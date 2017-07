Infantino lobt Confed Cup: "Großer Erfolg"

Erlebe

deinen Sport

live J1 League Sa Live Urawa -

Hiroshima J1 League Sa Live Kawasaki -

Kobe CSL Sa 13:35 Jiangsu Suning -

Shanghai SIPG Serie A Sa 21:00 Palmeiras -

Gremio Serie A So 00:00 Atletico Goianiense -

Santos CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Serie A So 21:00 Flamengo -

Sao Paulo Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Vasco Da Gama Serie A Di 01:00 Fluminense -

Chapecoense J1 League Mi 12:00 Kawasaki -

Urawa J1 League Sa 12:00 Vissel Kobe -

Vegalta Sendai CSL Sa 13:35 Beijing Guoan -

Guangzhou Evergrande Serie A Sa 21:00 Vasco Da Gama -

Flamengo Serie A So 00:00 Corinthians -

Ponte Preta J1 League So 11:30 Urawa -

Nigata CSL So 13:35 Tianjin -

Shandong Allsvenskan So 15:00 Norrköping -

Elfsborg Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Allsvenskan Mo 19:00 Göteborg -

Halmstad Club Friendlies Do 02:00 Sydney -

Arsenal Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio Club Friendlies Sa 02:00 LA Galaxy -

Man United Club Friendlies Sa 02:00 Swansea -

Philadelphia Union

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat wenig überraschend ein positives Fazit des Confed Cups in Russland gezogen. "Es war ein großer Erfolg. Alles ist in perfekter Manier gelaufen", sagte Infantino am Samstag in St. Petersburg und sprach von "großartigem Fußball", "großartigen Spielen" sowie von "großem Enthusiasmus" in Russland.

Im Vorfeld des Confed Cups habe man von "vielen Problemen gehört, die uns hier in Russland erwarten", sagte Infantino: "Niemand würde sich in Russland für Fußball interessieren, die Mannschaften würden hier nicht spielen wollen. Es würde Gewalt, Hooligans und Rassismus geben. Wir hatten nichts. Es gab keine Vorfälle."

Auch der eingesetzte Videobeweis wurde von Infantino trotz einiger Diskussionen während des Turniers ausdrücklich gelobt.

"Von meiner Seite aus war der Videoschiedsrichter ein großer Erfolg. Wir haben Geschichte geschrieben", sagte der Schweizer: "Wir hätten ohne den Videobeweis ein anderes Turnier gehabt. Ein Turnier, das weniger fair gewesen wäre. Große Fehler werden nicht mehr passieren. Das ist ein großer Erfolg."

Auf die Frage zur Zukunft des Confed Cups hielt sich Infantino zurück. Erst nach dem Ende werde man das Turnier analysieren.