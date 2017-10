"Moukoko ist mit Sicherheit noch nicht 17"

WC Qualification Europe Ungarn -

Ingo Preuß arbeitet seit 25 Jahren bei Borussia Dortmund. Der 59-Jährige ist aktuell sportlicher Leiter der U23, fungierte beim BVB aber schon in zahlreichen Funktionen. Preuß spricht im Interview über seine Anfänge in Dortmund, das Interesse an Serge Gnabry und Timo Werner sowie Wunderkind Youssoufa Moukoko.

SPOX: Herr Preuß, Sie sind seit März 1992 beim BVB angestellt und seit sechs Jahren sportlicher Leiter der U23. Begonnen haben Sie im Sommer 1987 als Cheftrainer der U19 des VfR Sölde, einem Dortmunder Stadtteilklub. Was haben Sie zuvor gemacht?

Ingo Preuß: Ich musste mit 20 nach 15 Jahren aufgrund von körperlichen Problemen mit dem Fußball aufhören und habe damals Woche für Woche geweint, wenn ich von meinen ehemaligen Mitspielern gelesen habe. Durch mein Sportstudium und meine Tätigkeit am Dortmunder Helmholtz-Gymnasium habe ich anschließend Schulmannschaften betreut. Erst mit über 30 habe ich wieder in einer Seniorenmannschaft gespielt, das war beim VfR Sölde.

SPOX: Und dort hat man Sie dann gleich als Trainer dabehalten?

Preuß: Die damalige A-Jugend spielte in der Westfalenliga und brauchte einen Testspielgegner. Ich habe gesagt: Pass' auf, wenn ihr niemanden findet, komme ich mit der Schulmannschaft. So war es dann auch und wir haben 4:2 gewonnen. Kurz darauf fragte man mich, ob ich nicht Co-Trainer der A-Jugend werden wolle. Das habe ich dann während der Saisonvorbereitung zwei Wochen lang gemacht. Plötzlich bot man mir den Job als Cheftrainer an. In dieser Zeit habe ich auch meine B-Lizenz gemacht.

SPOX: Mit 24 hatten Sie Ihr Lehramtsstudium bereits abgeschlossen, seit 38 Jahren sind Sie zusätzlich noch als Lehrer tätig. Wie bringen Sie das und Ihre Aufgabe bei der Borussia unter einen Hut?

Preuß: Ich hatte über Jahre einen Chef, der eine Dauerkarte beim BVB besaß. Deshalb wurde mir zwar nichts geschenkt, aber ich habe beide Dinge irgendwie vernünftig geregelt bekommen. Während der Trainingslager wurde ich beispielsweise freigestellt.

SPOX: Sie unterrichten Chemie und Sport. Das heißt, Sie gehen morgens in die Schule und kreuzen anschließend am Trainingsgelände auf?

Preuß: Genau, heute hatte ich die ersten vier Stunden Unterricht. Danach schloss sich noch eine Sitzung der Schülervertretung an, bei der ich zum 35. Mal zum Verbindungslehrer gewählt worden - mit allen Stimmen. Das ist für einen alten Sack wie mich schon eher ungewöhnlich, darauf bin ich auch stolz. Am 1. Februar 2022 wird es dann mit der Schule zu Ende sein.

SPOX: Ist es Ihnen mit den Jahren nie zu viel geworden?

Preuß: Mir wurde zwischenzeitlich angeboten, nur noch beim BVB zu arbeiten. Das wäre sicherlich schön gewesen, andererseits bin ich sehr gerne Lehrer. Gibt man so etwas auf, hätte das auch andere Konsequenzen für den Alltag wie zum Beispiel einen Versicherungswechsel und solche Dinge. Ich muss aber schon gestehen, dass ich aufgrund der aktuellen Konstellation manche Male schon am Ende mit den Kräften bin. Wenn ich freie habe, ist meistens nur Sofa angesagt. (lacht)

SPOX: Wie kamen Sie letztlich vor 25 Jahren zur Borussia?

