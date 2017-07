Das ist der Löwen-Spielplan 2017/18

Erlebe

Die Saison 2017/2018 der Regionalliga Bayern hat bereits begonnen. Diesmal mit dabei: der TSV 1860 München. SPOX zeigt den Spielplan der Löwen und verrät, wann die wichtigsten Termine stattfinden.

Gegen wen spielte 1860 München zum Saisonauftakt?

Am 1. Spieltag bekam es der TSV 1860 München mit dem FC Memmingen zutun. Das Spiel endete mit einem 4:1-Auswärtssieg der Löwen. Hier geht's zur ausführlichen News.

Wann sind die Spiele gegen Bayern München II?

Das Hinspiel zwischen 1860 München und dem FC Bayern München II findet am 17. Spieltag und somit am 22. Oktober 2017 statt. Beim Stadtderby haben dann die Weiß-Blauen offiziell Heimrecht. Das Rückspiel wird am 36. Spieltag ausgetragen (29. April 2018), hier hat dann die Jugend des FC Bayern Heimrecht.

Der gesamte Spielplan von 1860 München im Überblick

Spieltag Heim Auswärts 1 FC Memmingen TSV 1860 München 2 TSV 1860 München Wacker Burghausen 3 TSV Buchbach TSV 1860 München 4 TSV 1860 München 1860 Rosenheim 5 SV Schalding-Heining TSV 1860 München 6 TSV 1860 München 1. FC Nürnberg II 7 TSV 1860 München FV Illertissen 8 SV Seligenporten TSV 1860 München 9 TSV 1860 München FC Ingolstadt II 10 VfR Garching TSV 1860 München 11 TSV 1860 München Greuther Fürth II 12 FC Unterföhring TSV 1860 München 13 TSV 1860 München 1. FC Schweinfurt 14 VfB Eichstätt TSV 1860 München 15 TSV 1860 München FC Pipinsried 16 FC Augsburg II TSV 1860 München 17 TSV 1860 München FC Bayern München II 19 TSV 1860 München SpVgg Bayreuth 20 TSV 1860 München FC Memmingen 21 Wacker Burghausen TSV 1860 München 22 TSV 1860 München TSV Buchbach 23 1860 Rosenheim TSV 1860 München 24 TSV 1860 München SV Schalding-Heining 25 1. FC Nürnberg II TSV 1860 München 26 FV Illertissen TSV 1860 München 27 TSV 1860 München SV Seligenporten 28 FC Ingolstadt II TSV 1860 München 29 TSV 1860 München VfR Garching 30 Greuther Fürth II TSV 1860 München 31 TSV 1860 München FC Unterföhring 32 1. FC Schweinfurt TSV 1860 München 33 TSV 1860 München VfB Eichstätt 34 FC Pipinsried TSV 1860 München 35 TSV 1860 München FC Augsburg II 36 FC Bayern München II TSV 1860 München 38 SpVgg Bayreuth TSV 1860 München

In welchem Stadion trägt 1860 seine Regionalliga-Heimspiele aus?

Seine Heimspiele trägt der TSV nach dem Auszug aus der Allianz Arena im Grünwalder Stadion aus. Zuletzt lief die erste Mannschaft der Löwen bei ihren Heimspielen in der Saison 2004/05 regelmäßig in dieser Spielstätte auf.