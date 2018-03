World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? League Two Chesterfield -

Brasilien erlebt in Belo Horizonte die schlimmsten Stunden seit über 60 Jahren. Die schmerzvollen Erinnerungen an die schlimmste Niederlage der Geschichte sind zurück im Gedächtnis. Trainer Scolari trifft einen großen Teil der Schuld. Er muss den Weg nun freimachen für einen echten Neuaufbau. Denn der ist dringend notwendig. Der SPOX-Kommentar.

Brasilien versinkt in einem Meer aus Tränen. Überall wurde geweint, hemmungslos. Im Stadion, die Spieler, die Fans, die Volunteers, die Ordner. Auf den Straßen, die fliegenden Händler, die Ordnungskräfte. In den Bars, bei den Public Viewings, in den Wohnzimmern.

64 Jahre nach der größten Schmach des brasilianischen Fußballs beim 1:2 gegen Uruguay im Maracana, das der Selecao im eigenen Land den ersten WM-Titel kostete, hat Brasilien sein neues Maracanazo, umgelegt auf den Spielort dann Mineirazo. Der Begriff Maracanazo hat sich eingebrannt ins Gedächtnis der Fans, als Erinnerung und Mahnmal. Seit Dienstagabend ist er wieder allgegenwärtig.

Was da im Estadio Mineirao in Belo Horizonte passiert ist und welche Auswirkungen das auf das Fußballland Brasilien hat, lässt sich schwer in Worte fassen. Die Zeitungen versuchten es trotzdem, mit weniger als "Der größten Schande der Geschichte" wollte sich keine zufrieden geben.

Die internationalen Pressestimmen zum 23. WM-Tag © spox 1/16 Der "Daily Star" beschwört nicht weniger als das "Ende der Welt" für Brasilien. Von dem ganzen obszönen Zeug über dem Aufmacher mal abgesehen © spox 2/16 Ein Scolari sagt mehr als 1000 Worte: SIEBEN! © getty 3/16 "Nacht aus der Hölle" und die "größte Demütigung" für Brasilien - die "Daily Mail" spart bekanntlich nicht mit Superlativen. Geniale Bildmontage, übrigens! © getty 4/16 Das manchmal auch zwei Worte statt zwei Zeilen reichen, beweist "Sky Sports" © getty 5/16 Die brasilianischen Medien ringen nach Worten. Estadao macht den Anfang und spricht von einer historischen Demütigung © getty 6/16 Auch Folha benutzt das Wort historisch. Und das Nomen ist auch nicht viel anders: Blamage © getty 7/16 Lance.net schließt sich an: "Die größte Schande der Geschichte" © getty 8/16 O Globo hat derweil schon den Schuldigen gefunden, auch weil er sich selbst stellte: Scolari © getty 9/16 Die internationale Ausgabe von Goal trifft den Nagel auf den Kopf. Das Ende der Welt für Brasilien © getty 10/16 "Totale Entwürdigung" - so oder so ähnliche ließe sich der "Marca"-Titel übersetzen. Wahlweise einsetzbar: "Schande", "Schmach", usw. © spox 11/16 Auf den Punkt: "Deutschland demütigt Brasilien", so "El Mundo Deportivo" aus Spanien © spox 12/16 Die "Sport" schreibt indes von der "weltgrößten Demütigung". Was uns der Kollege rechts unten im Bild sagen will, ist nicht überliefert © getty 13/16 Die "AS" zeigt sich ziemlich kreativ. Gleich sieben Maracanazos setzte es gestern © getty 14/16 Die Kollegen von der "L'Equipe" geben sich ausnahmsweise mal ganz kühl. "Das Desaster" heißt es einfach © getty 15/16 "Verdehorror", titelt "Tuttosport", das spricht für sich. Immerhin werden auch die "unglaublichen" Deutschen gefeiert © getty 16/16 Der "Guardian" spricht von der "Demolierung" Brasiliens, und auch hier ist natürlich vom nächsten Maracanazo die Rede

Ohne Trainer, ohne Plan B

Die Selecao ist nicht einfach nur ausgeschieden. Ein Kulturgut wurde zerschmettert von den Deutschen, die gnadenlos waren und schlicht drei Klassen besser als eine brasilianische Mannschaft ohne führende Hand, ohne taktischen Plan, ohne Improvisationstalent und Krisenmanagement. Sprich: Ohne Trainer.

