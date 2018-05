Energie Cottbus gegen SC Weiche Flensburg: Relegation zur dritten Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

NBA Di 29.05. Rockets vs. GSW: Spiel 7! Wer zieht in die Finals ein? Allsvenskan Malmö -

Dalkurd League One Rotherham -

Shrewsbury Ligue 1 Toulouse -

AC Ajaccio League Two Coventry -

Exeter Friendlies Portugal -

Tunesien Friendlies Argentinien -

Haiti Friendlies England -

Nigeria Friendlies Island -

Norwegen Friendlies Brasilien -

Kroatien Serie B Venedig -

Perugia Friendlies Norwegen -

Panama Friendlies England -

Costa Rica Friendlies Portugal -

Algerien Friendlies Island -

Ghana Friendlies Schweiz -

Japan Friendlies Dänemark -

Mexiko

In den Aufstiegsspielen zur 3. Liga trifft Energie Cottbus (Meister Regionalliga Nordost) im Rückspiel auf SC Weiche Flensburg (Meister der Regionalliga Nord). SPOX zeigt euch, wo ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

SC Weiche Flensburg gegen Energie Cottbus - das Hinspiel

Der SC Weiche Flensburg erwischte einen schwachen Start in die Relegation, kam letztlich allerdings sogar recht gut davon. In der ersten Halbzeit trafen Streli Mamba (16.) und Maximilian Zimmer (29./38.) für die Gäste. Dementsprechend ging Cottbus mit einer 3:0-Führung in die Halbzeit.

Dass die Paarung nicht bereits vor dem Rückspiel endgültig entschieden ist, hat Flensburg dem zweiten Durchgang zu verdanken. Erst traf Christian Jürgensen (68.) für die Hausherren, ehe Rene Guder kurz vor Schluss noch das 2:3 gelang (90.). Aufgrund der Auswärtstorregel, die auch in der Relegation greift, muss Flensburg im Rückspiel mindestens zwei Treffer erzielen, um in die 3. Liga aufzusteigen.

Wann sind die Rückspiele um den Aufstieg zur dritten Liga?

Eine detaillierte Übersicht zu den drei Rückspielen um den Aufstieg zur dritten Liga am Sonntag gibt es hier.

Heim Auswärts Rückspiel TV-Übertragung/Livestream 1. FC Saarbrücken TSV 1860 München 27.05.2018, 14.00 Uhr Bayerischer Rundfunk/SWR SC Weiche Flensburg 08 Energie Cottbus 27.05.2018, 14 Uhr RRB KFC Uerdingen Waldhof Mannheim 27.05.2018, 14 Uhr WDR/SWR

Neben Weiche Flensburg und Energie Cottbus treffen in den Aufstiegsspielen zur dritten Liga auch der 1. FC Saarbrücken und der TSV 1860 München sowie der KFC Uerdingen und Waldhof Mannheim aufeinander.

Energie Cottbus - Weiche Flensburg: Rückspiel im Livestream und TV

Im Gegensatz zum Hinspiel wird die Partie dieses Mal auch im TV übertragen. Der RBB zeigt Energie Cottbus gegen den SC Weiche Flensburg live und bietet das Relegationsspiel zudem im Livestream an. Die Partie beginnt am Sonntag um 14 Uhr.

© getty

Energie Cottbus - SC Weiche Flensburg: Das sagen die Trainer zum Hinspiel

Claus-Dieter Wollitz: (Cottbus): "Das zweite Tor dürfen wir so nicht kassieren. Wir verteidigen das nicht mehr so aktiv, haben uns zu sehr zurückgezogen. Wir wollten ein gutes Ergebnis mitnehmen. Wir hätten sogar ein Unentschieden unterschrieben, jetzt haben wir gewonnen. Wir haben alle Optionen."

Daniel Jurgeleit (Flensburg): "Wie die Chancen stehen, wird man sehen. Mit ein bisschen Glück hätten wir noch das 3:3 machen können."

Vor dem Relegationsrückspiel: So lief die Saison von Energie Cottbus

Energie war in dieser Saison in der Regionalliga Nordost das Maß aller Dinge. Nachdem es in der vorangegangenen Saison nur zu Rang zwei reichte, holte das Team von Claus-Dieter Wollitz die Meisterschaft in dieser Spielzeit am Ende mit 31 Punkten Vorsprung. Vom ersten Spieltag an lag Energie Cottbus auf dem ersten Tabellenplatz, in der Liga gab es nur eine Niederlage - am 22. Spieltag gegen den ZFC Meuselwitz.

Platz Team Siege Remis Niederlagen Punkte 1 Energie Cottbus 28 5 1 89 2 FSV Wacker Nordhausen 15 13 6 58 3 Berliner AK 15 11 8 56 4 BFC Dynamo Berlin 16 6 12 54 5 SV Babelsberg 03 13 14 7 53

Vor dem Relegationsrückspiel: So lief die Saison des SC Weiche Flensburg

Seit dem Aufstieg in die Regionalliga 2012 verbesserte das Team von Daniel Jurgeleit stetig ihre Platzierung in der Regionalliga Nord und holte in der abgelaufenen Spielzeit schließlich die Meisterschaft mit einem Punkt Vorsprung auf die zweite Mannschaft des HSV. Erst am 28. Spieltag eroberte die Mannschaft erstmals die Tabellenführung und gab sie den Rest der Saison auch nicht mehr her. Da das heimische Manfred-Werner-Stadion nur 2.500 Plätze hat, wich Weiche-Flensburg für das Relegations-Hinspiel ins Stadion von Holstein Kiel aus.