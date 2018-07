WM 2018, News - Peter Schmeichel wettert gegen Brasilien-Star Neymar: "Schändlich!"

US Darts Masters Do 05.07. MvG und Co.: Verfolge die Darts-Elite in Las Vegas! World Cup Schweden -

Schweiz (Highlights) World Cup Kolumbien -

England (Highlights) Club Friendlies FC Schalke 04 -

Southampton World Cup Uruguay -

Frankreich (Highlights) World Cup Brasilien -

Belgien (Highlights) World Cup Russland -

Kroatien (Highlights) Allsvenskan Göteborg -

Kalmar Club Friendlies FC Schalke 04 -

Hebei CFFC Club Friendlies Austria Wien -

Borussia Dortmund Club Friendlies Bournemouth -

FC Sevilla Allsvenskan Norrköping -

Häcken

Nach Neymars peinlicher Schauspieleinlage bei Brasiliens Sieg gegen Mexiko ist auch Peter Schmeichel fassungslos. Dänemarks Torwart-Legende kritisiert auch die FIFA für ihr Verhalten. Uruguays Trainer peilt das Finale an, während ein Belgier eine neue Bestmarke aufstellt. Hier gibt es News rund um die WM.

Peter Schmeichel wettert gegen Neymar

Dänemarks Torwart-Idol Peter Schmeichel hat Neymar wegen dessen Schauspieleinlage im Spiel gegen Mexiko hart kritisiert. Zugleich bemägelte der langjährige Keeper des englischen Rekordmeisters Manchester United, dass der Brasilianer vom Weltverband FIFA nach dem 2:0-Sieg auch noch ausgezeichnet worden war.

"Mein Gott, Neymar wurde von der FIFA zum Mann des Spiels gewählt, aber die FIFA muss auch darauf schauen, wie er sich in dem Spiel verhält. Ich finde keinen anderen Weg, als es schändlich zu nennen", sagte Schmeichel als Experte des TV-Senders Russia Today.

Die Kamera sei nach dem Spiel auf Neymar gerichtet, ihm gehöre alle Aufmerksamkeit, sagte Schmeichel, "und an alles, was ich denke, ist: Ich wünschte, dieser Spieler hätte nicht mitgespielt. Weil es so ärgerlich ist, mitanzusehen, wie er Bestrafungen für andere Spieler provoziert".

Nach Ansicht der Bilder von Neymars Schauspieleinlage habe er gedacht, "er kommt auf eine Trage, wird ins Krankenhaus gebracht, und wir sehen ihn nie wieder", sagte Schmeichel.

WM 2018: Brasilien - Mexiko: So reagierte das Internet auf Neymars Schauspieleinlage © getty 1/15 Neymar war beim Achtelfinalsieg von Brasilien gegen Mexiko nicht nur wegen seiner fußballerischen Fähigkeiten, sondern auch wegen einer Schauspieleinlage im Mittelpunkt. SPOX hat die besten Netzreaktionen zusammengefasst. © getty 2/15 So mancher will die Jugend schützen bei diesen schrecklichen Bildern. © getty 3/15 Neymars Künste könnten wohl auch im Alltag für jedermann eine große Hilfe sein. © getty 4/15 Auch Fürsprecher für Neymar gibt es. Rot gab es aber am Ende trotzdem nicht. © getty 5/15 Künftig müssen wohl auch einige fußballbezogene Spiele noch etwas angepasst werden. Hier ein passender Vorschlag. © getty 6/15 Für die Überlebenskünste des Brasilianers kann man auch Bewunderung empfinden... © getty 7/15 ... für den Fall der Fälle hat die FIFA die Schiedsrichter aber schon Mal ausgestattet. © getty 8/15 Laufen lernen will gelernt sein. Für Neymar gibt es zur Nachhilfe auch noch das richtige Werkzeug. © getty 9/15 So mancher vermutet hinter den Aktionen von Neymar auch eine hinterhältige Marketingstrategie. © getty 10/15 Im Viertelfinale kann mithilfe dieses Schildes eigentlich eh nix mehr schiefgehen. © getty 11/15 Die Aktionen von Neymar auf dem Platz werfen auch interessante Fragen über seinen Alltag auf... © getty 12/15 ... doch auch diese sind schnell beantwortet. © getty 13/15 Nach der Fußballkarriere ist Neymar auf jeden Fall noch eine Große Laufbahn in der Schauspielerei zu prophezeien. © getty 14/15 Manch einer mag den ernst der Lage nicht erkennen, obwohl Neymar doch höchste Bewunderung gebühre. © getty 15/15 Auch Teamkollegen sollten lieber aufpassen, wenn sie Neymar berühren.

Uruguay-Trainer Oscar Tabarez peilt das Finale an

Uruguay steht bereits im WM-Viertelfinale - doch das ist den Südamerikanern nicht genug. "Wir sind hier, um sieben Spiele zu spielen", stellte Coach Oscar Tabarez klar. Der 71-Jährige, der sich aufgrund einer chronischen Nervenkrankheit auf eine Krücke stützen muss, meinte damit ausdrücklich nicht das Spiel um Platz 3 als siebte Partie, sondern das Endspiel.

Die Spieler vertrauen und folgen Tabarez jedenfalls. "Er ist der Vater des Erfolgs und für die gesamte Entwicklung der Nationalmannschaft verantwortlich", sagte Stürmerstar Edinson Cavani.

Am Freitag bekommen es die Urus in der Runde der letzten Acht mit Frankreich zu tun (16 Uhr im LIVETICKER).

Belgiens Jan Vertonghen stellt neue Bestmarke auf

Der belgische Innenverteidiger Jan Vertonghen hat mit seinem Kopfballtor zum 1:2 beim 3:2-Erfolg der Roten Teufel gegen Japan im WM-Achtelfinale in Rostow am Don eine Bestmarke aufgestellt.

Der 31-Jährige von Tottenham Hotspur traf in der 69. Minute aus 18,6 Metern. Eine größere Distanz bei einem Kopfballtor hatte seit Beginn der Datenerfassung bei WM-Endrunden 1966 noch niemand überwunden.

Vertonghens Treffer leitete die Aufholjagd der Belgier ein. In der Nachspielzeit kam der Mitfavorit auf den WM-Titel zum 3:2-Siegtreffer.

So heftig stolpern die Favoriten in Russland

Die WM in Russland ist ein Turnier der Favoritenstürze. Sämtliche Welt- und Europameister seit 2004 sind entweder ausgeschieden oder haben sich erst gar nicht qualifiziert. Dies führt zu dem überraschenden Fakt, dass eines der folgenden Länder auf jeden Fall das Finale am 15. Juli erreichen wird: Russland, Kroatien, Schweden, Schweiz, Kolumbien oder England.

Folgende Champions sind gescheitert oder nicht dabei