Es wird nicht zu klären sein, wie die Mannschaftsbesprechung der Brasilianer vor der Partie ausgesehen haben mag. Ersichtlich wurde auf dem Platz aber, dass die Selecao wie das Gegenstück zum deutschen Entwurf aussah und dem Gegner auf amateurhafte Art und Weise ins offene Messer gerannt ist.

Scolari hat seine Mannschaft spielen lassen wie bisher: Mit einem Marcelo als heimlichem Spielgestalter. Mit drei Offensiven, die sich nur zögerlich und wenn, dann falsch in der Defensivbewegung verhielten. Mit einem Wust an Einzelaktionen, die nicht zueinander passten. Mit falsch gelenkter Leidenschaft und Emotionalität, die sehr schnell auf dem Ruder lief und dann nicht mehr zu bändigen war. Mit einem Plan A. Aber ohne: Seine beiden entscheidenden Figuren, Thiago Silva und Neymar. Also ohne Plan B.

Luiz wie im Tunnel

Scolari hat das offenbar nicht einkalkuliert. Und wenn doch, hat er die völlig falschen Lösungen gefunden. Spätestens nach dem dritten Gegentor hätte er radikal reagieren müssen, endlich für eine defensive Absicherung im Mittelfeld sorgen müssen und einige seiner Spieler anhalten müssen, endlich ihre vorgegebenen Aufgaben zu erfüllen. Und nicht irgendetwas zu tun, blind vor Aktionismus und ohne Ziel.

Seinen Kapitän David Luiz zur Räson bringen müssen, der nach dem 0:1 und bis zur Pause nur noch für sich gespielt hat, ohne jegliche Rücksicht auf seine Mit- und Gegenspieler. Der individuelle Attacken geritten hat ohne Sinn und Verstand und sich überhaupt nicht mehr an ein wie auch immer definiertes taktisches Konzept gehalten hat. In einem WM-Halbfinale. Es ist schwer vorstellbar, dass sich Luiz ein ähnliches Verhalten auch in seinem Klub erlaubt hätte. Bei der Selecao wurde es geduldet.

Scolaris Mannschaft war nicht vorbereitet auf das, was sie da erwartet hat. Die Angst vor dem Verlieren hat die Mannschaft in eine totale Panik versetzt. Und sie hat dann, als sich die Partie in die völlig falsche Richtung entwickelt hat, überhaupt nicht entsprechend reagiert. Mit Wohlwollen ist das als naiv zu bezeichnen. Die Brasilianer sind an sich selbst gescheitert und an dem Druck, den sie sich aufgebürdet hatten.

Die Blase ist geplatzt

Spätestens mit dem Triumph beim Confed Cup - davor war Brasilien bereits in eine Art zweite Reihe des Weltfußballs gerutscht - vor einem Jahr hievte Scolari seine Mannschaft selbst in den Status des Topfavoriten und wurde auch in diesen Tagen nicht müde zu betonen, dass nur der Titel zähle - und Platz zwei, drei oder vier nichts, gar nichts, wert sei.

Die Brasilianer haben es sich in einer künstlich erzeugten Blase gemütlich gemacht und nicht mehr mitbekommen, was da draußen außerhalb ihrer Trutzburg so passiert. Und am Dienstag mussten sie dann mitansehen, wie das freche deutsche Kind ihre heile Welt mit einem Pieks zerplatzen ließ.

