Die Entstehung der anziehbaren Visitenkarten

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Copa Libertadores River Plate -

Guarani J1 League Shimizu -

Cerezo Osaka J1 League Kobe -

Kashima CSL Guangzhou R&F -

Jiangsu Premier League Jekaterinburg -

Zenit Super Liga Partizan -

Vozdovac Primeira Liga Porto -

Estoril League Cup Colchester -

Aston Villa League Cup Leeds -

Port Vale Primeira Liga Benfica -

Braga Copa Libertadores Gremio -

Godoy Cruz CSL Hebei CFFC -

Shanghai SIPG League Cup Bury -

Sunderland Club Friendlies Sevilla -

AS Rom Copa Libertadores Botafogo -

Nacional Ligue 1 Nizza -

Troyes First Division A Zulte-Waregem -

Brügge Premier League Arsenal -

Leicester Premiership Partick Thistle -

Celtic Premier League Watford -

Liverpool CSL Shandong -

Shanghai Shenhua Premier League Crystal Palace -

Huddersfield Championship Brentford -

Notthingham Premier League ZSKA Moskau -

Spartak Moskau Ligue 1 Nantes -

Marseille Premier League Brighton -

Man City Championship Middlesbrough -

Sheffield Utd Ligue 1 Amiens -

Angers Ligue 1 Bordeaux -

Metz Ligue 1 Caen -

Saint-Etienne Ligue 1 Toulouse -

Montpellier Premier League Chelsea -

Burnley (Delayed) Eredivisie Heracles -

Ajax Premier League Everton -

Stoke (DELAYED) Premier League West Brom -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Swansea (DELAYED) J1 League Tokyo -

Kobe J1 League Kawasaki -

Kashima CSL Jiangsu -

Tianjin Eredivisie Feyenoord -

Twente Premier League Newcastle -

Tottenham Ligue 1 Straßburg -

Lille Club Friendlies Zwickau -

Dortmund Ligue 1 Dijon -

Monaco Premier League Man United -

West Ham Allsvenskan Norrköping -

Djurgården First Division A Charleroi -

Anderlecht Superliga AGF -

Odense Super Cup Juventus -

Lazio Ligue 1 Guingamp -

PSG Primeira Liga Tondela -

Porto Super Cup Barcelona -

Real Madrid Primeira Liga Chaves -

Benfica Super Cup Real Madrid -

Barcelona Primera División Leganes -

Alaves First Division A Lüttich -

Zulte Waregem Championship Burton Albion -

Birmingham Primera División Valencia -

Las Palmas J1 League Gamba -

Kashiwa Championship Sheffield Utd -

Barnsley Premier League Swansea -

Man United Premiership Kilmarnock -

Celtic Premier League Liverpool -

Crystal Palace Premier League Spartak Moskau -

Lok Moskau Serie A Juventus -

Cagliari Premier League Stoke -

Arsenal Championship Sunderland -

Leeds Primera División Girona -

Atletico Madrid Premier League Leicester -

Brighton (Delayed) Serie A Hellas Verona -

Neapel Primeira Liga Benfica -

Belenenses Primera División Sevilla -

Espanyol Premier League Bournemouth -

Watford (Delayed) J1 League Kobe -

Yokohama Eredivisie Excelsior -

Feyenoord CSL Guangzhou -

Shandong Luneng Eredivisie Ajax -

Groningen Premier League Huddersfield -

Newcastle Ligue 1 Marseille -

Angers Premier League Tottenham -

Chelsea Allsvenskan Göteborg -

BK Häcken Serie A Atalanta -

Roma Primera División Bilbao -

Getafe Primeira Liga Porto -

Moreirense Primera División Barcelona -

Betis Serie A Bologna -

FC Turin Serie A Inter Mailand -

Florenz Serie A Lazio -

Ferrara Serie A Sampdoria -

Benevento Serie A Sassuolo -

Genoa Serie A Udine -

Chievo Ligue 1 PSG -

Toulouse Primera División Deportivo -

Real Madrid Primera División Levante -

Villarreal Serie A Crotone -

AC Mailand Premier League Manchester City -

Everton Primera División Malaga -

Eibar

Ein Fußball-Trikot ist mittlerweile viel mehr als nur die Arbeitsbekleidung von Spielern. Es wird enthüllt, diskutiert und kommt derzeit sogar in der Straßen-Mode an. Verantwortliche von den Ausrüster-Firmen adidas und Jako liefern Einblicke in den Entstehungsprozess eines Trikots - und geben einen Ausblick für die Zukunft.

