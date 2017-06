Ronaldo hält unglaublichen Tor-Schnitt

Erlebe

Cristiano Ronaldo befindet sich weiterhin in Bestform. Das bewies der Superstar von Real Madrid auch am Samstag im Nationaltrikot Portugals, als er zur Führung gegen Neuseeland vom Elfmeterpunkt traf. Mit seinem Treffer hielt er einen unglaublichen Tor-Schnitt in der aktuellen Saison.

Denn seit dem Beginn der Spielzeit 2016/17 traf Ronaldo für seinen Verein und sein Land in 55 Duellen gleich 56-mal - und erzielte damit durchschnittlich mehr als ein Tor pro Partie. Besonders produktiv war der Portugiese im Saison-Endspurt, bevor es für ihn zum Confederations Cup nach Russland ging: In zehn Partien machte Ronaldo 16 Tore und führte Real Madrid nicht nur zum Liga-Titel in Spanien, sondern auch zum Triumph gegen Juventus Turin in der Champions League.