20.45 Uhr live auf DAZN und in der Konferenz im Liveticker). Infos zum Spiel, zum Kader und zur Live-Verfolgung, gibt es hier.

An der Spitze der Gruppe H steht derzeit Belgien mit 16 Punkten. Mit vier Punkten weniger auf dem Konto, folgen die Griechen auf dem zweiten Platz. Der Europameister von 2004 hat die Möglichkeit gegen Estland seinen Rang zu festigen. Bosnien-Herzegowina sitzt allerdings mit nur einem Punkt weniger im Nacken der Hellenen.

Spiel Griechenland - Estland Datum Donnerstag, 31. August 2017 Uhrzeit 20.45 Uhr

TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Anbieter, der jede Menge Spitzenfußball aus den Topligen Europas liefert. Im Portfolio sind unter anderem ausgewählte Topspiele aus der Premier League, sowie alle Partien der Serie A, Primera Division und der Ligue 1. Diese können auf dem heimischen Laptop, Smart-TV oder Smartphone genossen werden. Auch ausgewählte Spiele der WM-Qualifikation in Europa und Südamerika sind im Paket enthalten. Das Abo kann für nur 9,99 Euro im Monat gebucht werden. Außerdem kann das Angebot jederzeit gekündigt werden. Hier geht es zum kompletten DAZN-Programm.

Wo kann ich das Match im Liveticker verfolgen?

Zusammen mit den anderen Qualifikationsspielen des Tages kann die Partie in der Konferenz im LIVETICKER von SPOX verfolgt werden.

Der Kader von Griechenland

Position Spieler Griechenland Torhüter Orestis Karnezis, Stefanos Kapino, Giannis Anestis, Dimitris Kyriakidis Abwehrspieler Konstantinos Manolas, Sokratis, Kyriakos Papadopoulos, Panagiotis Retsos, Konstantinos Stafylidis, Babis Lykogiannis, Vasilios Torosidis, Giorgis Tzavellas, Mittelfeldspieler Andreas Samaris, Panagiotis Tachtsidis, Manolis Siopis, Dimitriis Kourbelis, Giannis Maniatis, Alexandros Tziolis, Zeca, Konstantinos Fortounis, Petros Mantalos, Giannis Gianniotas, Anastasios Bakasetas Stürmer Apostolos Vellios, Anastasios Donis, Dimitrios Diamantakos, Kostas Mitroglu, Tasos Bakasetas

Der Kader von Estland

Position Spieler Estland Torhüter Mihkel Aksalu, Marko Meerits, Mait Toom Abwehrspieler Ragnar Klavan, Karol Mets, Nikita Baranov, Enar Jääger, Joonas Tamm, Ken Kallaste, Dmitri Kruglov, Taijo Teniste, Karl Mööl Mittelfeldspieler Aleksandr Dmitrijev, Ilja Antonov, Artjom Dmitrijev, Brent Lepistu, Mattias Käit, Konstantin Vassiljev, Martin Miller, Slim Luts Stürmer Sergei Zenjov, Rauno Sappinen, Henri Anier, Ats Purje

Vorschau aufs Spiel

Dieses Duell gab es bereits schon am 3. Spieltag, dabei setzte sich das Team von Michael Skibbe mit 2:0 durch. Griechenland ist bisher in der Gruppe, genauso wie Belgien, noch ohne Niederlage. Estland steht derzeit auf dem vierten Platz und hat die Möglichkeit mit einem Sieg an Bosnien-Herzegowina heranzurücken.