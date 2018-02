1860-Trainer Daniel Bierofka im Interview: "Ein Stadion mit Löwenkäfigen brauche ich nicht"

Cup Akhisar -

Am 27. Februar 2008 stieg das bis heute letzte Münchner Derby auf Profiebene. Im DFB-Pokal-Viertelfinale gewann der FC Bayern nach Verlängerung mit 1:0 gegen den TSV 1860. Der damalige 1860-Spieler und heutige -Trainer Daniel Bierofka musste im Laufe der zweiten Halbzeit verletzt ausgewechselt werden und das späte Siegtor von Franck Ribery von der Bank aus verfolgen. Zehn Jahre später erinnert er sich an das Spiel.

Außerdem spricht Bierofka über die jüngere Vergangenheit und aktuelle Situation des Klubs, der seit dem Zwangsabstieg in der viertklassigen Regionalliga Bayern spielt. Bierofka erzählt von der romantischen Rückkehr ins Grünwalder Stadion und der Zusammenarbeit mit Investor Hasan Ismaik.

SPOX: Herr Bierofka, welche Erinnerungen haben Sie an das Derby von 2008?

Daniel Bierofka: Ich hatte zuvor schon vier Derbys in der Bundesliga gespielt, aber das war mit Abstand das emotionalste - und bitterste. Chhunly Pagenburgs Foul an Miroslav Klose, das in der Nachspielzeit der Verlängerung zum entscheidenden Elfmeter führte, war eigentlich außerhalb des Strafraums. Schiedsrichter Peter Gagelmann legte es aber kurzerhand hinein. Der Elfmeter musste dann sogar wiederholt werden und den zweiten chippte Franck Ribery in die Mitte. Das war schon richtig frech.

SPOX: Wie war die Stimmung in der Stadt und im Stadion?

Bierofka: Schon an den Tagen davor spürte ich eine gewaltige Vorfreude in der ganzen Stadt. Bei unserem letzten Training vor dem Spiel waren viele Fans da und haben um den Platz motivierende Banner aufgehängt. Sie wollten, dass wir uns den Hintern aufreißen, und das haben wir gemacht. Im Stadion waren leider viel mehr Bayern-Fans, da sie Heimrecht hatten. Am Anfang waren sie auch lauter, aber je länger das Spiel dauerte, desto mehr glaubten unsere Fans an das Wunder und gewannen die akustische Überhand. Keiner hätte gedacht, dass wir das Spiel so lange offenhalten. Deshalb sind die 1860-Fans auch trotz der Niederlage zufrieden nach Hause gegangen.

SPOX: Mittlerweile spielt 1860 auf einem Leistungslevel mit der Reserve des FC Bayern. Rufen diese Derbys bei Ihnen als Trainer ähnliche Emotionen hervor?

Bierofka: Überhaupt nicht, denn es sind ja nicht die richtigen Bayern.

SPOX: Erachten Sie diese Derbys gar als demütigend?

Bierofka: Nein, weil ich und die aktuelle Mannschaft nichts dafür können. Dass es so weit gekommen ist, haben andere zu verantworten.

SPOX: Mit einer Mannschaft voller Legionäre und dem portugiesischen Trainer Vitor Pereira stieg 1860 in der vergangenen Saison aus der 2. Liga ab. Sie fungierten ab der Winterpause als Co-Trainer. Was waren die Gründe für den Abstieg?

Bierofka: Wir hatten Spieler, aber keine Mannschaft. Keiner war für den anderen da und es herrschte gar kein Miteinander. In viel zu kurzer Zeit wurden viel zu viele neue Spieler verpflichtet. Eine Mannschaft braucht Zeit, um zu wachsen, aber die bekam sie nicht. Wegen der prekären Tabellensituation waren wir von Beginn an unter Druck und konnten nichts Neues ausprobieren. Pereira ist zwar ein richtig guter Trainer, aber das hilft in so einer Situation nichts.

