ÖFB-Team: Philipp Lienhart fällt für den EM-Quali-Auftakt aus

Philipp Lienhart muss dem Nationalteam für die beiden Spiele gegen Polen und Israel zum Auftakt der Qualifikation für die UEFA EURO 2020 absagen.

Der 22-jährige Innenverteidiger laboriert weiter an einer Gehirnerschütterung, die er sich am vergangenen Wochenende im Bundesligaspiel seines Vereins SC Freiburg gegen Hertha BSC Berlin zugezogen hatte.

Trotz positiver Prognose zu Wochenbeginn litt Lienhart in einer Trainingseinheit am Donnerstag erneut unter Schwindelgefühlen und wird den Breisgauern am Freitag gegen Mönchengladbach fehlen.

"Ich habe mit Christian Streich (Freiburg-Trainer, Anm.) gesprochen und auch die Ärzte haben sich intensiv ausgetauscht. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es in dieser Situation einfach keinen Sinn macht. Die Gesundheit des Spielers hat absoluten Vorrang", so Teamchef Franco Foda, der in den kommenden Tagen über eine Nachnominierung entscheiden wird.