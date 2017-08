"Die Schuhe sind ein modisches Statement"

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Copa Libertadores River Plate -

Guarani J1 League Shimizu -

Cerezo Osaka J1 League Kobe -

Kashima CSL Guangzhou R&F -

Jiangsu Premier League Jekaterinburg -

Zenit Super Liga Partizan -

Vozdovac Primeira Liga Porto -

Estoril League Cup Colchester -

Aston Villa League Cup Leeds -

Port Vale Primeira Liga Benfica -

Braga Copa Libertadores Gremio -

Godoy Cruz League Cup Bury -

Sunderland Club Friendlies Sevilla -

AS Rom Copa Libertadores Botafogo -

Nacional Ligue 1 Nizza -

Troyes First Division A Zulte-Waregem -

Brügge Premier League Arsenal -

Leicester Premiership Partick Thistle -

Celtic Premier League Watford -

Liverpool CSL Shandong -

Shanghai Shenhua Premier League Crystal Palace -

Huddersfield Championship Brentford -

Notthingham Premier League ZSKA Moskau -

Spartak Moskau Ligue 1 Nantes -

Marseille Premier League Brighton -

Man City Championship Middlesbrough -

Sheffield Utd Ligue 1 Amiens -

Angers Ligue 1 Bordeaux -

Metz Ligue 1 Caen -

Saint-Etienne Ligue 1 Toulouse -

Montpellier Premier League Chelsea -

Burnley (Delayed) Eredivisie Heracles -

Ajax Coppa Italia Cagliari -

Palermo Premier League Everton -

Stoke (DELAYED) Premier League West Brom -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Swansea (DELAYED) J1 League Tokyo -

Kobe J1 League Kawasaki -

Kashima Eredivisie Feyenoord -

Twente Premier League Newcastle -

Tottenham Ligue 1 Straßburg -

Lille Club Friendlies Zwickau -

Dortmund Ligue 1 Dijon -

Monaco Premier League Man United -

West Ham Allsvenskan Norrköping -

Djurgården First Division A Charleroi -

Anderlecht Superliga AGF -

Odense Super Cup Juventus -

Lazio Ligue 1 Guingamp -

PSG Primeira Liga Tondela -

Porto Super Cup Barcelona -

Real Madrid Primeira Liga Chaves -

Benfica Super Cup Real Madrid -

Barcelona Primera División Leganes -

Alaves First Division A Lüttich -

Zulte Waregem Championship Burton Albion -

Birmingham Primera División Valencia -

Las Palmas J1 League Gamba -

Kashiwa Championship Sheffield Utd -

Barnsley Premier League Swansea -

Man United Premiership Kilmarnock -

Celtic Premier League Liverpool -

Crystal Palace Premier League Spartak Moskau -

Lok Moskau Serie A Juventus -

Cagliari Premier League Stoke -

Arsenal Championship Sunderland -

Leeds Primera División Girona -

Atletico Madrid Premier League Leicester -

Brighton (Delayed) Serie A Hellas Verona -

Neapel Primeira Liga Benfica -

Belenenses Primera División Sevilla -

Espanyol Premier League Bournemouth -

Watford (Delayed) J1 League Kobe -

Yokohama Eredivisie Excelsior -

Feyenoord CSL Guangzhou -

Shandong Luneng Eredivisie Ajax -

Groningen Premier League Huddersfield -

Newcastle Ligue 1 Marseille -

Angers Premier League Tottenham -

Chelsea Allsvenskan Göteborg -

BK Häcken Serie A Atalanta -

AS Rom Superliga Aarhus -

Bröndby Primera División Bilbao -

Getafe Primeira Liga Porto -

Moreirense Primera División Barcelona -

Betis Serie A Bologna -

FC Turin Serie A Crotone -

AC Mailand Serie A Inter Mailand -

Florenz Serie A Lazio -

Ferrara Serie A Sampdoria -

Benevento Serie A Sassuolo -

Genoa Serie A Udine -

Chievo Ligue 1 PSG -

Toulouse Primera División Deportivo -

Real Madrid Primera División Levante -

Villarreal Premier League Manchester City -

Everton Primera División Malaga -

Eibar

Fußballschuhe sind heutzutage mehr als Kickstiefel, sie sind Statussymbole und modische Accessoires. Im Interview erklärt Joel Bagby, Global Footwear Product Manager der Firma Nike, die veränderte Bedeutung der Schuhe, die Herangehensweise seines Unternehmens und wagt einen Blick in die Zukunft.

SPOX: Früher waren Fußballschuhe schwarz und in erster Linie zum Kicken da. Heute gibt es sie in allen möglichen Farben, ständig neue Modelle und sie sind ein modisches Teil des Gesamtprodukts eines Fußballers. Wie sehen Sie die veränderte Bedeutung von Fußballschuhen für Spieler?

Joel Bagby: Ich halte es für aufregend, was in den letzten 15 Jahren alles passiert ist. Im Bereich der Entwicklung von Fußballschuhen lagen große Potenziale, die ausgeschöpft wurden und immer noch werden. Allein die Entwicklung der letzten fünf Jahre beim Thema Gewichtsreduzierung ist verrückt.

SPOX: Welche Faktoren sind für die Spieler entscheidend in dieser Entwicklung?

Bagby: Die Schuhe sind heutzutage leichter, bequemer und passen besser. Darauf kommt es den Spielern an. Unser Hauptziel ist es, dass der Spieler sagt: 'Dieser Schuh hilft mir, mich besser zu fühlen und damit bessere Leistung zu bringen.'