Es gab mal eine Zeit, da war ein Trikot ein Trikot. Es war dazu da, um Fußballer voneinander zu unterscheiden: rot gegen blau. Seitdem hat das Trikot aber eine erstaunliche Wandlung durchlebt. "Es ist heute mehr als nur die Arbeitskleidung eines Spielers", sagt Christoph Rohmer von der Ausrüster-Firma Jako im Gespräch mit SPOX, "es ist die Visitenkarte eines Vereins." Eine Visitenkarte aber, die nicht verschenkt wird, sondern verkauft. Millionenfach. Und teuer.

Die Ausrüster balgen sich deshalb um die Vereine und Verbände und zahlen Geld dafür, dass ihre Logos auf den Trikots aufscheinen. Es ist schließlich die beste Werbung überhaupt. "Wenn wir ein neues Nationalmannschaftstrikot vorstellen, landet es auf den Titelseiten und in den Nachrichtensendungen", sagt Chefdesigner Jürgen Rank von adidas gegenüber SPOX.

Mit den Sozialen Medien ist in den vergangenen Jahren darüber hinaus ein Sprachrohr entstanden, wodurch jeder nach Lust und Laune seine Meinung posaunen kann. Es ist ein schmaler Grat, auf dem die Ausrüster-Firmen seitdem wandeln, ein Grat zwischen öffentlicher Meinung und Verkaufszahl, zwischen Wagnis und Sicherheit. "Aus der Nation der 80 Millionen Bundestrainer wird die Nation der 80 Millionen Trikot-Designer", sagt Rank.

Mit adidas designt er für einen Welt-Konzern, Rohmer arbeitet mit Jako für ein mittelständisches Unternehmen. Auf dem Markt sind sie direkte Konkurrenten, die Entstehungen ihrer Trikots sind aber unterschiedlich aufwendig.

