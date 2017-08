Alle Infos zu Albanien - Lichtenstein

WC Qualification Europe Ungarn -

In der Gruppe G kommt es am siebten Spieltag der WM Qualifikation zum Duell zwischen Albanien und Liechtenstein(Sa., 02.09. um 18 Uhr live auf DAZN und die Konferenz im Liveticker). Den gegenwärtigen Stand der Dinge in der Gruppe G sowie die Möglichkeiten, das Spiel live zu verfolgen, erfahrt ihr bei uns.

Mit Spanien und Italien befinden sich zwei absolute Top-Teams in der Gruppe G. Dementsprechend scheinen die ersten beiden Plätze bereits vergeben. Mit jeweils 16 Punkten liegen die Ex-Weltmeister gemeinsam an der Tabellenspitze. Albanien ist mit neun Punkten allerdings erster Verfolger des Duos und hofft auf die minimale Chance der erfolgreichen Qualifiaktion für die WM 2018 in Russland. Dafür müssen aber unbedingt Siege her. Das Team um Hamburgs Mergim Mavraj hat die Möglichkeit gegen Liechtenstein weitere Zähler einzufahren.

Spiel Albanien - Liechtenstein Datum Samstag, 02. September 2017 Uhrzeit 18 Uhr

TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung DAZN





Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Anbieter, der euch die Spitzenspiele zahlreicher Sportligen auf den heimischen Laptop, Smart-TV oder Smartphone bringt. Auch ausgewählte Spiele der WM-Qualifikation in Europa und Südamerika sind im Paket enthalten. Hier geht es zum kompletten DAZN-Programm.

Wo kann ich das Match im Liveticker verfolgen?

Zusammen mit den anderen Qualifikationsspielen des Tages kann die Partie in der Konferenz im LIVETICKER von SPOX verfolgt werden.

Der Kader von Albanien

Position Spieler Albanien Torhüter Etrit Berisha, Thomas Strakosha, Alban Hoxha Abwehrspieler Mergim Mavraj, Arlind Ajeti, Berat Djimsiti, Ansi Agolli, Elseid Hysaj, Ivan Balliu, Frederic Veseli Mittelfeldspieler Amir Abrashi, Migjen Basha, Andi Lila, Berim Kukeli, Ledian Memushaj, Liridon Latifi, Jahmir Hyka Stürmer Azdren Llullaku, Odise Roshi, Eros Grezda, Sokol Cikalleshi, Armando Sadiku

Der Kader von Liechtenstein

Position Spieler Liechtenstein Torhüter Peter Jehle, Thomas Hobi, Claudio Majer Abwehrspieler Daniel Kaufmann, Andreas Malin, Jens Hofer, Maximilian Göppel, Mathias Sele, Ivan Quintans, Seyhan Yildiz Mittelfeldspieler Fabio Wolfinger, Luca Ritter, Sandro Wieser, Michele Polverino, Aron Sele, Nicolas Hasler, Martin Büchel, Daniel Brändle, Livio Meier, Franz Burgmeier, Sandro Wolfinger Stürmer Dennis Salanovic, Philippe Erne, Yanik Frick

Vorschau aufs Spiel

Albanien muss unbedingt gewinnen, um an den beiden Schwergewichten in der Gruppe dranzubleiben. Das Hinspiel im Oktober 2016 entschied Albanien mit 2:0 für sich.