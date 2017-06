Löw von "raffiniertem" Stindl begeistert

Erlebe

Lars Stindl musste lange auf eine Nominierung für die Nationalmannschaft warten. Jetzt führt der 28-Jährige sogar die Torschützenliste beim Confed Cup an.

Lars Stindl stutzte einen kurzen Moment, dann lächelte er. "Nein", antwortete Stindl auf die Frage, ob er sich die Trophäe für den besten Torschützen beim Confed Cup schon angeschaut habe. "Da habe ich noch keinen Blick drauf geworfen", versicherte er glaubhaft.

Das sollte der Kapitän von Borussia Mönchengladbach aber vielleicht nachholen. Nach seinem Treffer zum 1:1 (1:1)-Endstand gegen Turnierfavorit Chile führt Stindl die Torjägerliste der Mini-WM mit zwei Treffern an. Dabei ist der 28-Jährige ein Spätberufener. Immer wieder wurde sein Name gehandelt, wenn in den vergangenen Jahren eine Kader-Nominierung anstand. Immer wieder verzichtete Bundestrainer Joachim Löw auf Stindls Berufung.

Stindl mit "unglaublicher Spielintelligenz"

Für den Confed Cup änderte Löw seine Meinung und zeigte sich nach Stindls starkem Auftritt gegen den Südamerikameister in der Kasan-Arena begeistert. "Er ist ein sehr raffinierter Spieler mit unglaublicher Spielintelligenz und guter Orientierung im Raum", lobte Löw seinen Einzelkämpfer im Angriff.

Stindl ging weite Wege, bot seinen Mitspielern immer wieder eine Anspielstation und stand bei der präzisen Hereingabe von Jonas Hector genau richtig (41.). Es habe ganz ordentlich funktioniert, erklärte Stindl bescheiden.

Ein Lautsprecher ist der verheiratete Familienvater nicht. Auf dem Rasen wird der sonst so zurückhaltende Typ aber zum Einpeitscher. Der Offensivspieler ist getrieben von einem unbändigen Siegeswillen, der Eigenschaft, selbst in aussichtslosen Situationen alles herauszuholen.

Stindl immer in der Startelf

In Gladbach hat er sich so zum absoluten Führungsspieler entwickelt, in der Nationalmannschaft darf er trotz der namhaften Konkurrenz sogar ein bisschen Richtung WM 2018 in Russland schielen. "Er hat in der Zeit bei uns absolut überzeugt. Er ist ruhig und selbstsicher, zeigt keine Anzeichen von Nervosität, ist eine sehr gute Persönlichkeit und ein sehr guter Spieler", lobte Löw.

Deutschland - Chile: Die Einzelkritik © getty 1/11 Marc-Andre ter Stegen: Beim Gegentor chancenlos, mit dem Fuß fehlerlos, kurz vor der Pause mit einer starken Parade gegen einen Flachschuss von Sanchez. Insgesamt souveräner Auftritt. Note 2,5 © getty 2/11 Matthias Ginter: Solide Leistung auf der Halbposition. Konzentrierte sich auf das risikoarme Spiel, verzichtete weitgehend auf offensive Vorstöße. Löste den Aufbau vor dem 1:1 zunächst mit Glück und dann mit Übersicht. Note 3 © getty 3/11 Shkodran Mustafi: Ließ seinem kapitalen Fehlpass vor dem 0:1 weitere folgen. Als zentraler Mann in der Dreier- bzw. Fünferkette eher Unsicherheitsfaktor als Stabilisator. Für sein Foul an Vidal hätte er auch Rot sehen können. Note 5 © getty 4/11 Niklas Süle: Ließ sich vom unruhigen Mustafi nicht anstecken und spielte die Partie unaufgeregt runter. Verhielt sich gut im Raum und musste kaum in Eins-gegen-eins-Duelle. Note 3 © getty 5/11 Joshua Kimmich: Offensiv diesmal kaum ein Faktor, weil mit deutlich mehr Defensivaufgaben gegen Beausejour und Sanchez. Meisterte seine Aufgabe aber weitgehend ordentlich. Note 3 © getty 6/11 Jonas Hector: Deutlich besser eingebunden als im ersten Spiel. Leistete sich kaum einen Fehler und agierte in seinen Aktionen sehr überlegt. Guter Lauf und perfekter Assist vor dem Ausgleich. Note 2,5 © getty 7/11 Sebastian Rudy: Bekam mit seinen Kollegen im Mittelfeld defensiv zunächst kaum Zugriff. In Ballbesitz aber mit klugem und vorausschauendem Spiel. Strahlte große Ruhe und Souveränität aus. Schon fast ein Ballverteiler in Kroos’scher Manier. Note 2 © getty 8/11 Emre Can: Kam nicht gut in die Partie, agierte behäbig, statisch und mit strategischen Schwächen. Dann mit einem blitzgescheiten Pass auf Hector vor dem 1:1. Ab diesem Zeitpunkt deutlich stabiler. Note 3 © getty 9/11 Leon Goretzka: Die Chilenen nahmen ihn gut aus dem Spiel, ließen ihn zu Beginn bei einem seiner Starts in die Tiefe gleich mal auflaufen. Arbeitete viel, hatte aber kaum Einfluss auf das deutsche Spiel. Note 4 © getty 10/11 Julian Draxler: Seine Aktionen hatten Hand und Fuß, allerdings mehr in der Defensive gefordert als offensiv gefährlich. War sich für die Rückwärtsbewegung aber nicht zu schade und arbeitete ordentlich mit. Note 3,5 © getty 11/11 Lars Stindl: Als alleinige Spitze mit guten Bewegungen rund um den Strafraum, funktionierte auch als Anspielstation mit dem Rücken zum Tor. Beim Ausgleich im Stile eines Strafraumstürmers im richtigen Moment zur Stelle. Note 2

Seit der ersten Nominierung bot der Bundestrainer Stindl daher in allen vier Länderspielen immer in der Startformation auf. Zum Auftakt des Confed Cups traf er mit seinem ersten Länderspieltor beim Erfolg gegen Australien (3:2) zur 1:0-Führung. "Ich kann momentan nicht meckern und bin glücklich, dass ich der Truppe helfen kann."

Vertrag in Gladbach noch bis 2021

Mit dem Thema Nationalmannschaft hatte Stindl fast schon abgeschlossen, ehe doch noch die ersehnte Einladung kam. "Alles, was nach der Saison für mich dazugekommen ist, ist Bonus für mich. Ich habe mich sehr über die Nominierung gefreut", sagte Stindl.

Gedanken um seine Zukunft muss sich der ehemalige Hannoveraner nicht machen. In Gladbach verlängerte er seinen Vertrag bis Juni 2021. In der vergangenen Saison kam er auf elf Tore und sechs Vorlagen. Fünf weitere Treffer kamen in Champions bzw. Europa League hinzu. Zeigt Stindl sich auch in Russland weiterhin treffsicher, sollte er die Trophäe für den erfolgreichsten Torjäger bald mal in Augenschein nehmen.