Saison 2017/2018: Die aktuellen Ausrüster der Bundesligaklubs © getty 1/19 Adidas und Nike sind die am häufigst vertretenen Ausrüster der Bundesliga. Auch Schalke 04 bezieht ihre Kleidung von Adidas, doch ab 2018 setzen die Knappen auf Umbro. SPOX zeigt euch alle Ausrüster der Bundesliga und was die Klubs dabei verdienen © getty 2/19 Der Aufsteiger Hannover 96 wird von Jako ausgerüstet. Der Vertrag mit dem Sportartikelhersteller beschert dem Klub geschätzte Einnahmen in Höhe von einer Million Euro pro Jahr © getty 3/19 Eins der letzten Jubelbilder von Maximilian Philipp im Dress der Freiburger: Kommende Saison spielt er für Borussia Dortmund. Auch der SC Freiburg erhält von Hummel eine Millionen Euro im Jahr © getty 4/19 Lotto löste in der Saison 2015/2016 Nike als Ausrüster bei den Mainzern ab. Der italienische Sporthersteller kleidete Mainz 05 bereits zwischen 2001 und 2008 ein. Der Klub kassiert dafür eineinhalb Millionen Euro jährlich © getty 5/19 Und Lotto ist auch bei der TSG Hoffenheim im Geschäft. Allerdings überweist hier der Italiener zwei Millionen Euro jährlich auf das Konto der Sinsheimer. By the way: Gar nicht mal so ungefährlich, wo Rudy seinen Ellenbogen da hat © getty 6/19 Da haben wir den ersten Riesen der Branche. Ja, auch Raul Bobadilla ist eine Maschine, aber die Rede ist hier von Nike. Den Augsburgern zahlen sie zwei Millionen Euro im Jahr © getty 7/19 Auch der Pokalfinalist aus Frankfurt trägt Nike. Einnahmen: Drei Millionen Euro im Jahr © getty 8/19 Der nächste von Nike ausgestattete Klub: Werder Bremen. Auch sie kassieren jährlich drei Millionen Euro jährlich. Weiter geht's mit: Mario Gomez ist ein... © getty 9/19 ...Wolfsburger. Der nächste Verein mit Nike Trikots also. Auch die Wölfe bekommen drei Millionen im Jahr © getty 10/19 Dem Wiederaufsteiger aus Stuttgart fließen von Puma jährlich drei Millionen Euro zu © getty 11/19 Nachdem Bayer Leverkusen 2016 einen Korb von Adidas kassierte, bekam der kleine Ausrüster Jako die Chance. Dabei nimmt Bayer Leverkusen drei Millionen Euro jährlich ein © getty 12/19 Auch der Vizemeister trägt Nike und handelt sich dafür drei Millionen Euro im Jahr ein © getty 13/19 Die Medien reißen sich derzeit die Mäuler über Anthony Modeste. Sollte er kommende Saison bei den Kölnern bleiben, trägt er weiterhin Trikots von Erima. Hier werden auch jährlich drei Millionen Euro überwiesen © getty 14/19 Nur Borussia Mönchengladbach trägt in der Bundesliga Kappa. Zumindest noch für die nächste Saison. Ab 2018 wechseln die Fohlen nämlich zu Puma. Aktuell erhalten sie aber noch jährlich drei Millionen Euro von Kappa © getty 15/19 And again: Nike. Platte, vom Hauptstadtklub aus Berlin, hier konzentriert bei der Ballannahme. Die drei Millionengrenze wird nun geknackt: 3,3 Millionen Euro jährlich für Hertha BSC Berlin © getty 16/19 Adidas rüstet den FC Schalke 04 nur noch kommende Saison aus. Bisher überwiesen sie vier Millionen Euro jährlich, wollten aber auf dreieinhalb Millionen runter gehen. Zu wenig aus Schalkes Sicht und so nahmen sie das sechs Millionen Angebot von Umbro wahr © getty 17/19 Kommen wir zu den Top drei...Platz 3: Die Hamburger sind oben mit dabei. Zumindest was die Ausrüster-Einnahmen betrifft. Fünf Millionen Euro jährlich zahlt Adidas dem HSV © getty 18/19 Platz 2: Puma hat einen Vertrag mit Borussia Dortmund. Sie bezahlen jährlich siebeneinhalb Millionen Euro © getty 19/19 Platz 1: Der FC Bayern München. Der Rekordmeister hat mit Adidas einen Kontrakt bis 2030. Jährlich kassieren die Münchener 60-70 Millionen Euro. Eine stattliche Summe und knapp das Dreifache von Borussia Dortmund

Vorgaben von Vereinen, Verbänden und Sponsoren

Bei Jako startet der Prozess der Trikot-Entwicklung für einen Bundesligisten knapp zehn Monate vor der offiziellen Präsentation - bei adidas ist er zu diesem Zeitpunkt schon längst abgeschlossen. "Ganz aktuell sind wir bei den Entwürfen für die Saison 2019/20", sagt Rank während erst kürzlich die Trikots für die anstehende Saison 2017/18 enthüllt wurden. Das Präsentieren und Ausliefern sind die finalen Schritte des Prozesses.

Der erste heißt bei adidas "Inspirations-und Brainstormingphase", bei Jako geht es um ein "umfangreiches Briefing und den Austausch von Ideen". Die Vereine teilen den Ausrüstern dabei ihre Vorstellungen mit: manche offener, manche exakter. "Haben die Vereine bereits konkrete Vorstellungen, sind dem Designer zwar kreative Spielräume genommen", erklärt Rohmer, "der Prozess gestaltet sich dadurch aber meist effektiver." Beim VfB Stuttgart ist ein weißes Trikot mit roten Brustring etwa stets Standard, während sich andere Vereine experimentierfreudiger zeigen.

Beachtet werden müssen beim Design neben den Vorgaben der Vereine stets auch die der Verbände, erklärt Rank: "Es gibt etwa Regeln für Farben, Farbkontraste und die Positionierung von Logos."

