41 Spielorte auf WM-Kandidatenliste

Premier League Sa 13:30 Das Highlight am Samstag: ManCity - Liverpool Ligue 1 Lille -

Bordeaux Primeira Liga Feirense -

Sporting First Division A Anderlecht -

Lokeren Ligue 1 Metz -

PSG Premiership Hamilton -

Celtic Championship Derby County -

Hull Primera División Leganes -

Getafe Primeira Liga Benfica -

Portimonense J1 League Urawa -

Kashiwa J1 League Gamba Osaka -

Kobe Primera División Real Madrid -

Levante Premier League Man City -

Liverpool CSL Shandong Luneng -

Jiangsu Serie B Palermo -

Empoli Premier League Leicester -

Chelsea Championship Bolton -

Middlesbrough Primera División Valencia -

Atletico Madrid Ligue 1 Nizza -

Monaco Serie A Juventus -

Chievo Verona Premier League Stoke -

Man United Primera División Sevilla -

Eibar Championship Sheffield Wed -

Nottingham Ligue 1 Caen -

Dijon Ligue 1 Montpellier -

Nantes Ligue 1 Straßburg -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Toulouse Premier League Everton -

Tottenham (DELAYED) Eredivisie Ajax -

Zwolle Primera División Barcelona -

Espanyol Serie A Sampdoria -

AS Rom Premier League Brighton -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Arsenal -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Watford (Delayed) Primera División La Coruna -

