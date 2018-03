WM 2026: USA, Kanada und Mexiko bewerben sich mit 23 Austragungsorten

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Ligue 1 Monaco -

Die USA, Kanada und Mexiko bewerben sich mit 23 möglichen Austragungsorten um die Fußball-WM 2026. Jeweils drei Städte liegen in Kanada und Mexiko, 17 in den Vereinigten Staaten.

Sollte der Verbund die Endrunde, die erstmals mit 48 Teams ausgetragen wird, am 13. Juni vom FIFA-Kongress zugesprochen bekommen, würde der Weltverband FIFA im Anschluss 16 WM-Städte auswählen. Einziger Konkurrent ist Marokko.

Während der WM würden Stand heute 60 Spiele in den USA ausgetragen werden, jeweils zehn in Kanada und Mexiko. Die K.o.-Runde würde nur noch in den Staaten stattfinden. "Wir sind sehr zuversichtlich, dass unsere 23 Weltklasse-Arenen, die 150 bereits existierenden Trainingskomplexe und unser modernes Transportnetzwerk der FIFA helfen können, Einnahme- und Zuschauerrekorde zu erzielen", sagte John Kristick, verantwortlicher Direktor der Bewerbung.

Die Bewerberstädte aus den USA, Kanada und Mexiko im Überblick:

Kanada: Edmonton, Montreal, Toronto

Mexiko: Guadalajara, Monterrey, Mexiko-Stadt

USA: Atlanta, Baltimore, Boston, Cincinnati, Dallas, Denver, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nashville, New York/New Jersey, Orlando, Philadelphia, San Francisco, Seattle, Washington