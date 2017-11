Neue Spur lässt Zwanziger kalt

League One Live Wimbledon -

Peterborough WC Qualification Europe Schweiz -

Nordirland WC Qualification Europe Griechenland -

Kroatien WC Qualification Europe Italien -

Schweden Friendlies Argentinien -

Nigeria WC Qualification Europe Irland -

Dänemark Friendlies England -

Brasilien Serie A Corinthians -

Fluminense A-League Brisbane -

Melbourne City Indian Super League Kerala -

Kolkata Ligue 1 Lille -

St. Etienne Ligue 1 Amiens -

Monaco Championship Preston -

Bolton Primera División Girona -

Real Sociedad J1 League Kobe -

Hiroshima Primera División Getafe -

Alaves Premier League Arsenal -

Tottenham Premiership Ross County -

Celtic Premier League Liverpool -

Southampton Championship Reading -

Wolverhampton Primera División Leganes -

Barcelona Ligue 1 PSG -

Nantes Serie A AS Rom -

Lazio Premier League Man United -

Newcastle Primera División Sevilla -

Celta Vigo Championship Fulham -

Derby County Ligue 1 Dijon -

Troyes Ligue 1 Guingamp -

Angers Ligue 1 Strassburg -

Rennes Ligue 1 Toulouse -

Metz Premier League Leicester -

Man City (DELAYED) Eredivisie Breda -

Ajax Primera División Atletico Madrid -

Real Madrid Serie A Neapel -

AC Mailand Premier League West Bromwich -

Chelsea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Everton (DELAYED) Premier League Burnley -

Swansea (DELAYED) Primera División Malaga -

La Coruna Serie A Crotone -

Genua Indian Super League Chennaiyin -

Goa Championship Leeds -

Middlesbrough 1. HNL Dinamo Zagreb . Lokomotiva Zagreb Ligue 1 Caen -

Nizza Serie A Benevento -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Juventus Serie A SPAL -

Florenz Serie A FC Turin -

Chievo Verona Serie A Udinese -

Cagliari Primera División Espanyol -

Valencia Premier League Zenit -

Tosno Ligue 1 Lyon -

Montpellier Premier League Watford -

West Ham First Division A Brügge -

Waasland-Beveren Superliga Bröndby -

Nordsjaelland Primera División Las Palmas -

Levante Serie A Flamengo -

Corinthians Primera División Bilbao -

Villarreal Serie A Inter Mailand -

Atalanta Ligue 1 Bordeaux -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Racing Serie A Hellas Verona -

Bologna Premier League Brighton -

Stoke Primera División Eibar -

Real Betis Copa Sudamericana Libertad -

Independiente Championship Ipswich -

Sheffield Wed Copa Libertadores Gremio -

Lanus Indian Super League Chennai -

NorthEast United Copa Sudamericana Flamengo -

Junior Indian Super League Kerala -

Jamshedpur Ligue 1 St. Etienne -

Straßburg Premiership Dundee -

Rangers Premier League West Ham -

Leicester Primera División Celta Vigo -

Leganes A-League Sydney FC -

Brisbane Roar Primera División Alaves -

Eibar Championship Barnsley -

Leeds Serie A Bologna -

Sampdoria Championship Norwich -

Preston Primera División Real Madrid -

Malaga Ligue 1 Rennes -

Nantes Serie A Chievo Verona -

SPAL Serie A Sassuolo -

Hellas Verona Premier League Liverpool -

Chelsea Primera División Real Betis -

Girona Championship Sheff Utd -

Birmingham Ligue 1 Caen -

Bordeaux Ligue 1 Dijon -

Toulouse Ligue 1 Metz -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Lille Ligue 1 Troyes -

Angers First Division A Waasland-Beveren -

Charleroi Premier League Tottenham -

West Bromwich (DELAYED) Primera División Levante -

Atletico Madrid Premier League Swansea -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Stoke (DELAYED) Premier League Man United -

Brighton (DELAYED) Premier League Newcastle -

Watford (DELAYED)

In der WM-Affäre soll Medienberichten zufolge eine neue Spur zu Franz Beckenbauer führen. Die Beteiligten und Betroffenen hüllen sich jedoch weitgehend in Schweigen.

