WM 2026: Wann wird die Weltmeisterschaft vergeben, welche Länder stehen zur Wahl?

Am Mittwoch, den 13. Juni 2018, wird die WM 2026 vergeben - einen Tag, bevor die WM 2018 in Russland beginnt. Es wird die erste Weltmeisterschaft mit 48 teilnehmenden Nationen. Wer die nominierten Gastgeber dieser WM sind und alles, was ihr noch zu der Entscheidung wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Die Erweiterung des Teilnehmerfeldes gehörte 2016 zu einem von Gianni Infantinos Wahlversprechen. Mehr Geld für alle Verbände von der FIFA war ein weiteres Versprechen.

Wer sind die nominierten Länder für die WM 2026?

Es konkurrieren zwei Ausrichterkandidaten um die WM 2026: Eine gemeinsame Bewerbung der USA, Mexikos und Kanadas sowie Marokko.

Den Verbänden steht es frei, ob sie sich zwischen den Kontrahenten entscheiden oder die Wahlstimme 'Keiner von beiden' abgeben.

Bei einer solchen Mehrheit würde die WM neu ausgeschrieben. Dann dürften sich auch Länder aus Europa und Asien bewerben, die aufgrund der Weltmeisterschaft in Russland 2018 und in Katar 2022 eigentlich ausgeschlossen waren.

Wo und wann wird der Gastgeber für die WM 2026 entschieden?

Am Mittwoch, den 13. Juni 2018, wird beim Kongress der 211 FIFA-Mitgliedsländer in Moskau der Ausrichter der Weltmeisterschaft in acht Jahren gewählt.

Wer entscheidet über den Ausrichter der WM 2026?

Es gibt 211 FIFA-Mitglieder, die vier Bewerber dürfen aber nicht abstimmen. Also werden 207 FIFA-Mitglieder über den Ausrichter entscheiden. Es reicht die einfache Mehrheit.

Wie stehen die Chancen für die USA, Kanada und Mexiko?

Laut eines von der FIFA-Prüfungskommission vorgelegten Berichts ist die Bewerbung der USA, Mexikos und Kanadas der klare Favorit. Sie bekamen vier von möglichen fünf Punkten, die für eine Gastgeberrolle der WM sprechen.

US-Präsident Trump stellt sich nun aber gegen eine Bewerbung seines Landes. Trump twitterte: "Es wäre eine Schande, wenn Länder, die wir immer unterstützen, sich gegen die US-Bewerbung einsetzten. Warum sollten wir diese Länder unterstützen, wenn sie uns nicht unterstützen?"

© getty

Wie stehen die Chancen für Marokko?

Marokko galt schon als abgeschrieben und ist nun doch weiterhin im Rennen. Trotz deutlich schlechterem Abschneiden und drei roten Warnbalken für hohe Risiken bei Stadionbau, Hotels und Transport wurden die Nordafrikaner nicht ausgeschlossen.

Afrika soll mit seinen 54 Stimmen fast geschlossen hinter Marokko stehen und auch zahlreiche arabische Staaten scheinen wohl ihre Stimme dem Underdog geben zu wollen.

Wie sieht die Tendenz des DFB aus?

Eine letzte Beratung über die Teilnahme von Marokko wird es am Sonntag, den 10. Juni, geben. Bis dahin möchte sich der DFB zurückhalten. Aufgrund der klar besseren Benotung ist eine Stimme für das Trio USA, Mexiko, Kanada jedoch wahrscheinlich.