Meppen und Unterhaching steigen in 3.Liga auf

Mittwoch, 31.05.2017

Unterhaching reichte ein 2:2 (1:0) bei der SV Elversberg, das erste Duell hatte der ehemalige Erstligist mit 3:0 für sich entschieden. In Meppen feierte das Team aus dem Emsland nach 17 Jahren die Rückkehr in die Drittklassigkeit. "Ich bin total alle, stolz, froh und glücklich. Am Ende war auch ein wenig Glück dabei", sagte Trainer Christian Neidhart im SWR.

Mannheims Sebastian Gärtner setzte den letzten Elfmeter an den Pfosten. Schon im vergangenen Jahr war der Traditionsverein in den Play-offs gescheitert. Meppen, das von 1987 bis 1998 sogar elf Jahre in der 2. Bundesliga gespielt hatte, belohnte sich dagegen für eine starke Saison in der Nord-Staffel.

Unterhaching, das von 1999 bis 2001 in der Bundesliga gespielt hatte, kehrt derweil nach zwei Jahren in die 3. Liga zurück. Dominik Stahl (45.) und Thomas Steinherr (76.) beseitigten die letzten Zweifel, Niko Dobros (78.) und Julius Perstaller (90.) gelang immerhin der Ausgleich. Südwest-Meister Elversberg war wie Mannheim ebenfalls schon 2016 in den Play-offs gescheitert und muss nun einen neuen Anlauf in der Regionalliga starten.

Der dreimalige DDR-Meister Carl Zeiss Jena und Viktoria Köln bestreiten ihr Rückspiel (Hin: 3:2 für Jena) erst am Donnerstag um 17.00 Uhr.

