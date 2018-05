Sturm Graz besiegt Red Bull Salzburg: Die Stimmen nach dem ÖFB-Cup-Finale

Ziraat Türkiye Kupası Do 10.05. Türkçe oder Deutsch: Das Pokalfinale in deiner Sprache Coppa Italia Live Juventus -

Mit einem 1:0-Sieg nach Verlängerung gegen Red Bull Salzburg hat sich der SK Sturm Graz zum ersten Mal nach 2010 wieder den ÖFB-Cup gesichert. Die Stimmen zum Spiel!

Deni Alar (Sturm-Graz-Spieler): "Unser Sieg ist mehr als verdient. Salzburg hat nur Stankovic im Spiel gehalten, wir hatten unglaubliche Chancen. Man hat gemerkt, welche Willensstärke in uns ist."

Lukas Spendlhofer (Sturm-Graz-Spieler): "Natürlich sind wir überglücklich. Großes Kompliment an den Trainer, an die Mannschaft. Das war einfach magisch, wie wir taktisch gespielt haben. Salzburg hat fast keine Chancen gehabt. Wir haben das Spiel meiner Meinung nach durch unsere perfekte Taktik gewonnen. Wir hatten ein Heimspiel. Am liebsten würde ich jedem Einzelnen die Hand schütteln."

Valon Berisha (Salzburg-Spieler): "Es war eine Partie auf Augenhöhe. Wenn man sieht, wie Sturm gekämpft hat, muss man den Hut ziehen, sie waren am Schluss besser. Heute war leider nicht unser Tag."

Cican Stankovic (Salzburg-Tormann): "Sturm hat sich den Sieg verdient. Wir waren heute nicht so gut wie am Sonntag beim 4:1, mit der Roten Karte ist es noch schwieriger geworden. Es ist schade, aber wir können trotzdem stolz auf uns sein. Wir haben noch auf den Lucky Punch gehofft, aber er ist uns nicht gelungen."