SPOX: Welche Rolle spielt der modische Aspekt?

Bagby: Die Bedeutung von Mode hat sich in allen Bereich unseres Lebens verändert. Diese Entwicklung hat auch im Fußball Einzug gehalten. Farben sind das offensichtlichste Beispiel, hiermit lässt sich ein modisches Statement ausdrücken. Natürlich steht die Performance des Spielers im Vordergrund, aber alles, was wir als Unternehmen machen, dreht sich darum, dass sich die Spieler in ihren Schuhen wohlfühlen und bessere Leistung bringen. Dazu gehört auch der emotionale Teil. Wenn du dich gut fühlst und gut ausschaust, spielst du auch gut.

SPOX: Welchen Anteil haben die Spieler an der Entwicklung eines neuen Schuhs?

Bagby: Den Hauptanteil. Alles, was wir bei Nike machen, startet mit den Athleten. Als wir die Planungen für den neuen Nike Tiempo VII aufgenommen haben, haben wir mit ausgewählten Top-Profis wie Sergio Ramos, Gerard Pique, Andrea Pirlo, Antonio Rüdiger und Jack Wilshere gesprochen. Dazu kam das Feedback unserer Kunden auf dem Markt. Mit diesen Einblicken und Wünschen haben wir uns dann an den Tisch gesetzt und gesagt: Das sind die wichtigsten Dinge, das ist unsere Vision, lasst uns das neue Produkt machen.

© spox

SPOX: Wie lange dauert der Prozess von der Idee bis zur Umsetzung eines neuen Schuhs?

Bagby: In diesem Fall haben wir im Sommer 2015 begonnen, es hat also knapp zwei Jahre gedauert.

SPOX: Und wie viele Leute sind in diesem Prozess involviert?

Bagby: Unser Designer Vianney de Montgolfier hat den Schuh von oben bis unten entworfen, entwickelt von Senior Developer Gjermund Haugbro. Das ganze Projekt geht dann von einer kleinen Gruppe mit fünf Leuten über ein größeres Team mit 15 Leuten zu unserem globalen Team, das in den verschiedenen Bereichen mit dem Produkt zu tun hat. Das sind im Endeffekt also Hunderte.

SPOX: Sie haben die Spieler erwähnt, die am neuen Schuh entscheidend mitgewirkt haben. Es fällt auf, dass viele unterschiedliche Spielertypen dabei sind. Wie unterscheiden sich die Wünsche der Spieler je nach Position und wie wird das kombiniert?

Bagby: Die Spieler lieben den Tiempo aufgrund des Leders und wie sich der Schuh an den Fuß anpasst und damit bequem ist. Wir hören am häufigsten den Satz: 'Der Schuh liegt wie ein Verband an meinem Fuß.' Also wollten wir sicherstellen, dass wir den Schuh nicht entfremden. Denn genau das macht den Tiempo aus.

SPOX: Also ist es egal, dass Pirlo und Rüdiger einen komplett unterschiedlichen Spielstil pflegen, weil sie die speziellen Eigenschaften des Schuhs schätzen?

Bagby: Genau. Wenn man sich unsere Produkte anschaut, erkennt man diese unterschiedlichen Charakteristika. Beim Tiempo ist das Leder der Hauptdriver, die Grundlage für das Verhältnis der Spieler zum Schuh. Es geht um den Touch und die Kontrolle mit einem sehr natürlichen Gefühl am Fuß. Beim Mercurial ging es immer um Geschwindigkeit. Die Philosophie unseres Unternehmens ist es, mit unseren Schuhen, die Stärken des Spielers zu unterstützen und zum Vorschein zu bringen. Du kannst ein Flügelstürmer sein und den Mercurial tragen, genauso ein Außenverteidiger, aber auch Innenverteidiger, wenn Geschwindigkeit ein großer Teil deines Spiels ist. Es geht also nicht zwingend um die Position allein, sondern um die speziellen Eigenschaften des Spielers.

SPOX: Aufgrund der modischen Komponente: Ist es möglich, einen Fußballschuh zu entwickeln, der mit ein paar Handgriffen auch zu einem Sneaker umgebaut werden könnte?

Bagby: Das ist eine große Herausforderung. Ich glaube, es ist prinzipiell möglich, aber es ist sehr anspruchsvoll.

SPOX: Gibt es konkrete Pläne bei Nike?

Bagby: Möglicherweise...

SPOX: Wie sieht die Herausforderung konkret aus?

Bagby: Die richtige Mischung zu finden. Bei Sneaker steht wie bei allen Produkten im Bereich Lifestyle die modische Komponente im Mittelpunkt; du willst gut aussehen. Fußball ist in seiner Art und Weise von Natur aus brutal für den Schuh, für das Material. Die Herausforderung bei einem solchen Schuh ist es also, ihn so zu konstruieren, dass er nach jedem Tragen immer noch gut aussieht.

SPOX: Und wann sehen wir wieder mehr schwarze Schuhe auf dem Fußballplatz?

Bagby: Das ist eine gute Frage. Im Moment hört man von vielen Spielern: Schwarz ist heute das, was früher das neonfarbene Volt war. Etwas, das unter den ganzen anderen Farben heraussticht. Jede Entwicklung im Fußball ist wie ein Pendel, das mal in die eine und mal in die andere Richtung ausschlägt. Ich kann Ihnen sagen, wir schauen sehr genau auf die Farben unserer Schuhe und sind bereit, das zu produzieren, was die Spieler wollen.