SPOX: Stefan Aigner erklärte nach den Relegationsspielen gegen Jahn Regensburg, dass er "nie das Gefühl hatte, dass wir Regensburg schlagen können". Bis wann glaubten Sie noch an den Klassenerhalt?

Bierofka: Als wir im letzten Ligaspiel gegen den 1. FC Heidenheim 1:0 führten, habe ich noch daran geglaubt. Der Ausgleich hat die Mannschaft aber geknickt. In der Relegation hätten wir eigentlich schon das Hinspiel verlieren müssen und hatten großes Glück, überhaupt remis gespielt zu haben. Über beide Duelle gesehen war Regensburg viel besser.

SPOX: In der Schlussphase des Rückspiels kam es zu Ausschreitungen von 1860-Fans.

Bierofka: Die Stimmung war das ganze Spiel über aufgeheizt und ich spürte, dass gleich etwas passieren würde. Es entlud sich aller über Monate aufgestauter Frust der Fans. Für das Image des Vereins war das nicht gut.

10 Jahre Münchner Derby: Was wurde aus den Spielern? © getty 1/31 Am 27. Februar 2008 hieß in München zum bisher letzten Mal auf Profiebene Rot gegen Blau: Im DFB-Pokal-Viertelfinale gewann der FC Bayern München mit 1:0 nach Verlängerung gegen den TSV 1860. Was wurde aus den Spielern von damals? © getty 2/31 Im Tor von 1860 München stand Michael Hofmann. Der Keeper erklärte seine Karriere eigentlich für beendet, ehe es ihn doch nochmal juckte. Aktuell läuft er in der Landesliga Bayern für Türkgücu-Ataspor München auf - mit 45 Jahren! © imago 3/31 Nach der schmerzhaften Niederlage damals am Boden: Torben Hoffmann. Heute steht der ehemalige Linksverteidiger für Sky Sport News als Reporter vor der Kamera. © imago 4/31 Der Amerikaner Gregg Berhalter lief bei 1860 in der Innenverteidigung auf. Er ist dem Fußball bis heute erhalten geblieben und in seiner Heimat Trainer des MLS-Klubs Columbus Crew. © imago 5/31 Berhalters Nebenmann war Markus Thorandt. 2015 beendete er beim FC St. Pauli seine Karriere, anschließend beschäftigte er sich mit einem Sportmanagement-Studium. © getty 6/31 Der damals 21-jährige Benjamin Schwarz spielte rechts hinten und wurde für diesen Schubser gegen Ribery in der Verlängerung vom Platz gestellt. Heute spielt er in der 3. Liga für Preußen Münster. © imago 7/31 Die Löwen haben eine hervorragende Jugendarbeit. Beweis gefällig? Sven Bender. Einst für 1860 am Ball, ist der 28-Jährige nach Jahren beim BVB mittlerweile für Bayer Leverkusen aktiv. © imago 8/31 Nochmal Schwarz, Danny Schwarz. Damals im defensiven Mittelfeld der Löwen aktiv, wechselte er kurz darauf zur Reserve der Roten und blieb den Bayern bis heute erhalten. Mittlerweile trainiert er die U16. © imago 9/31 Svens Zwillingsbruder Lars Bender ging denselben Weg - nur ohne den Umweg Borussia Dortmund. Seit 2009 spielt er in der Bundesliga für Bayer Leverkusen. © imago 10/31 Daniel Bierofka wurde damals verletzt vom Feld getragen. Heute steht er als 1860-Trainer in der Regionalliga Bayern an der Seitenlinie. © imago 11/31 Die Sturmspitze von 1860 hieß Mustafa Kucukovic. Nach seinem Abschied 2009 war der Serbe mehrmals vereinslos, spielte dann unter anderem auf Zypern und in Dänemark und stürmt aktuell mit 31 Jahren in der Landesliga für Hamm United. © imago 12/31 Timo Gebhart lief mit zarten 18 Jahren auf. Nach Stationen in Stuttgart, Nürnberg, Bukarest und Rostock kehrte er im vergangenen Sommer zu 1860 zurück. © getty 13/31 Philipp Tschauner kam von der Bank für den verletzten Hoffmann ins Spiel. Heute hütet Tschauner den Kasten im Oberhaus - für Hannover 96. © getty 14/31 Jose Holebas kam ebenfalls von der Bank - und entstammt der Jugend der Löwen. Über die Stationen Olympiakos Piräus und AS Rom landete der griechische Nationalspieler beim FC Watford in der Premier League. © imago 15/31 Chhunly Pagenburg war die tragische Figur: Nach seiner Einwechslung verursachte er den spielentscheidenden Strafstoß. 