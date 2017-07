Und was steht jetzt unter dem Strich?

Erlebe

deinen Sport

live Copa Libertadores Mi 02:45 Guarani -

River Plate J1 League Mi 12:00 Kawasaki -

Urawa Copa Libertadores Do 00:15 Paranaense -

Santos J1 League Do 05:00 Podolskis Vorstellung bei Vissel Kobe J1 League Sa 12:00 Vissel Kobe -

Vegalta Sendai CSL Sa 13:35 Beijing Guoan -

Guangzhou Evergrande Serie A Sa 23:00 Vasco Da Gama -

Flamengo Serie A So 00:00 Corinthians -

Ponte Preta CSL So 09:30 Changchun Yatai -

Shanghai SPIG J1 League So 11:30 Urawa -

Nigata CSL So 13:35 Tianjin -

Shandong Allsvenskan So 15:00 Norrköping -

Elfsborg Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Allsvenskan Mo 19:00 Göteborg -

Halmstad Club Friendlies Do 02:00 Sydney -

Arsenal Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio Club Friendlies Sa 02:00 LA Galaxy -

Man United Club Friendlies Sa 02:00 Swansea -

Philadelphia Union Club Friendlies Sa 12:00 Western Sydney -

Arsenal CSL Sa 13:35 Guangzhou -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 19:00 Rot-Weiß Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew Serie A So 00:00 Corinthians -

Atlético Paranaense CSL So 13:35 Quanjian -

Shenhua Club Friendlies So 15:30 Carl Zeiss Jena -

Hertha BSC Superliga So 18:00 Brøndby -

Midtjylland Serie A So 21:00 Chapecoense -

São Paulo Serie A Mo 00:00 Coritiba -

Fluminense

Deutschland ist Confed-Cup-Sieger 2017. Den angekündigten Testlauf hat Joachim Löws bunt zusammengewürfelte Truppe bestanden. Doch welche Erkenntnisse kann der Bundestrainer wirklich aus dem Turnier ziehen?

Die Mannschaft kann mit Härte umgehen

Die deutsche Puzzle-Nationalmannschaft hat durch den Sieg beim Confed Cup den Härtetest bestanden - und das im wörtlichen Sinne.

Im Finale gegen Chile musste das junge Team besonders in der zweiten Halbzeit mit der sehr harten Spielweise der Südamerikaner klar kommen. "Es war ein hartes und hektisches Spiel, die Chilenen sind keine Kinder von Traurigkeit, aber die Spieler haben sich da reingeworfen", lobte Bundestrainer Joachim Löw nach der Partie.

Tatsächlich sah sich Deutschland mit vielen kleinen Fouls, einer Tätlichkeit von Jara gegen Timo Werner und zahlreichen Diskussionen und Reklamationen konfrontiert. Davon ließ sich die Mannschaft allerdings weder spielerisch aus dem Konzept bringen noch provozieren und womöglich zu einer ähnlich harten Spielweise an der Grenze zur Legalität hinreißen. Für Löw ist das Endspiel also nicht nur wegen des Ergebnisses, sondern auch wegen der Art und Weise ein Fingerzeig in Richtung des Charakters der Mannschaft.

