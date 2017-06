Confed Cup: Alle Infos zu Deutschland - Chile

Erlebe

Die zehnte Auflage des Confed Cups steht kurz vor ihrem Höhepunkt. Im Finale kämpfen Deutschland und Chile um den Titel. Hier findest Du alle wichtigen Infos zu den voraussichtlichen Aufstellungen beider Teams, dem Zeitpunkt des Anpfiffs, der TV-Übertragung, dem Livestream, dem Weg ins Endspiel und dem Austragungsort.

Wer steht sich im Finale gegenüber?

Im Endspiel des Confed Cups 2017 stehen sich Deutschland und Chile gegenüber.

Wann findet das Endspiel statt?

Das Duell zwischen dem DFB-Team und Chile findet am 2. Juli 2017 statt. Anpfiff ist um 20 Uhr deutscher Zeit. In Russland ist es zum Zeitpunkt des Anstoßes bereits 21 Uhr.

Wo treffen beide Teams aufeinander?

Chile, das offiziell Heimrecht hat, empfängt Deutschland in Sankt Petersburg. Das Sankt-Petersburg-Stadion, das auch Krestowski-Stadion heißt, ist ein reines Fußballstadion. Es bietet Platz für 68.134 Zuschauer und dient Zenit St. Petersburg als Heimstätte.

Die Arena entstand auf der Krestowski-Insel am Standort des alten Kirow-Stadions, welches 2006 abgerissen wurde, um Platz für den Neubau des Stadions zu schaffen.

Wo kann ich Deutschland gegen Chile im TV sehen?

Das Finale in St. Petersburg können die Fans der deutschen Mannschaft live im ZDF verfolgen. Neben der regulären TV-Übertragung bietet der Sender wie üblich im Internet auch einen Livestream zum Spiel zwischen Deutschland und Chile an.

Die Übertragung startet um 19.30 Uhr. Das ZDF zeigt somit zwar nicht die komplette Abschlussfeier, die bereits um 19.15 Uhr deutscher Zeit beginnt, sondern nur den zweiten Teil sowie Highlights. Moderiert wird die Übertragung von Jochen Breyer und Sebastian Kehl live aus Sankt Petersburg. Bela Rethy wird das Endspiel zwischen Deutschland und Chile am Sonntagabend für die Zuschauer vor den heimischen TV-Geräten kommentieren.

Für Nutzer, die das Finale auf mobilen Endgeräten verfolgen möchten, gibt es die ZDF-App. Für iPhones sowie iPads kann man die App des ZDF bei iTunes herunterladen. Wer ein Android-Gerät besitzt, wird im Google Play Store fündig. Windows-Phone? Kein Problem! Auch bei Microsoft gibt es eine entsprechende Applikation.

Eine zusätzliche Möglichkeit des Streamings, die vor allem Taktikfans erfreuen dürfte, bietet ZDFsport.de: Auf der Seite gibt es während der Partie einen Livestream aus der Hintertor-Perspektive. Den Zuschauern wird somit eine zusätzliche Option beim Finale des Confed Cups geboten.

Wo kann ich Deutschland gegen Chile im Liveticker verfolgen?

SPOX wird das Duell um den Titel des Confed Cups im LIVETICKER begleiten. Dort verpasst der User kein Highlight.

Wie ging das Gruppenspiel beider Teams aus?

Beim ersten Aufeinandertreffen im Rahmen des Confed Cups 2017 gab es ein Remis. Vor 38.822 Zuschauern in der Kasan-Arena hatte Sanchez zur frühen Führung der Südamerikaner (6.) getroffen, die Stindl aber noch vor der Pause (41.) egalisieren konnte.

Wie sehen die voraussichtlichen Aufstellungen beider Teams aus?

Joachim Löw sorgte beim Confed Cup zuweilen für Überraschungen in der Startelf. Nach dem starken Auftritt des DFB-Teams im Halbfinale gegen Mexiko könnte er im Endspiel allerdings auf die bereits bewährte Aufstellungen aus dem Halbfinale setzen, um den Titel vor der WM 2018 in Russland im kommenden Jahr nach Deutschland zu holen.

Deutschland: ter Stegen - Kimmich, Rüdiger, Ginter - Henrichs, Rudy, Hector - Goretzka, Draxler - Stindl, Werner

Chile: Bravo - Isla, Medel, Jara, Beausejour - Diaz - Aranguiz, Hernandez - Vidal - Vargas, Sanchez

Wie gelang Deutschland der Einzug ins Finale?

Das Team von Bundestrainer Joachim Löw konnte sich im ersten Spiel in Sotschi einen 3:2-Sieg über Australien sichern. Im anschließenden Duell mit Chile gab es in Kasan ein 1:1-Unentschieden, dem im letzten Gruppenspiel, das erneut in Sotschi ausgetragen wurde, einen klaren 3:1-Erfolg gegen Kamerun folgte. Deutschland konnte sich mit sieben Punkten aus drei Partien den ersten Platz der Gruppe B sichern.

Tabelle Gruppe B

Platz Team Tore Punkte 1 Deutschland 7:4 7 2 Chile 4:2 5 2 Australien 4:5 2 4 Kamerun 2:6 1

Im Halbfinale gegen Mexiko ließ die deutsche Mannschaft im Anschluss nichts anbrennen und konnte sich durch einen klaren 4:1-Triumph in Sotschi das Endspielticket sichern.

Wie schaffte es Chile ins Endspiel?

Die Fans der Chilenen durften in Moskau zum Auftakt ein 2:0 gegen Kamerun bejubeln, ehe es zum 1:1-Remis gegen Deutschland in Kasan kam. Im abschließenden Gruppenspiel gegen Australien reichte Chile in Moskau ein erneutes 1:1 zum Einzug in das Halbfinale. Arturo Vidal und Co. schlossen die Gruppe mit fünf Punkten hinter dem DFB-Team ab.

Im Halbfinale bekam es Chile mit Europameister Portugal um Superstar Cristiano Ronaldo zu tun. Die Anhänger mussten in Kasan zwar lange zittern, durften sich am Ende allerdings über einen 3:0-Erfolg nach Elfmeterschießen und dem damit verbundenen Einzug ins Endspiel freuen. Nun soll gegen Deutschland der erste Confed-Cup-Titel folgen.

Wer konnte den Confed Cup bisher gewinnen?

Der Confed Cup wird erst seit dem Jahr 1992 ausgetragen. Brasilien ist mit vier Titeln Rekordsieger, gefolgt von Frankreich, das es auf zwei Erfolge bringt. Der vierfache Weltmeister Deutschland wartet noch auf seinen ersten Triumph im Vergleich der Kontinentalmeister - und steht im Jahr 2017 erstmals im Finale. Die bislang beste Platzierung gab es für die DFB-Truppe bislang 2005 beim Heimspiel mit dem dritten Platz.