TSV 1860 München gewinnt Relegation: Bierofka über den Aufstieg in die 3. Liga

Nach dem Aufstieg in die 3. Liga und somit der Rückkehr des TSV 1860 München in den Profifußball hat Coach Daniel Bierofka zugegeben, gar nicht wirklich an den Erfolg der Münchner geglaubt zu haben.

"Ich kann es noch gar nicht glauben, was wir hier geschafft haben", sagte Bierofka nach dem 2:2 im Rückspiel gegen den 1. FC Saarbrücken im heimischen Stadion an der Grünwalder Straße. Das Hinspiel hatten die Münchner im Saarland mit 3:2 gewonnen.

"Als ich Saarbrücken beim 7:1 gegen Steinbach sah, da dachte ich, dass wir nie eine Chance haben", gab Bierofka zu, dessen Mannschaft die favorisierten Saarländer am Ende aber in die Knie zwangen: "Was die Mannschaft aber in den zwei Spielen rausgehauen hat, war sensationell."

Bierofka hatte die aus der 2. Liga wegen finanzieller Engpässe direkt in die Regionalliga abgestürzten Löwen im vergangenen Mai übernommen und direkt zur Meisterschaft in der Regionalliga Bayern und dem Aufstieg in die 3. Liga geführt.

1860: Regionalliga-Meister in der Saison 2017/18