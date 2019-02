ÖFB-Cup: GAK (Grazer AK) gegen Austria Wien heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am Freitag, den 15. Januar, findet das Viertelfinale des ÖFB-Cups zwischen dem Grazer AK und Austria Wien (ab 19 Uhr im LIVETICKER) statt. Wo ihr das Spiel live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Nach einer langen Winterpause geht es auch im österreichischen Fußball wieder los. Im Viertelfinale des ÖFB-Cups treffen der Grazer AK, die in der Regionalliga Mitte unterwegs sind, und der FK Austria Wien aufeinander.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Während der Drittligist GAK seit Anfang November kein Pflichtspiel mehr bestritten hat, spielte die Austria seit dem 6:1-Sieg am 16. Dezember gegen Rapid Wien keine Partie mehr. Dafür wurden fünf Testspiele, von denen Wien drei gewann, in der knapp zweimonatigen Pause absolviert.

© GEPA

GAK - Austria Wien: Wo und wann findet die Partie statt?

Das Viertelfinale des ÖFB-Cups zwischen dem GAK und Austria Wien findet am heutigen Freitag um 19 Uhr statt. Austragungsort ist die Grazer Merkur Arena, die Heimstätte des SK Sturm Graz.

ÖFB Cup: Neustart des Grazer AK im Sommer 2013

Von Dezember 2009 bis Oktober 2012 wurden vier Konkursanträge eingebracht. Im Juni 2012 hatten die Grazer die Relegation um die Zweite Liga in Hartberg (Hinspiel 0:0) nach einem Platzsturm ihrer Fans durch 0:3-Strafverifizierung verloren.

Im Sommer 2013 startete der GAK mit einer neuen Mannschaft in der achten Liga des steirischen Landesverbandes neu. Von da an gelang ein glatter Durchmarsch in die drittklassige Regionalliga Mitte.

Dorthin führte sie David Preiss, der seit Oktober 2017 im Amt ist, und früher für den GAK und den Lokalrivalen SK Sturm gespielt hat. Von Februar 2012 bis Juli 2013 war er unter Werner Gregoritsch Individual-Trainer beim ÖFB-U21-Team.

GAK - Austria Wien im TV, Livestream und Liveticker

Die Partie zwischen dem Grazer AK und Austria Wien wird in in Österreich auf ORF Sport + im Free-TV gezeigt. Der ORF sicherte sich die Rechte für die TV-Übertragungen von vier ausgewählten Cup-Partien pro Runde, ab dem Viertelfinale gibt es also alle Spiele live zu sehen.

Zudem bietet SPOX einen LIVETICKER zur Partie an.

ÖFB-CUP: Die weiteren Begegnungen