Eine entscheidende Rolle spielt oftmals außerdem der Brust-Sponsor des Vereins. Während manche "im Sinne eines schönen Trikots über den eigenen 'Corporate-Identity-Schatten' springen", wie Rank es nennt, ist die Zusammenarbeit mit anderen komplizierter. Rohmer von Jako berichtet von einem Fall, als die Marke des Brust-Sponsors eines ausgestatteten Vereins für gute Laune stehen wollte. "Das schwarze Trikot, das wir unter anderem vorgeschlagen hatten, fiel also sofort wieder heraus", erklärt Rohmer, "denn Schwarz steht nicht für gute Laune."

Trikots: Wenn Fans mitreden

Immer wieder involvierten Ausrüster in den vergangenen Jahren auch Fans in den Entstehungsprozess eines Trikots. Bei adidas durften Anhänger etwa mit der digitalen Plattform Creator Studio das dritte Jersey ihres Vereins nach eigenen Wünschen gestalten. Die dabei entstandenen Trikots (unter anderem des FC Bayern und von Real Madrid) kommen in der neuen Saison zum Einsatz.

Jako versucht bei seinen Trikots stets die Wünsche der Fans mit einzubeziehen. "Das ist Teil unserer Philosophie", sagt Rohmer, aber "dabei sind wir auch an Grenzen gestoßen." Er erzählt vom Frankfurter Trikot für die Saison 2013/14. "Wir sind im Vorfeld in den direkten Dialog mit einzelnen Fans gegangen und haben dann versucht, all diese Meinungen auf einen Nenner zu bringen", sagt Rohmer. "Im weiteren Verlauf mussten wir jedoch feststellen, dass die Integration von so vielen Ideen in ein einziges Trikot kaum möglich ist."

Letztlich entschieden sich Ausrüster, Fans und Verein gemeinsam für ein traditionelles Trikot, erzählt Rohmer, das eines der bestverkauften von Jako überhaupt war. "Es lohnt sich, den Fans und dem Verein ganz genau zuzuhören", sagt Rohmer. Trotzdem wurde nach den gemachten Erfahrungen beschlossen, dass der Verein der optimale Ansprechpartner sei, um die Wünsche der Fans zu kommunizieren. "Er kann die vielfältigen Ideen seiner Anhänger für uns entsprechend bündeln", erklärt Rohmer.

Schräg, kultig, hässlich: Trikots, die ins Auge stechen © spox 1/24 Ob Bochum in Regenbogenfarben, Napoli in Camouflage oder Jorge Campos, der in einen Farbtopf gefallen ist: Kuriose Trikots spalten die Meinungen. SPOX hat einige spektakuläre Jerseys ausgekramt © wycombe wanderers 2/24 Okay, ein Trikot für einen Torwart kann man so designen - muss man aber nicht zwangsläufig. Ob die Farbwahl in Kombination mit dem Muster wirklich Gegentore verhindert, wird sich für die Wycombe Wanderers erst noch zeigen müssen © getty 3/24 Das vielleicht kultigste Heimtrikot der Bundesliga-Geschichte: Der VfL Bochum trug in den 90er Jahren Regenbogen-Hemden. Brutal © getty 4/24 Und das Geilste daran: Das Ding gab's auch noch in rot und blau © getty 5/24 Watt? Dat soll bunt sein? Da haben die Bochumer die Rechnung aber ohne Mexikos Kultkeeper Jorge Campos gemacht © getty 6/24 Campos beweist gleich mehrfach seinen Modegeschmack! Wilde Torwartnummer inklusive © getty 7/24 Wobei Torwarttrikots in den 90ern ohnehin ein, na ja, sagen wir mal schwieriges Thema waren. David Seaman kann ein Lied davon singen © getty 8/24 Ob Andoni Zubizarreta da neidisch ist? © getty 9/24 ...oder Oli Kahn. Das Schuppenoutfit war irgendwie auch nicht so richtig geil © getty 10/24 Muahahaha! Schon Jahre bevor Jörg Schmadtke den Effzeh auf Vordermann gebracht hat, war er eine Stilikone in Freiburg © getty 11/24 "Ey, Uli Stein, wie wär's eigentlich mit nem lilafarbenen Trikot, das auf der rechten Hüfte ein völlig willkürliches X in verschiedenen Farben hat?" - "Geile Idee! Machen wer!" © getty 12/24 Hannovers Jörg Sievers konnte im Gegensatz dazu seinen Ninja-Turtles-Look absolut tragen © cd palencia 13/24 Jetzt wird's völlig abgedreht! Alter, was zum Henker geht da bei CD Palencia? © deportivo lugo 14/24 Ja, wenn das so ist, dann Prost! Beziehungsweise Guten Appetit! Deportivo Lugo weiß, worauf es im Leben ankommt © 1. fc köln 15/24 Die Karnevalstrikots des Effzeh sind ja Jahr für Jahr nicht Jedermanns Sache. Aber dieses hier? Ääääääähm, weiter... © getty 16/24 Sorry, aber dieses Bild ist in jederlei Hinsicht unfassbar und eigentlich unerklärlich. Die grün-orangene Komposition, The Machine in rosa - nee, das müssen wir erstmal verdauen © getty 17/24 Die Dinger sind ja wohl Wettbewerbsverzerrung! Wie soll Napoli denn in den Camouflage-Trikots überhaupt gesehen werden? Unmöglich! Frechheit! © CYD Leonesa 18/24 Falls die Spieler von CYD Leonesa nach dem Spiel noch auf eine Hochzeit müssen, ersparen sie sich zumindest das umziehen... © Twitter CD Pinzon 19/24 Beim Anblick dieses Trikots bekommt man doch gleich mächtig Hunger auf Obstsalat © Twitter CD Pinzon 20/24 ...hier nochmal in Nahaufnahme. Hmm, lecker © getty 21/24 Was genau haben sich die Designer von Borussia Mönchengladbach dabei eigentlich gedacht? © Daen Sport 22/24 La Hoya Lorca CF weiß, wie man seinen Gegner in einem Spiel ablenken kann! Zur Saison 2015/16 erschien dieses Augenschmankerl an Trikot © Daen Sport 23/24 Ihr seid euch nicht sicher, was genau der CD Guijuelo auf ihren Trikots darstellen will? Wir verraten es euch: Es soll Schinken sein! © getty 24/24 Boah! Kommt schon, Löwen... Ernsthaft?

