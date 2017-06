FIFA stellt Garcia-Bericht online

Erlebe

deinen Sport

live J1 League Sa 12:00 Kawasaki -

Kobe CSL Sa 13:35 Jiangsu Suning -

Shanghai SIPG Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Eskilstuna CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Serie A So 21:00 Flamengo -

Sao Paulo Serie A Di 01:00 Fluminense -

Chapecoense J1 League Mi 12:00 Kawasaki -

Urawa J1 League Sa 12:00 Vissel Kobe -

Vegalta Sendai CSL Sa 13:35 Beijing Guoan -

Guangzhou Evergrande Serie A So 00:00 Corinthians -

Ponte Preta J1 League So 11:30 Urawa -

Nigata CSL So 13:35 Tianjin -

Shandong Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Allsvenskan Mo 19:00 Göteborg -

Halmstad

Die FIFA hat überraschend den kompletten Bericht seines ehemaligen Chefermittlers Michael Garcia veröffentlicht. Wie die FIFA am Dienstag auf SID-Anfrage mitteilte, haben die neuen Vorsitzenden der Untersuchungskammer und der rechtsprechenden Kammer der unabhängigen Ethikkommission, Maria Claudia Rojas und Vassilios Skouris, dies beschlossen.

Die Bild-Zeitung hatte am Montagabend bereits erste Details des Garcia-Berichts veröffentlicht.

Garcia hatte die skandalumwitterte Doppelvergabe der WM-Endrunden 2018 nach Russland und 2022 nach Katar untersucht und seine Ergebnisse in einem 400-seitigen Bericht zusammengestellt. Die früheren Vorsitzenden der Ethikkommission, Cornel Borbély und Hans-Joachim Eckert, hatten bei der Überprüfung des Dokuments keine Anzeichen für ein Bestechung oder Korruption gefunden und deshalb eine Veröffentlichung abgelehnt.

Laut FIFA hatte Präsident Gianni Infantino mehrmals die Veröffentlichung verlangt. Borbély und Eckert waren vor dem FIFA-Kongress im Mai in Manama/Bahrain vom FIFA-Council geschasst worden. Nach Angaben des Weltverbandes sollte die Ethikkommission in der kommenden Woche erstmals unter neuem Vorsitz tagen und die Veröffentlichung des Berichts diskutieren. Weil der Report der Bild-Zeitung aber bereits vorlag, verlangten Rojas und Skouris die sofortige Veröffentlichung.

Garcia sauer über Auslegung seines Berichtes

Garcia war nach der verharmlosenden Interpretation des deutschen Richters Eckert erzürnt. Er sah seine Erkenntnisse falsch bewertet, trat wenig später von seinem Amt als Boss der ermittelnden Kammer zurück und verschärfte mit seiner harschen Kritik damals die Glaubwürdigkeitskrise der FIFA. Die von der Bild veröffentlichten Details setzen vor allem WM-Gastgeber Katar erneut unter Druck und legen einen Stimmenkauf wieder einmal nahe.

So sollen drei stimmberechtigte Mitglieder des damaligen FIFA-Exekutivkomitees in einem Privatjet des katarischen Fußball-Verbandes QFA nach Rio de Janeiro geflogen worden sein, Nobelunterkunft und Sause inklusive. Zudem landeten zwei Millionen Dollar auf dem Konto der zehnjährigen Tochter eines FIFA-Funktionärs. Ein anderer soll sich bei den Scheichs via Mail für eine Überweisung über mehrere Hunderttausend Dollar bedankt haben.