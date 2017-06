Krawalle nach Jena-Aufstieg

Freitag, 02.06.2017

Etwas später zogen 350 bis 400 Jena-Anhänger in aggressiver Stimmung durch die Innenstadt und brannten dabei Pyrotechnik ab. Bengalos, Flaschen und andere Gegenstände wurden auf Polizisten geworfen. Die Jenaer Polizei sprach von einer "massiven Anti-Stimmung gegen die Beamten".

Bereits in der Nacht vor dem Spiel war der Mannschaftsbus der Kölner im Umfeld eines Hotels in Weimar durch Unbekannte beschmiert worden.

Der dreimalige DDR-Meister Jena kehrt trotz einer 0:1-Niederlage am Donnerstag nach fünf Jahren in der Regionalliga zurück in den Profifußball. Das Hinspiel in Köln hatte Carl Zeiss 3:2 gewonnen.