Die Teams der Ausrüster

Im Rahmen all dieser Grenzlinien, die Vereine, Verbände, Sponsoren und manchmal auch Fans ziehen, arbeitet der Ausrüster mit seinem Team erste Vorschläge aus. "Bei uns umfasst die Arbeitsgruppe immer vier Personen", erklärt Rohmer von Jako. Er selbst ist als Vertreter der Sponsoring-Abteilung für den Austausch mit den Klubs verantwortlich. Darüber hinaus umfasst das Team einen Designer, einen Produktentwickler, der sich um die Kommunikation mit den Produzenten kümmert, sowie eine Assistenzkraft.

So kompakt das Team bei Jako ist, so groß ist es bei einem gigantischen Betrieb wie adidas. "Es sind eine ganze Menge Kollegen beteiligt", holt Rank aus und zählt unter anderem Ingenieure, Materialforscher sowie Marketing- und Sportmarketing-Experten auf.

Die Vorschläge, die diese mal kleineren, mal größeren Ausrüster-Teams entwerfen, werden schließlich dem entsprechenden Verein präsentiert. "Wir stellen den Klubs mindestens drei Konzepte vor, die sich hinsichtlich ihrer Idee sehr unterscheiden", sagt Rohmer, der betont, dass jeder einzelne Entwurf eine schlüssige Idee transportieren müsse. "Wir wählen niemals eine Farbe, nur weil sie dem Designer gefällt."

Aussagen und Prominenz der Vereine

Polarisierende Entwürfe schließt dieses Vorgehen trotzdem nicht aus. In der abgelaufenen Saison spielte Jako-Verein Bayer Leverkusen etwa in ungewohnten blau-grünen Trikots. Diese Farben sollten als Hommage an die Bayer AG verstanden werden. "Das Trikot wurde viel gelobt aber auch kritisiert und war deshalb präsent", sagt Rohmer. Es war eben ausgefallen und gerade ausgefallene Trikots werden oftmals hervorragend verkauft, "weil sich die Leute denken: So ein Trikot bekomme ich vielleicht nie wieder".

