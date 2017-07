Kimmich spricht über Zwischenfall mit Vidal

Erlebe

deinen Sport

live Serie A Mo Live Curitiba -

Vasco Da Gama Copa Libertadores Mi 02:45 Guarani -

River Plate J1 League Mi 12:00 Kawasaki -

Urawa Copa Libertadores Do 00:15 Atletico Paranaense -

Santos J1 League Sa 12:00 Vissel Kobe -

Vegalta Sendai CSL Sa 13:35 Beijing Guoan -

Guangzhou Evergrande Serie A Sa 23:00 Vasco Da Gama -

Flamengo Serie A So 00:00 Corinthians -

Ponte Preta CSL So 09:30 Changchun Yatai -

Shanghai SPIG J1 League So 11:30 Urawa -

Nigata CSL So 13:35 Tianjin -

Shandong Allsvenskan So 15:00 Norrköping -

Elfsborg Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Allsvenskan Mo 19:00 Göteborg -

Halmstad Club Friendlies Do 02:00 Sydney -

Arsenal Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio Club Friendlies Sa 02:00 LA Galaxy -

Man United Club Friendlies Sa 02:00 Swansea -

Philadelphia Union Club Friendlies Sa 12:00 Western Sydney -

Arsenal CSL Sa 13:35 Guangzhou -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 19:00 Rot-Weiß Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew Serie A So 00:00 Corinthians -

Atlético Paranaense CSL So 13:35 Quanjian -

Shenhua Club Friendlies So 15:30 Carl Zeiss Jena -

Hertha BSC Superliga So 18:00 Brøndby -

Midtjylland Serie A So 21:00 Chapecoense -

São Paulo Serie A Mo 00:00 Coritiba -

Fluminense

Die Bayern-Stars Arturo Vidal und Joshua Kimmich sind im Finale des Confederations Cup zwischen Chile und der DFB-Elf kurzzeitig heftig aneinander geraten. Vidal richtete deutliche Worte in Richtung seines Teamkollegen. Im Anschluss an das Spiel sprach Kimmich über den Zwischenfall.

Auslöser für die Szene war zunächst, dass Kimmich sich von Chile-Keeper Claudio Bravo im Anschluss an eine Torraumszene angegangen fühlte. Daraufhin gerieten zunächst der deutsche Rechtsverteidiger und Bravo aneinander.

Vidal sah das nicht lange mit an und ging sofort dazwischen. Dabei gab es ein Tete-a-Tete mit Kimmich, der Chilene richtete böse Blicke auf seinen Münchner Vereinskameraden und warf ihm offenbar deutliche Worte auf Spanisch an den Kopf.

Im Anschluss an die Partie ordnete Kimmich die Situation ein und nahm seinen Kollegen in Schutz: "Er war halt sauer, dass sie 0:1 hinten waren und wir das Ding gewonnen haben", erklärte der Bayern-Star am ZDF-Mikro.

Kimmich und Vidal wechselten jeweils im Sommer 2015 zu den Bayern. Seitdem gewannen sie zweimal gemeinsam die Deutsche Meisterschaft und 2016 zudem den DFB-Pokal.