Preuß: Nachdem ich das in Sölde nicht ganz verkehrt gemacht habe, hat mich irgendwann Michael Skibbe angerufen und mir das Angebot gemacht. Da gab es für mich wenig zu überlegen. Ich ging mit fünf Jahren das erste Mal in die Rote Erde und habe 1963 die ersten Bundesligaspiele mit meinem Vater angeschaut. Meine gesamte Familie ist sowas von schwarzgelb, diese Offerte war das Größte mich.

SPOX: Mit welcher Aufgabe ging es los?

Preuß: Ich begann bei der zweiten A-Jugendmannschaft und habe mit ihr den Klassenerhalt geschafft. Nach einer weiteren Saison hat mich Skibbe gefragt, ob ich mit ihm zusammen das erste A-Jugendteam übernehme möchte.

SPOX: Ein Posten als Trainer ist seitdem nicht mehr dazugekommen. Weshalb nicht?

Preuß: Das kam für mich irgendwann nicht mehr in Frage. Diese Zeit ist vorbei, ich bin auch zu dick dafür. (lacht) Ich habe sechs Wochen lang in der 3. Liga als Co-Trainer ausgeholfen, als David Wagner Coach der Amateure war. Wobei ich zugeben muss, dass ich gerne noch die A-Lizenz und den Fußballlehrer gemacht hätte. Das ist im Grunde das einzige, das ich mir vorwerfe. Mittlerweile ist es meine Stärke, Spieler zu bewerten und zu finden.

SPOX: Das haben Sie Ihrer Arbeit als Scout zu verdanken, die Sie ab 2006 für die Profis angingen. Wie kam es dazu?

Preuß: Michael Zorc fragte hin und wieder, ob man sich nicht diesen oder jenen Spieler anschauen könne. Ich antwortete, dass ich das schon mal machen könnte, warum nicht? Die Tage wurden dann deutlich intensiver. Es kam häufiger vor, dass ich bis 15 Uhr in der Schule war, um 16 Uhr das Training in Dortmund begann und direkt im Anschluss nach Amsterdam, Brügge oder Brüssel düste, um dort um 20 Uhr noch ein Spiel zu sehen. Und anschließend fuhr man wieder zurück. Michael Zorc fragte mich dann recht zügig, ob ich nicht komplett in die Scoutingabteilung wechseln möchte.

SPOX: Das haben Sie im Sommer 2009 auch getan.

Preuß: Ab da war ich nur noch unterwegs, in Uruguay, Argentinien, Chile - ich habe sehr viele Länder gesehen. Es war für mich sensationell, bei der Profimannschaft mitarbeiten zu können. Es gab nichts Besseres, als mit dem Cheftrainer, dem Sportdirektor und dem Chefscout zusammen zu sitzen, sich über Spieler zu unterhalten und die eigene Meinung einbringen zu dürfen. Das habe ich sehr genossen.

SPOX: Welche Spieler, die heute einen Namen haben, sahen Sie sich damals unter anderem an?

Preuß: Ich war in Posen wegen Robert Lewandowski, Ilkay Gündogan hatte ich als 18-Jährigen schon hier und wollte ihn für die zweite Mannschaft haben. Andrej Yarmolenko habe ich 2011 das erste Mal in der Niederlande gesehen und ihn empfohlen. Es sind eine Menge Spieler über die Jahre zusammengekommen. Ich habe auch eine Menge Spieler empfohlen, die man eher als Flop bezeichnen würde. Insgesamt ist meine Quote aber schon ordentlich.

