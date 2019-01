Red Bull Salzburg in der Vorbereitung: Testspiele, Trainingslager in der Winterpause 2018/19

Der FC Red Bull Salzburg hat sich zur Vorbereitung in der Winterpause der Saison 2018/19 interessante Gegner für seine Testspiele organisiert. Die roten Bullen treffen im Trainingslager in Portugal auf Beijing Guoan, der Mannschaft von Ex-Trainer Roger Schmidt.

Am 14. Jänner - und damit sechs Tage nach dem SK Rapid - startet Salzburg mit dem ersten Mannschaftstraining. Während in den darauffolgenden Tagen noch zwei Testspiele anstehen, fliegen die Bullen am 24. Jänner nach Portugal, wo sie in Lagos ein neuntägiges Trainingslager abhalten.

Dort trifft das Team von Marco Rose neben der Auswahl aus Peking auch auf Sparta Prag. Drei weitere Testspielgegner werden noch bekanntgegeben.

© GEPA

Red Bull Salzburg: Trainingslager in Portugal - Testspiele im Überblick