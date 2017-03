Belgien: Hazard ersetzt Hazard

Dienstag, 21.03.2017

Die Roten Teufel treffen am Samstag (20.45 Uhr) in Brüssel in der WM-Qualifikation auf Griechenland und spielen am kommenden Dienstag (18.00) bei WM-Gastgeber Russland.

Eden Hazard fehlt den Belgiern wegen einer Verletzung. Nationaltrainer Roberto Martínez nominierte deshalb Thorgan Hazard nach.

Thorgan Hazard im Steckbrief