Borussia Dortmund: Die größten Legenden des BVB © getty 1/31 Wer sind die größten Legenden des BVB? Manche wie Lothar Emmerich oder Susi Zorc sind unstrittig, andere womöglich nicht. Merke: Diese Auswahl ist rein subjektiv... Merke ebenso: Die Spiel- und Torangaben im Folgenden beziehen sich nur auf die Liga © twitter 2/31 August Lenz (*29.11.1910; †05.12.1988) - im Verein von 1942 bis 1949 - 48 Spiele, 32 Tore - Westfalenmeister 1947, Meister in der Oberliga West 1948 und 1949. Ziert jetzt das Logo von Dortmunds größter Ultragruppierung © imago 3/31 Alfred Adi Preißler (*09.04. 1921; †15.07.2003) - im Verein von 1946 bis 1949 und 1951 bis 1959 - 241 Spiele, 145 Tore - Deutscher Meister 1956 und 1957 - Von Preißler stammt der Spruch: "Grau ist alle Theorie – entscheidend is aufm Platz." © imago 4/31 Alfred Kelbassa (*21.04.1925; †11.08.1988) - im Verein von 1954 bis 1963 - 183 Spiele, 114 Tore - Deutscher Meister 1956, 1957, 1963 © imago 5/31 Alfred Niepieklo (*11.06.1927; †02.04.2014) - im Verein von 1951 bis 1960 - 175 Spiele, 104 Tore - Deutscher Meister 1956, 1957 - Bildete mit den vorangegangenen beiden Alfreds die legendäre Kombo "Die drei Alfredos" © imago 6/31 Wolfgang Paul (*25.01.1940) - im Verein von 1961 bis 1970 - 198 Spiele, 7 Tore - Deutscher Meister 1963, Pokalsieger 1965 und Kapitän beim legendären Europacup-Sieg gegen Liverpool 1966 © imago 7/31 Lothar Emma Emmerich (*29.11.1941; † 13.08.2003) - im Verein von 1960 bis 1969 - 215 Spiele, 126 Tore - "Gib mich die Kirsche!", war sein Motto. Erster Spieler mit 100 Buli-Toren, Meister, Pokalsieger, Europacupsieger mit dem BVB © imago 8/31 Sigfried Sigi Held (*07.08.1942) - im Verein von 1965 bis 1971 und 1977 bis 1979 - 230 Spiele, 44 Tore - Erster Spieler beim BVB, der nicht aus dem Ruhrgebiet oder Westdeutschland stammte - Leistungsträger der Europacupsieger von 1966 © imago 9/31 Timo Konietzka (*02.08.1938; † 12.03.2012) - im Verein von 1960 bis 1965 - 163 Spiele, 121 Tore - deutscher Meister 1963 und 1966, DFB-Pokalsieger 1965 © imago 10/31 Reinhard Stan Libuda (*10.10.1943; †25.08.1996) - im Verein von 1965 bis 1968 - 74 Spiele, 8 Tore - "An Gott kommt keiner vorbei, außer Stan Libuda", hieß es über ihn. 1966 Siegtorschütze gegen Liverpool zum Europacuptitel © imago 11/31 Alfred Aki Schmidt (*09.04. 1921; †11.11.2016) - im Verein von 1956 bis 1968 - 276 Spiele, 76 Tore - Deutscher Meister 1956, 1957, 1963, DFB-Pokal-Sieger 1965 und 1970 (als Trainer), Europacupsieger 1966 © imago 12/31 Manfred Burgsmüller (*22.12.1949) - im Verein von 1976 bis 1983 - 224 Spiele, 135 Tore - Für einen Titel mit dem BVB hat es nie gereicht, Rekord-Bundesliga-Torschütze ist der spätere American-Football-Kicker aber immer noch © imago 13/31 Marcel Raducanu (* 21.10.1954) - im Verein von 1982 bis 1988 - 163 Spiele, 31 Tore - Der rumänische Edeltechniker mit dem großen Kämpferherzen spielte in recht trüben Zeiten beim BVB, war da aber unstrittig der beste Kicker in Schwarzgelb © getty 14/31 Günter Kutowski (* 02.08.1965) - im Verein von 1984 bis 1996 - 288 Spiele, 3 Tore - "Kutte" ist der Prototyp des im Ruhrgebiet so populären Fighters. 