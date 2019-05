VfL Wolfsburg II gegen FC Bayern II heute live: Regionalliga-Relegation 2019 im TV und Livestream

Am heutigen Mittwoch findet das Hinspiel um den Aufstieg in die 3. Liga zwischen den Zweitvertetungen vom VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München statt. SPOX erklärt euch, wo ihr die Partie im TV und Livestream verfolgen könnt.

Die beiden Teams sind bereit: Während Bayern-Trainer Holger Seitz davon sprach, alles über den Gegner zu wissen und die Wölfe schon seit Wochen zu beobachten, überwiegt bei Wolfsburg-Coach Rüdiger Ziehl einfach nur die Vorfreude: "Wir können es kaum erwarten, dass das Spiel endlich losgeht. Wir haben eine lange Saison hinter uns und fiebern dem Mittwoch jetzt entgegen."

VfL Wolfsburgs Reserve - FC Bayerns Reserve: Wann findet das Relegations-Hinspiel zur 3. Liga statt?

Das Hinspiel zwischen den beiden Regionalliga-Meistern VfL Wolfsburg II und FC Bayern München II findet am heutigen Mittwoch, 22. Mai, um 19 Uhr statt. Austragungsort ist das AOK-Stadion in Wolfsburg, in dem normalerweise die Frauen- und Nachwuchsmannschaften ihre Spiele absolvieren. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Thorben Siewer, der bereits 34 Mal in der 2. Liga zum Einsatz kam.

VfL Wolfsburg II gegen FC Bayern München II: Die Relegation heute live im TV und Livestream

Die Relegationsspiele zwischen Wolfsburg und Bayern werden im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen. Die Begegnungen sind im BR zu sehen und können auch im zugehörigen Livestream verfolgt werden. Zudem bietet Magenta Sport eine Übertragung an, die jedoch nur mit kostenpflichtigem Abonnement abrufbar ist.

Termine Heimteam Auswärtsteam Mittwoch, 22. Mai, 19 Uhr VfL Wolfsburg II Bayern München II Sonntag, 26. Mai, 16 Uhr Bayern München II Vfl Wolfsburg II

© getty

Relegation, Wolfsburg gegen Bayern: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Im letzten Spiel der Saison gegen den BSV Rehden (1:1) schonte Ziehl nahezu seine komplette Startelf um Torschützenkönig Daniel Hanslik. Bei den Bayern fehlt mit Kapitän Maximilian Welzmüller ein wichtiger Akteur verletzungsbedingt in beiden Relegationsspielen.

VFL Wolfsburg II: Phillip Menzel - Dominik Franke, Julian Klamt, Robin Ziegele, Gian-Luca Itter - Murat Saglam, Iba May, Yannik Möker - Blaz Kramer, Julian Justvan, Daniel Hanslik.

FC Bayern München II: Ron-Thorben Hoffmann - Derrick Arthur Köhn, Lars Lukas Mai, Nicolas Feldhahn, Mert Yilmaz, Maxime Awoudja - Paul Will, Meritan Shabani - Kwasi Okyere Wriedt, Joshua Zirkzee, Wooyeong Jeong.

Regionalliga-Aufsteiger 2019: Diese Teams steigen in die 3. Liga auf

Die Aufstiegsregelung in diesem Jahr sieht vor, dass drei Meister aus den Regionalligen direkt in die 3. Liga aufsteigen, während die anderen beiden Champions den vierten Aufstiegsplatz untereinander ausspielen. So ergigbt sich folgende Konstellation: