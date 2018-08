Regionalliga: FSV Frankfurt - Waldhof Mannheim heute live im TV und Livestream

Heute Abend kommt es am vierten Spieltag der Regionalliga Südwest zum Duell zwischen dem FSV Frankfurt und Waldhof Mannheim. Hier erfahrt ihr, wo das Spiel im TV und im Livestream übertragen wird.

In der vergangenen Saison wurde Waldhof Mannheim hinter dem 1. FC Saarbrücken Zweiter und qualifizierte sich so für die Aufstiegsplayoffs zur 3. Liga. Dort scheiterte Waldhof allerdings zum dritten Mal in Folge am KFC Uerdingen. Frankfurt hingegen landete auf Platz 14 und entging so nur knapp dem Abstieg in die fünfte Spielklasse.

FSV Frankfurt - Waldhof Mannheim: Wann und wo findet das Spiel statt?

Anstoß der Partie zwischen Frankfurt und Mannheim ist um 20.15 Uhr. Austragungsort ist die PSD Bank Arena in Frankfurt, die 12.542 Zuschauern Platz bietet.

FSV Frankfurt gegen Waldhof Mannheim: TV-Übertragung und Livestream

Die Partie aus der Regionalliga Südwest wird live von Sport1 übertragen. Der Free-TV-Sender kompensiert so den Verlust der Übertragungsrechte der Montagsspiele aus der 2. Liga. Die Übertragung beginnt um 20.10 Uhr.

Wie gewohnt bietet der Sportsender auch einen kostenlosen Livestream auf der Homepage an.

FSV Frankfurt gegen Waldhof Mannheim: Die Ausgangslage

Waldhof Mannheim musste mit drei Minuspunkten in die neue Saison starten. Grund dafür waren die schweren Fan-Ausschreitungen in den verlorenen Playoffs gegen Uerdingen. Dort sorgten Randalierer im Rückspiel sogar für einen Spielabbruch, den der DFB bestrafte.

Durch zwei Siege in den ersten drei Spielen konnte Mannheim den Punktabzug wieder egalisieren. Frankfurt hat aktuell vier Punkte auf dem Konto und steht somit knapp vor dem heutigen Gegner.

Regionalliga Südwest: Die Ergebnisse des 4. Spieltags