Die neuen Spekulationen um Franz Beckenbauers Rolle in der Affäre um die Fußball-WM 2006 in Deutschland verschlugen der Szene am Wochenende weitgehend die Sprache. Keine der unmittelbar betroffenen Parteien kommentierte den Bericht der Süddeutschen Zeitung über Hinweise, dass die ominöse Zahlung der WM-Macher von 6,7 Millionen Euro mit einem Privatinvestment Beckenbauers im TV-Rechte-Bereich in Verbindung stehen könnte - und damit nicht in irgendeinem Zusammenhang mit dem WM-Turnier.

Beckenbauers Management ließ eine SID-Anfrage bis zum Sonntagnachmittag unbeantwortet. Einzig der frühere DFB-Präsident Theo Zwanziger, der 2005 als zuständiges Mitglied des WM-Organisationskomitees für Finanzen die unheilvolle Zahlungsanweisung freigezeichnet hatte, nahm zur neuen Entwicklung Stellung. "Die Fakten lassen die Schlussfolgerung des Berichtes nicht zu. Das ist zu oberflächlich und zu kurz gesprungen", sagte Zwanziger dem SID.

Bericht: Über Beckenbauer-Konto floss Geld nach Katar

Laut SZ verfolgt die ermittelnde Staatsanwaltschaft Frankfurt auf Basis einer Notiz einer Bankangestellten eine neue Fährte zu Beckenbauer. Demnach könnte die Überweisung der WM-Organisatoren an den früheren adidas-Chef Robert Louis-Dreyfus tatsächlich zur Tilgung privater Verbindlichkeiten aus einem Geschäft mit Fernsehrechten aus dem Imperium des 2002 Konkurs gegangenen Kirch-Konzerns gedient haben.

Nach bisheriger Darstellung der meisten Beteiligten jedoch soll die falsch deklarierte und über den Weltverband FIFA geleitete Zahlung mit einer Forderung der FIFA-Finanzkommission für einen späteren Zuschuss zu den Organisationskosten in vielfacher Höhe zusammenhängen. 2002 waren dafür angeblich auch über ein Beckenbauer-Konto insgesamt zehn Millionen Schweizer Franken (umgerechnet 6,7 Millionen Euro) an eine Firma des dubiosen und später wegen Korruption lebenslang gesperrten FIFA-Funktionärs Mohammed Bin Hammam (Katar) geflossen. Die FIFA bestreitet indes eine solche Gesamtkonstellation schon seit der Enthüllung des WM-Skandals vor über zwei Jahren.

Frankfurter Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Zwanziger

Gänzlich wollte Zwanziger den neuen Ansatz für die Ermittlungen als einen Beitrag zur Aufklärung auch nicht ausschließen. "Es könnte natürlich eine Verbindung zum Kirch-Konkurs geben, und ich habe auch etwas mit TV-Rechten im Hinterkopf. Aber so, wie es nun dargestellt wird, kann es nicht sein, denn schließlich ist das Geld ja nach Katar geflossen." Aus Sicht des 72-Jährigen ist die mutmaßlich neue Spur dadurch kalt.

Der Verdacht der Staatsanwaltschaft würde allerdings das Rätsel um die unlogische Erklärung der WM-Macher von der privat auch von Beckenbauer geleisteten Vorleistung für den WM-Zuschuss der FIFA auflösen helfen. Zugleich könnten im Falle einer Bestätigung des neuen Ansatzes mehrere verantwortliche Personen aus dem damaligen WM-OK in Unkenntnis der tatsächlichen Faktenlage gehandelt und die Zahlung veranlasst haben.

Die Frankfurter Staatsanwaltschaft ermittelt in der Affäre gegen Zwanziger, seinen Präsidenten-Nachfolger Wolfgang Niersbach und den ehemaligen DFB-Generalsekretär Horst R. Schmidt wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung in einem schweren Fall. Alle drei gehörten im fraglichen Zeitraum zur Spitze des von Beckenbauer angeführten WM-OK.