Real Sociedad Eredivisie Heerenveen -

Eindhoven Serie A Inter Mailand -

SPAL Premier League Dinamo Moskva -

Zenit St Petersburg Premier League Burnley -

Crystal Palace Ligue 1 St. Etienne -

Angers Serie A Atalanta -

Sassuolo Serie A Cagliari -

Crotone Serie A Hellas Verona -

Florenz Serie A Lazio -

AC Mailand Serie A Udinese -

Genua Primera División Bilbao -

Girona Ligue 1 Lyon -

Guingamp Premier League Swansea -

Newcastle Serie A Benevento -

FC Turin Primera División Celta Vigo -

Alaves 1. HNL Dinamo Zagreb -

NK Rudes Primera División Villarreal -

Real Betis Serie A Bologna -

Neapel Serie A Santos -

Corinthians Ligue 1 Marseille -

Rennes Ligue 2 Reims -

Brest Premier League West Ham -

Huddersfield Primera División Malaga -

Las Palmas Copa Libertadores San Lorenzo -

Lanus Copa Sudamericana Chapecoense -

Flamengo Copa Libertadores Barcelona SC -

Santos Copa Libertadores Botafogo -

Gremio Copa Libertadores Jorge Wilstermann -

River Plate First Division A Brügge -

Mechelen Ligue 1 Toulouse -

Bordeaux Premiership Partick Thistle -

Rangers Premier League Bournemouth -

Brighton Primera División Eibar -

Leganes J1 League Omiya -

Gamba J1 League Kobe -

Sapporo Primera División Levante -

Valencia Premier League Crystal Palace -

Southampton CSL Shanghai SIPG -

Shanghai Shenhua Serie A Crotone -

Inter Mailand Premier League Liverpool -

Burnley Championship Hull -

Sunderland Primera División Getafe -

Barcelona Ligue 1 Monaco -

Straßburg Serie A Florenz -

Bologna Premier League Tottenham -

Swansea Primera División Real Betis -

La Coruna Championship Barnsley -

Aston Villa Ligue 1 Dijon -

Saint-Etienne Ligue 1 Guingamp -

Lille Ligue 1 Nantes -

Caen Ligue 1 Troyes -

Montpellier Premier League Huddersfield -

Leicester (DELAYED) Primera División Atletico Madrid -

Malaga Serie A AS Rom -

Hellas Verona Premier League West Brom -

West Ham (DELAYED) Premier League Watford -

Man City (Delayed) Premier League Newcastle -

Stoke (DELAYED) Super Liga Partizan -

Radnicki Nis Serie A Sassuolo -

Juventus CSL Jiangsu -

Guangzhou Evergrande Eredivisie ADO Den Haag -

Ajax Premier League Chelsea -

Arsenal Ligue 1 Amiens -

Marseille Serie A AC Mailand -

Udinese Serie A Neapel -

Benevento Serie A SPAL -

Cagliari Serie A FC Turin -

Genua Primera División Girona -

Sevilla Eredivisie PSV -

Feyenoord 1. HNL Hajduk Split -

Rijeka Ligue 1 Angers -

Metz Ligue 1 Rennes -

Nizza Premier League Man United -

Everton Serie A Chievo -

Atalanta Primera División Las Palmas -

Bilbao Primera División Real Sociedad -

Real Madrid Serie A Genua -

Lazio Serie A Corinthians -

Vasco Ligue 1 PSG -

Lyon Ligue 2 Lens -

Quevilly Primera División Espanyol -

Celta Vigo Primera División Valencia -

Málaga Serie B Palermo -

Perugia Serie A Bologna -

Inter Mailand Primera División Barcelona -

Eibar Serie A Benevento -

AS Rom Serie A Juventus -

Florenz Serie A Lazio -

Neapel Serie A AC Mailand -

SPAL Serie A Udinese -

FC Turin Primera División Sevilla -

Las Palmas Primera División Real Madrid -

Real Betis

41 Städte haben sich offiziell als Austragungsort einer möglichen Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko beworben. Sie gaben ihre Bewerbungen als Gastgeber beim Organisationskomitee fristgerecht ab. San Diego, Green Bay und Calgary winkten hingegen kurzfristig ab.

Die nordamerikanische Kampagne gilt als Favorit für die Austragung der ersten Endrunde mit 48 Mannschaften. Einziger Gegenkandidat für die Dreier-Bewerbung ist momentan Marokko, das derzeit nur über sechs Stadion mit einem Fassungsvermögen von mehr als 40.000 Plätzen verfügt. Alleine in den USA gibt es dagegen mehr als 130 Arenen dieser Größe.

Kistick: "Wir sind begeistert"

"Wir sind von den Bewerbungen begeistert, vor allem von der Bereitschaft der Städte zu Innovation und Nachhaltigkeit", sagte OK-Chef John Kristick. 20 bis 25 Städte werden es in die finale Bewerbung beim Weltverband FIFA schaffen, zwölf werden am Ende wohl zu Austragungsorten für die 80 WM-Spiele.

In den USA kommen für die dort vorgesehen 60 Spiele 32 Städte infrage, in Kanada sind es sechs (für zehn Spiele), in Mexiko drei (für zehn Spiele). Weil die FIFA ein Fassungsvermögen von mindestens 40.000 Zuschauern vorgibt, kommen in Mexiko ohnehin nur die Hauptstadt Mexiko-Stadt, Monterrey und Guadalajara infrage.

Sämtliche Spiele ab dem Viertelfinale sollen nach den OK-Plänen in den USA ausgetragen werden. Als Kandidat für das Endspiel wird das Stadion des Football-Klubs Dallas Cowboys gehandelt, es ist mit einem Fassungsvermögen von 105.000 Plätzen das größte auf der Liste.

Die Liste der potenziellen WM-Städte:

USA: Atlanta, Baltimore, Birmingham/Alabama, Boston (Foxborough/Standort bei der WM 1994 in den USA), Charlotte, Chicago (WM 1994), Cincinnati, Cleveland, Dallas (2 Stadien/WM 1994), Denver, Detroit (WM 1994), Houston, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City/Missouri, Las Vegas, Los Angeles (3 Stadien/WM 1994), Miami, Minneapolis, Nashville, New Orleans, New York/New Jersey (WM 1994), Orlando (WM 1994), Philadelphia, Phoenix (Glendale), Pittsburgh, Salt Lake City, San Antonio, San Francisco/San Jose (Santa Clara/WM 1994), Seattle, Tampa, Washington DC (WM 1994).

Kanada: Edmonton, Montréal (2 Stadien), Ottawa, Regina, Toronto (2 Stadien), Vancouver

Mexiko: Guadalajara, Mexiko-Stadt, Monterrey