7:1! Jahrhundertspiel in Belo Horizonte © getty 1/21 Da kann man aus Frust schon mal die Landesfahne fressen... das Gesicht zum Spiel an diesem 8. Juli 2014 in Belo Horizonte. Merken Sie es sich © getty 2/21 Dabei ging die Selecao das Spiel mit so viel Euphorie an. Für den verletzten Superstar Neymar sollte der Finaleinzug klar gemacht werden © getty 3/21 Doch schon nach wenigen Minuten ein Schlag mitten in die brasilianische Stimmung. "Und alles schreit: der Müller macht's"... © getty 4/21 Dann ist Miro Klose dran, Brasilien verteidigt mehr so im Raum... © getty 5/21 Klose ist ja ohnehin eine lebende Legende, jetzt aber ist er mit 16 WM-Toren vorbei an Ronaldo und alleiniger Rekordtorjäger © getty 6/21 Kaum ist Miro als Rekordhalter fix, ist Toni Kroos dran und stellt per Doppelpack auf 4:0 © getty 7/21 Kroos kann es nicht fassen. Man achte auf die Gänsehaut bzw. die abstehenden Härchen auf seinen Unterarmen © getty 8/21 Khedira spielt auch mal mit. 5:0! Das Stadion singt: "Einer geht noch, einer geht noch rein" © getty 9/21 Die Brasilianer nach dem ersten (!) Gegentor beim Anstoß. Körpersprache? Meh. © getty 10/21 Anfang zweite Halbzeit: Neuer ist auch da, Anwesenheitshaken gesetzt © getty 11/21 Und dann gehts einfach weiter. Schürrle zum ersten... © getty 12/21 ...und zum zweiten. Gefühlt darf jeder mal © getty 13/21 Nur um es noch mal hinzuschreiben: Schürrles zweiter Treffer ist das SIEBENNULL. Schön ist es zudem: knallhart in den kurzen Knick © getty 14/21 Maicon ist nicht erst seit diesem Moment absolut ratlos... © getty 15/21 ... während es im DFB-Lager natürlich kein Halten mehr gibt © getty 16/21 Für die gedemütigten Brasilianer das Ende der Welt - da hilft auch der Trost des deutschen Kapitäns nichts © getty 17/21 Thiago Silva musst das Desaster gesperrt vom Spielfeldrand verfolgen - und war danach als Tröster gefragt für David Luiz (l.) und Dante © getty 18/21 Den ersehnten Beistand von oben gab's nicht.... © getty 19/21 Schon mal einen so leeren Blick gesehen? © getty 20/21 Trost brauchen auch die brasilianischen Fans. Dem Schland-Anhänger war das 7:1 wohl fast etwas peinlich © getty 21/21 Hier ist noch mal der Kollege vom Anfang. Die Fahne hat er aufgegessen, jetzt ist wohl das Trikot dran. Guten Appetit und gute Besserung

Viele laden die komplette Schuld auf Scolari ab, der auf der Pressekonferenz vom "schlimmsten Tag in meiner Karriere" sprach. Auch der Technische Direktor Carlos Alberto Parreira, vor der Partie noch überzogen selbstbewusst und wie Scolari als Trainer schon Weltmeister, sitzt im Hagel der Kritik.

Neuanfang ohne Hemmungen

Es wäre verwunderlich, wenn die beiden Granden des brasilianischen Fußballs weitermachen dürften. Oder wenn sie es von sich aus wollten. Brasilien benötigt eine Reform, schon jetzt sind einige Protagonisten aus der Abwehr in einem fortgeschrittenen Alter und im Angriff fehlt es an Alternativen auf Weltniveau.

Es wird eine Herkulesaufgabe, Brasilien bis zur Weltmeisterschaft in vier Jahren in Russland wiederherzustellen. Wenn sich der Rauch nach der Nacht von Belo Horizonte gelegt hat und sich der brasilianische Verband durch den Schutt wühlt, den diese WM verursacht hat, müssen die Aufräumarbeiten auch schonungslos in Angriff genommen werden. Genug Fahrlässigkeit hat sich Brasilien nun schon längst geleistet.

