WM 2018: Gruppenauslosung im Kreml

Montag, 23.01.2017

"Die FIFA und das lokale Organisationskomitee können bestätigen, dass die Auslosung für die WM 2018 am 1. Dezember in der Konzerthalle des Staatlichen Kremlpalastes in Moskau stattfindet", teilte der Weltverband am Montag mit. Dieser "prestigeträchtige" Veranstaltungsort habe mit einer Kapazität von 6000 Zuschauern bereits zahlreiche Künstler beherbergt.

Zuvor hatte der russische Vize-Premierminister und frühere Sportminister Witali Mutko der Nachrichtenagentur Tass gesagt, dass der Verband der FIFA diese Lösung vorgeschlagen habe. Das Turnier in Russland findet vom 14. Juni bis 15. Juli 2018 statt. Weltmeister Deutschland ist als souveräner Tabellenführer der Gruppe C auf dem besten Weg zum WM-Ticket.