Welches Design letztlich vorgeschlagen wird, hängt bei adidas laut Chefdesigner Rank vornehmlich "von der Aussage ab, die der jeweilige Verein treffen will". Der Aufwand, der dann letztlich in die Ausarbeitung dieser Aussage gesteckt wird, hängt dagegen von der Prominenz des Vereins ab. "Es liegt auf der Hand, dass wir den Vereinen, die weltweit die größte Aufmerksamkeit genießen, ein besonderes Design bieten möchten", erklärt Rank, "schließlich verkaufen diese Vereine auch die meisten Trikots."

Bei Jako lautet die Prämisse dagegen, dass jeder ausgestattete Profi-Verein ein absolut individuelles Design bekommt - sogar in der Regionalliga, wo laut Rohmer nur etwa 20 Prozent der Klubs in eigens designten Jerseys spielen. "Für Vereine wie Mannheim, Essen oder Cottbus ist das in wirtschaftlicher Hinsicht super", erklärt Rohmer, "da sich individuelle Trikots deutlich besser verkaufen als Katalog-Trikots."

Die Trikots der internationalen Top-Klubs 2017/18 © arsenal 1/34 Die ersten Trikot der kommenden Saison sind da. Das dritte Jersey der Gunners: Schwarz mit pinken Highlights © arsenal 2/34 Na ja, also das Rad haben die Designer des Arsenal-Trikot nicht neu erfunden. Offenbar ist das Rot allerdings ein wenig dunkler und dadurch "more historic". Okay ... © adidas 3/34 Schlichter geht's kaum. Das neue Trikot von Manchester United erstrahlt in Rot - keine wirkliche Überraschung © adidas 4/34 Manchester United bekommt von seinem Ausrüster ein Trikot in Anlehnung an die Class of '92 spendiert © footyheadlines.com 5/34 Schwarz-Weiß-Malerei bei Manchester United. Auswärts wie die Nacht ... © manchester united 6/34 ... im dritten Trikot wie Real. Allerdings sind unten lustige Männchen zu sehen. Das Trikot soll die glorreiche Geschichte des Vereins feiern © Tottenham Hotspur 7/34 Die Tottenham Hotspur warten mit einer leichten Logo-Veränderung auf! Heim in weiß ... © Tottenham Hotspur 8/34 ... auswärts in blau © nike 9/34 Der FC Chelsea bleibt seiner Linie auch in der Saison 2017/18 treu: Schlicht, einfach, elegant © PSG 10/34 Ganz in gelb werden Jule Draxler & Co. in der kommenden Saison in der Fremde auflaufen © footyheadlines.com 11/34 Zuhause gibt's das bekannte blau samt rotem Längsstreifen und Ärmeln in burgund © twitter.com/FCBarcelona 12/34 Der FC Barcelona hat sein Auswärtstrikot für die Saison 2017/2018 veröffentlicht © twitter.com/FCBarcelona 13/34 Die Katalanen blenden die Gegner einmal mehr in türkisen Shirts © realmadrid.com 14/34 Der CL-Titelverteidiger stellt sein neues Outfit vor. Im heimischen Bernabeu startet Real Madrid künftig wie gehabt in Weiß, es schleicht sich aber eine Prise blau ein © realmadrid.com 15/34 Auch auswärts versprühen die Königlichen in der neuen Saison eine Prise Südsee-Türkisblau ... © realmadrid.com 16/34 Beim Goalie-Trikot setzen die Königlichen auf einen offenbar aggressiv wirkenden Grünton © twitter/@juventusfc 17/34 Experimente? Pah, nicht mit der Alten Dame. Die läuft daheim in schwarz-weiß auf. Das neue Logo ist halt noch ein wenig gewöhnungsbedürftig © twitter/@juventusfc 18/34 Skepsis oder Model-Blicke? Schwer zu sagen © Footyheadlines.com 19/34 Auswärts hingegen will die Alte Dame in gelb überzeugen - na gut, ein Ticken blau hat es auch noch in das Jersey geschafft © footyheadlines.com 20/34 Beim dritten Trikot vertraut Juventus Turin auf die Mathematik. Minus (hässliches Logo) und Minus (hässliches Trikot) ergibt bei Fußballdressen aber kein Plus (Gesamtkunstwerk), sondern ein noch fetteres Minus © twitter/@ManCity 21/34 Leroy Sane wird in der kommenden Saison in diesem Stück Stoff auflaufen. Das neue City-Trikot - schlicht wie eh un je © twitter/@ManCity 22/34 Das Shirt ist wieder einfarbig in skyblue. Hose und Strümpfe wechseln im Vergleich zum Vorgängermodell wieder die Farbe © FC Barcelona 23/34 Der FC Barcelona stellt das neue Trikot vor. Für die Präsentation haben die Katalanen offenbar keine Kosten und Mühen gescheut © FC Barcelona 24/34 Neymar schickt sich bei der Präsentation schonmal an, ein Manga-Star zu werden © FC Barcelona 25/34 So sieht das Trikot dann in Reinform ohne Photoshop-Schnickschnack aus © AC Mailand 26/34 Der AC Mailand geht ganz klassisch in die neue Saison. Rot-schwarz-gestreift wie eh und je. Sieht schick aus © getty 27/34 Auswärts geht's schlicht zu. Ganz in weiß soll aufgelaufen werden. © Leicester City 28/34 Bei Leicester City geht man ein Jahr nach dem Titelgewinn weiterhin den klassischen Weg. Am auffälligsten ist noch der riesige Sponsoren-Schriftzug © Leicester City 29/34 Das Torwart-Jersey ist da schon auffälliger. Neben viel Schwarz sticht neben dem Sponsor vor allem die orangene Akzentuierung heraus © FC Liverpool 30/34 Und so sieht das neue Trikot in Reinform aus. Das Rot ist im Vergleich zum Vorjahr etwas dunkler geworden und wirkt so etwas stilvoller. Zudem hält ein weißer V-Kragen Einzug © Twitter/FC Liverpool 31/34 Der FC Liverpool feiert sein 125-jährige Bestehen und hat das neue Heimtrikot zur Saison 2017/18 präsentiert. Jordan Henderson und Emre Can scheint das gut zu gefallen © FC Liverpool 32/34 Von der Seite erkennt man die weißen Ärmel-Enden noch besser als von vorne. Zudem werden die leichten Längsstreifen deutlich © FC Liverpool 33/34 Ein besonderes Augenmerk liegt beim Jubiläum natürlich auf dem Logo. Dort wird noch einmal auf das 125-jährige Bestehen verwiesen © Mark7Nine 34/34 Das neue Auswärtstrikot haben die Reds noch nicht vorgestellt. "Mark7Nine" hat aber die beiden linken Varianten geleaked. Mit dem Heimtrikot waren sie ja schon recht nah dran