2015 musste er seine Karriere aufgrund einer Wirbelsäulenentzündung mit erst 28 Jahren beim FSV Frankfurt beenden. © SPOX 16/31 1860-Trainer Marco Kurz wählte im Derby von 2008 eine 4-3-3-Formation. © getty 17/31 Das Tor des FC Bayern hütete Oliver Kahn. Im Sommer darauf feierte er das Double und beendete seine Karriere. Aktuell arbeitet er als Markenbotschafter des Wettanbieters tipico und betreibt das Towart-Portal Goalplay. © getty 18/31 Willy Sagnol beendete seine aktive Karriere 2009. Im vergangenen Jahr kehrte er als Co-Trainer von Carlo Ancelotti nach München zurück und betreute die Mannschaft nach dessen Entlassung interimistisch für ein Spiel. © getty 19/31 Daniel van Buyten spielte noch bis 2014 für den FC Bayern und beendete dann seine Karriere. Aktuell arbeitet er im Management seines Ex-Klubs Standard Lüttich. © getty 20/31 Lucio verließ den FC Bayern 2009 und gewann im Jahr darauf mit Inter Mailand die Champions League. Nach einem Engagement beim indischen Klub FC Goa spielt der mittlerweile 39-Jährige in seiner brasilianischen Heimat für SE Gama. © getty 21/31 Philipp Lahm beendete seine Karriere im Sommer 2017 und lehnte die Möglichkeit ab, ins Vereinsmanagemt des FCB einzusteigen. © getty 22/31 Hamit Altintop verließ den FC Bayern 2011 zu Real Madrid, ehe er nach einem Jahr zu Galatasaray Istanbul weiterzog. In der vergangenen Rückrunde lief er für Darmstadt 98 auf, seitdem ist der 35-Jährige vereinslos. © getty 23/31 Mit 43 Jahren beendete Ze Roberto im vergangenen November seine aktive Karriere. Zuletzt spielte er in seiner brasilianischen Heimat für Palmeiras Sao Paulo. © getty 24/31 Mark van Bommel spielte als Aktiver noch bis 2013: erst für den AC Milan, dann für die PSV Eindhoven. Aktuell trainiert er die U19 der PSV. © getty 25/31 Toni Kroos war damals 18 Jahre alt und spielte im linken Mittelfeld. Nach einer Leihe zu Bayer Leverkusen kehrte er 2010 zum FC Bayern zurück und wechselte 2014 zu Real Madrid: Dort gewann er seitdem zweimal die Champions League. © getty 26/31 Luca Toni sah im Derby kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit die Gelb-Rote Karte. Nach einem Zwist mit Trainer Louis van Gaal verließ der Italiener den FC Bayern 2010 und tingelte anschließend durch die Serie A. 2016 beendete er seine Karriere. © getty 27/31 Lukas Podolski spielt nach Stationen beim FC Arsenal, Inter Mailand und Galatasaray seit dem vergangenen Sommer in der japanischen J League bei Vissel Kobe. © getty 28/31 Franck Ribery wurde zur Halbzeit eingewechselt - und mit seinem Last-Minute-Elfmeter zum Matchwinner. Zehn Jahre später und mittlerweile 34-jährig kämpft er um einen neuen Vertrag beim FC Bayern. © getty 29/31 Auch Miroslav Klose kam von der Bank und hatte großen Anteil am Sieg: Er holte den entscheidenden Elfmeter heraus. 2016 beendete Klose seine aktive Karriere bei Lazio Rom und arbeitet aktuell als Co-Trainer von Bundestrainer Joachim Löw. © getty 30/31 Christian Lell schloss sich nach Engagements bei Hertha BSC und UD Levante im Sommer 2016 dem unterklassigen TSV Weyarn an - und machte dort vier Spiele. Seitdem widmet er sich der Christian Lell Unternehmens Group. © SPOX 31/31 Taktisch formierte Bayern-Trainer Ottmar Hitzfeld seine Mannschaft damals im 4-4-2.