1989 DFB-Pokalsieger, 1995 und 96 deutscher Meister © getty 15/31 Norbert Dickel (* 27.11.1961) - im Verein von 1986 bis 1990 - 90 Spiele, 40 Tore - Sorgte per Doppelpack im DFB-Pokalfinale 1989 für den ersten BVB-Titel seit 1966 © getty 16/31 Michael Zorc (* 25.08.1962) - im Verein von 1981 bis 1998 - 463 Spiele, 131 Tore - "Susi" ist Bundesligarekordspieler und einer der besten Torschützen der BVB-Geschichte. CL-Sieger und Weltpokalgewinner 1997, 2 x Meister und Pokalsieger '89 © getty 17/31 Stefan Klos (* 17.08.1971) - im Verein von 1990 bis 1998 - 254 Spiele, 0 Tore - "Stoffel" wurde als "Held von Auxerre" und überragender Rückhalt bei zwei Meisterschaften (1995, 1996) und dem CL-Triumph (1997) unsterblich © getty 18/31 Jürgen Kohler (* 06.10.1965) - im Verein von 1995 bis 2002 - 191 Spiele, 14 Tore - Der "Kokser" gewann buchstäblich alles, was man gewinnen kann und jede Menge davon mit dem BVB. Unvergessen: eine Grätsche im Theater der Träume... © getty 19/31 Stefan Reuter (* 16.10.1966) - im Verein von 1992 bis 2004 - 307 Spiele, 11 Tore - Hätte es Kilometergeld gegeben, "Turbo" Reuter wäre der bestbezahlte Spieler aller Zeiten gewesen. 3 x Meister mit dem BVB, CL-Triumphator und Weltpokalsieger © getty 20/31 Matthias Sammer (* 05.09.1967) - im Verein von 1993 bis 1998 - 115 Spiele, 21 Tore - Anführer der Helden von München als Spieler und später Retter vor dem Abstieg als Trainer - absolute Weltklasse in seiner BVB-Zeit © getty 21/31 Karl-Heinz Riedle (* 16.09.1965) - im Verein von 1993 bis 1997 - 87 Spiele, 24 Tore - Unsterblich in nur fünf Minuten! Schenkte Juve im CL-Finale 1997 zwei Dinger ein © getty 22/31 Lars Ricken (* 10.07.1976) - im Verein von 1993 bis 2007 - 301 Spiele, 49 Tore - Der berühmte Lob im CL-Finale gegen Juve reicht locker für den Legendenstatus (#bvbtordesjahrhunderts). Sonst so? 3 x Meister! © getty 23/31 Stephane Chapuisat (* 28.06.1969) - im Verein von 1991 bis 1999 - 218 Spiele, 102 Tore - "Chappi" erreichte als 1. Ausländer die 100-Tore-Marke in der BuLi. Gewann als Goalgetter und Publikumsliebling zwei Meistertitel und die Champions League mit dem BVB © getty 24/31 Wolfgang De Beer (* 02.01.1964) - im Verein von 1987 bis 2001 - 181 Spiele, 0 Tore - Kam für 70.000 Mark aus Duisburg und debütierte gegen die Bayern. Wurde bald von allen heiß geliebt und Teddy gerufen. Jetzt Torwarttrainer der Profis © getty 25/31 Jan Koller (* 30.03.1973) - im Verein von 2001 bis 2006 - 137 Spiele, 59 Tore - Schoss den BVB mit Schuhgröße 50 2002 zur Meisterschaft und schaffte es ALS TORWART in die kicker-Elf eines Spieltags © getty 26/31 Dede (* 18.04.1978) - im Verein von 1998 bis 2011 - 322 Spiele, 12 Tore - Gewann mit dem BVB zwei Meistertitel und war buchstäblich Everybody's Darling. Zu seinem Abschiedsspiel kamen über 81.000 Zuschauer © getty 27/31 Sebastian Kehl (* 13.02.1980) - im Verein von 2002 bis 2015 - 271 Spiele, 20 Tore - Führungsspieler, Sprachrohr, Aggressive Leader, Stratege: Kehl trug fast die Hälfte seiner Zeit beim BVB die Binde. Dazu: 3 x Meister und Pokalsieger 2012 © getty 28/31 Robert Lewandowski (* 21.08.1988) - im Verein von 2010 bis 2014 - 131 Spiele, 74 Tore - Dreierpack im Pokalfinale 2012 gegen die Bayern und Viererpack gegen Real Madrid im CL-Halbfinale 2013! Nuff said! © getty 29/31 Kevin Großkreutz (* 19.07.1988) - im Verein von 2009 bis 2015 - 176 Spiele, 23 Tore - Sowas wie der Günter Kutowski der Nuller Jahre. Erst Fan, dann deutscher Meister und Pokalsieger mit seinem BVB. Immer Vollgas! Isso! © getty 30/31 Roman Weidenfeller (* 06.08.1980) - im Verein seit 2002 - 347 Spiele, 0 Tore - Urgestein, aber sowas von! Meister, Pokalsieger, Nationalspieler. Und Rhetorik-Gott: "I think we have a grandios saison gespielt!" © getty 31/31 Pierre-Emerick Aubameyang (* 18.06.1989) - im Verein seit 2013 - 128 Spiele, 85 Tore - Per se aberwitzige Torquote. Stellte 2017 mit 31 Treffern die Bestmarke von Lothar Emmerich von 1966 ein. Ach ja... Pokalsieger '17

