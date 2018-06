SK Rapid feiert Sieg im ersten Testspiel gegen ASK Ebreichsdorf

World Cup Panama -

Der SK Rapid hat am Donnerstagabend einen erfolgreichen Auftakt in die Saisonvorbereitung gefeiert. Im Testspiel beim Regionalligisten ASK Ebreichsdorf feierten die Hütteldorfer einen ungefährdeten 2:0-Sieg.

Strömender Regen hemmte in der gesamten ersten Hälfte den Spielfluss beider Teams. Der 21 Jahre alte Albin Gashin, in der vergangenen Saison zum FAC verliehen, sorgte in der 39. Minute nach einem Abwehrfehler mit einem sehenswerten Heber aus spitzem Winkel für das 1:0.

Nur wenige Augenblicke stellte Veton Berisha auf das vermeintliche 2:0, doch der Norweger, der als Solospitze agierte, stand knapp im Abseits. Kurz vor der Pause gelang jedoch Aleksandar Kostic nach einem starken Solo auf dem linken Flügel, bei dem er drei Ebreichsdorfer aussteigen ließ, mit einem Schlenzer ins lange Eck der zweite Treffer der Partie. Damit empfahl sich der 22-Jährige, der die gesamte Vorbereitung in der Kampfmannschaft bestreitet, für einen Platz im Profikader.

In der zweiten Halbzeit wechselte das Betreuerteam um Goran Djuricin kräftig durch. So kam etwa der erst 15 Jahre alte Nikolas Polster zu seinem Debüt im Kasten der Kampfmannschaft der Rapidler.

Neuzugang Andrei Ivan stand in der Startelf, Christoph Knasmüllner wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt, und testete mit einem starken Freistoß aus zirka 25 Metern den Ebreichsdorfer Keeper. Manuel Martic bestritt die gesamte zweite Spielhälfte.

Rapid bestreitet auf der Fahrt zum Trainingslager in Windischgarsten am 1. Juli das nächste Freundschaftsspiel gegen eine Auswahl aus dem Mostviertel.

ASK Ebreichsdorf - SK Rapid Wien 0:2 (0:2)

Tore: 1:0 Albin Gashi (39.), 2:0 Aleksandar Kostic (44.)

Startelf Rapid: Haas; Thurnwald, Sonnleitner, Müldür, Auer; Bosnjak, Schwab; Ivan, Gashi, Kostic; Berisha

