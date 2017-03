WM-Quali: Messi-Showdown live auf DAZN!

Montag, 20.03.2017

Länderspielpause? Genervt? Kein Plan fürs Wochenende? Warum eigentlich? Okay, die großen Ligen machen zwar allesamt zwei Wochen Pause, gekickt wird aber dennoch - und das nicht nur auf dem Bolzplatz um die Ecke.

Die Qualifikation für die WM 2018 geht in die nächste Runde. Spanien bekommt es am Freitag ab 20.45 Uhr mit Isreal zu tun, Italien trifft zur gleichen Zeit auf Albanien und Österreich will gegen Moldawien zeigen, wer der Herr im Haus ist.

Noch nicht genug? Kein Problem! Am Samstag mischen unter anderem die Schweiz sowie Portugal mit, die Three Lions runden am Sonntag das Wochenende ab. Aber nicht nur in Europa wird um wichtige Punkte gekämpft.

WM-Qualifikation: Das DAZN-Programm

Während für die europäischen Top-Nationen nämlich die eine oder andere Pflichtaufgabe vor der Brust haben, geht es in Südamerika richtig zur Sache.

Beispiele gefällig? Uruguay trifft in der Nacht auf Freitag ab 0 Uhr deutscher Zeit im Spitzenspiel zwischen Platz eins und zwei auf Brasilien, nur eine halbe Stunde später rollt auch der Ball beim Duell zwischen Argentinien und Chile. Die Rollen sind alles andere als klar verteilt. Lionel Messi und Co. liegen nach zwölf absolvierten Spieltagen nur auf Rang fünf - und damit hinter den Chilenen. Ein Sieg im direkten Aufeinandertreffen ist im Kampf um die WM-Qualifikation ohne Umweg deshalb Pflicht.

Dazu gibt es die Spiele zwischen Paraguay und Ecuador sowie Venezuela und Peru zu sehen.

Von Freitag bis Sonntag dürft Ihr Euch also insgesamt auf stolze 31 Partien und damit mindestens 2790 Minuten Fußball der Spitzenklasse freuen - und das alles live auf DAZN.

Alle Informationen zur WM 2018 auf einen Blick