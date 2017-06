DFB-Gegner Australien ohne Kapitän Jedinak

Dienstag, 13.06.2017

Dies teilte der australische Verband FFA mit. Als Ersatzmann wurde James Jeggo vom österreichischen Verein Sturm Graz berufen.

"Es ist ein schwerer Schlag, Mile zu verlieren. Er ist nicht nur ein wichtiger Teil unseres Mittelfeldes, sondern auch ein großartiger Anführer", sagte Trainer Ange Postecoglou. "Er hat seit Weihnachten Probleme an der Leiste."

Asienmeister Australien spielt in der Gruppe B am kommenden Montag (17.00 Uhr im LIVETICKER) in Sotschi zum Auftakt gegen Weltmeister Deutschland. Die weiteren Gruppengegner sind Kamerun und Chile.

