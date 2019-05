Am heutigen Mittwoch stehen sich der VfL Wolfsburg II und der FC Bayern II im Hinspiel der Regionalliga-Relegation gegenüber. In unserem LIVE-TICKER könnt ihr verfolgen, welche Reserve sich eine gute Ausgangslage für den Aufstieg in die 3. Liga verschafft.

Alle Informationen zum Modus der Relegation für die 3. Liga findet ihr hier.

VfL Wolfsburg II gegen FC Bayern II heute live: Relegation zur 3. Liga im LIVE-TICKER

Vor dem Anpfiff: Das Spiel wird um 19 Uhr angepfiffen. Bereits im Vorfeld versorgen wir euch hier mit allen wichtigen Informationen. Ab Anpfiff tickern wir hier das Spielgeschehen für euch mit.

VfL Wolfsburgs Reserve gegen Bayerns Reserve im TV und LIVE-STREAM sehen

Die Relegation zur 3. Liga wird im Free-TV übertragen. Der öffentlich-rechtliche Sender BR hat sich die Rechte gesichert und überträgt das Match auch im LIVE-STREAM. Hier geht's zum LIVE-STREAM. Beim BR wird Lukas Schönmüller die Partie kommentieren.

Außerdem wird die Partie auf Magenta Sport übertragen, dort beginnt die Berichterstattung um 18.55 Uhr. Hier gibt es alle Informationen zu Magenta Sport.

VfL Wolfsburg II heute live in der Relegation gegen Bayern II: Statistiken der Wölfe

Der VfL Wolfsburg setzte sich in der Regionalliga Nord durch. Die Wölfe konnten sich letztlich mit 77 Punkten den Titel holen und ließen den VfB Lübeck (74) hinter sich. Wolfsburg hat mit Abstand am meisten Tore in der Liga erzielt, Lübeck hingegen stellte die beste Defensive (nur 23 Gegentore).

Wolfsburg II in der Saison 2018/19: Statistiken

Spiele Punkte Tore Gegentore Tordifferenz 34 77 86 28 +58

FC Bayern II heute live in der Relegation gegen Wolfsburg II: Statistiken der Bayern

Die Bayern haben die Regionalliga Bayern in der Saison 2018/19 gewonnen. Dabei stellten die Münchner nicht nur den besten Angriff der Liga, sondern auch die beste Abwehr. Am Ende hatten sie sieben Punkte Vorsprung vor dem ersten Verfolger VfB Eichstätt.

Bayern II in der Saison 2018/19: Statistiken