SPOX: Noch während des Spiels verließ Präsident Peter Cassalette das Stadion, Investor Hasan Ismaik war gar nicht erst gekommen, Geschäftsführer Ian Ayre hatte schon davor seinen Rücktritt angekündigt.

Bierofka: Zu diesem Zeitpunkt war mir das völlig wurscht. Ich war einfach nur niedergeschlagen und fühlte mich tot. Das war einer der schlimmsten Tage meiner Sportlerkarriere.

SPOX: Einige Tage später verweigerte Hasan Ismaik die nötigen finanziellen Mittel für einen Start in der 3. Liga, 1860 wurde in die Regionalliga durchgereicht.

Bierofka: Es gab keine Verantwortungsträger mehr und wir standen kurz vor dem gänzlichen Aus. Ich setzte mich dann mit dem damaligen NLZ-Leiter Wolfgang Schellenberg zusammen und prüfte, welche Spieler überhaupt gültige Verträge für die Regionalliga hatten.

SPOX: Wie ging es weiter?

Bierofka: Ohne zu wissen, ob ich überhaupt Trainer werde, begann ich Stück für Stück, eine Mannschaft zusammenzuflicken. Zum Glück hatten wir noch einen ganz guten U21-Kader und überzeugten mit Jan Mauersberger, Sascha Mölders, Nico Karger und Felix Weber vier Profis von einem Verbleib. Dann verpflichteten wir noch den einen oder anderen zusätzlichen Spieler. Die Neuzugänge mussten aber eine gewisse Begeisterung für unser Projekt mitbringen, denn finanziell konnten wir wenig bieten. Ich wollte eine Grundlage schaffen, mit der ein neuer Trainer arbeiten konnte.

SPOX: Am Ende wurden Sie es.

Bierofka: Irgendwann fragte mich der Klub, ob ich es machen will. Ich sagte halt zu, aber es gab eh keine Alternative. Mein erstes Ziel war es, mit dieser jungen Mannschaft die Tugenden unseres Arbeitervereins auf den Platz zu bekommen. So wollten wir das verlorengegangene Vertrauen der Fans zurückgewinnen.

SPOX: Hat das sofort geklappt?

Bierofka: Es war von Beginn an eine Jetzt-erst-recht-Mentalität zu spüren und das ist das Außergewöhnliche an unserem Verein: Wenn ein gewöhnlicher Klub von der 2. Liga in die Regionalliga absteigt, ist er tot und es kommt keiner mehr. Bei uns war es umgekehrt. In der Vorbereitung hatten wir Freundschaftsspiele gegen Freising und Landshut, bei denen jeweils über 3.000 Zuschauer da waren, viel mehr als bei ähnlichen Spielen zu Zweitligazeiten. Bei unserem ersten Ligaheimspiel im Grünwalder Stadion gegen Wacker Burghausen herrschte eine wahnsinnige Stimmung und bei jedem weiteren auch.

Seite 1: Bierofka über das Derby von 2008 und den Doppel-Abstieg von 2017

Seite 2: Bierofka über das Grünwalder Stadion, die Regionalliga und Investor Ismaik