Vom Platz auf die Straße

Von den ersten grob ausgearbeiteten Vorschlägen des Ausrüsters entscheidet sich der Verein für einen, der in der folgenden Entwicklungsphase exakt nach den Detail-Wünschen des Klubs angepasst wird. "Wir kommunizieren mehrmals wöchentlich miteinander", sagt Rohmer. Solange, bis alle Beteiligten zufrieden sind. Abschließend entscheidet der Klub, ob das Trikot bereits am letzten Spieltag der alten Saison, oder erst in der Vorbereitung auf die neue präsentiert werden soll.

Topmodern wirken sie dann meist, die Trikots, die eigentlich Visitenkarten sind. Sie werden ein oder zwei Jahre von den Spielern getragen und dann vergessen. Irgendwann bekommen sie den Titel "retro", nachdem sich erst über Design und Schnitt lustig gemacht wurde.

"Die zirkuszeltartig weiten Trikots der Neunziger sind über die Jahre schmaler und enger geworden", erklärt Rank die aktuell augenscheinlichste Entwicklung. Genau wie in der Mode ändern sich die Trends auch im Trikot-Design rasant. Derzeit verschmelzen diese beiden Bereiche gar.

Trikots sind laut Rank zunehmend "ein fester Bestandteil der Streetwear-Kultur". Rohmer von Jako denkt noch einen Schritt weiter: "Womöglich werden Trikots bald nicht mehr für Spielzeiten designt, sondern für für kürzere Zyklen." Für Mode-Zyklen, er spricht von Herbst/Winter- und Frühjahr/Sommer-Trikots. Und einst hieß es nur: rot gegen blau.