SPOX: Und wen haben Sie bedauerlicherweise nicht bekommen?

Preuß: Bei Serge Gnabry war ich ganz nah dran. Er kam bei Arsenal nicht mehr zurecht, doch dann wurde er wieder häufiger eingesetzt und bekam einen neuen Vertrag. Auch Timo Werner hätte ich gerne gehabt, als er mit 17 seine ersten Spiele beim VfB II in der 3. Liga machte. Das hat leider nicht geklappt. Zum damaligen Zeitpunkt wären beides Spieler mit Perspektiven für die zweite Mannschaft gewesen.

SPOX: Wie haben Sie sich weitergebildet, um die Qualität der Spieler erkennen zu können?

Preuß: Für mich geht das ausschließlich über den Fleiß. Als Scout habe ich mir rund 200 Spiele pro Jahr live vor Ort angeschaut. Auch nachts saß ich vor dem Computer und habe mir Shinji Kagawa in der zweiten japanischen Liga angesehen, damit ich bei ihm auf dem Laufenden bleibe. Bei Lucas Barrios hatten wir einen Scout vor Ort, als sie in Kolumbien Copa America spielten. Der Scout bekam allerdings einen ungünstigen Platz zugewiesen und konnte von dort aus keine hundertprozentige Bewertung abgeben. Ich fand glücklicherweise einen Stream des Spiels und habe dann mit geschaut. Mit diesen Streams habe ich mir irgendwann meinen ganzen Rechner versaut, aber in dieser Zeit war ich richtig geil auf diesen Job. (lacht)

SPOX: Sie endete 2011, als Sie Nachfolger des langjährigen U23-Abteilungsleiters Heinz Keppmann wurden.

Preuß: Es gab diese Vakanz bei der U23 und Michael Zorc fragte mich, ob ich das nicht übernehmen möchte. Ich selbst wäre ehrlich gesagt gar nicht darauf gekommen. Mir fehlte jedoch auch das hautnahe Mitfiebern mit einer Mannschaft. Als wir 2011 zu Hause gegen Nürnberg deutscher Meister wurden und die hier gefeiert haben wie blöde, saß ich in Buenos Aires und habe morgens um 8 Uhr im Internet geguckt. Jetzt habe ich großen Spaß an der aktuellen Aufgabe, den hatte ich aber eben auch als Scout. Daher gab es anfangs nach dem Wechsel schon Momente, in denen ich dachte: Das hätte jetzt nicht sein müssen.

