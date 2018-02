Winter-Transferfenster: Alle Zu- und Abgänge der Bundesligisten im Überblick

Six Nations Sa 10.02. Nur was für richtig harte Kerle: Six Nations auf DAZN Coupe de France Live Bourg-Peronnas -

Am Dienstagabend, 17 Uhr, schloss das Winter-Transferfenster der Bundesliga. Die Frist wurde bis auf 6. Februar verschoben, um den Vereinen mehr Zeit zu geben, auf etwaige Abgänge von Spielern zu reagieren. SPOX gibt einen Überblick über alle Zu- und Abgänge der Bundesligisten.

Das Transferfenster darf laut FIFA-Regularien während der Saison für eine Periode von bis zu vier Wochen geöffnet sein. In den meisten europäischen Top-Ligen endete die Transferfrist bereits am 31. Jänner. In Österreich durften die Mannschaften von 7. Jänner bis 6. Februar neue Spieler verpflichten.

FC Red Bull Salzburg

Zugänge:

Andre Ramalho (Bayer Leverkusen), Dominik Szoboszlai (FC Liefering)

Abgänge:

David Atanga (St. Pölten/Leihe), Samuel Tetteh (LASK/Leihe), Stefan Stangl (Austria Wien/Leihe), Paulo Miranda (Gremio Porto Allegre), Igor (WAC/Leihe), Majeed Ashimeru (WAC/Leihe), Marc Rzatkowski (New York Red Bulls/Leihe)

SK Puntigamer Sturm Graz

Zugänge:

Thomas Schrammel (SK Rapid Wien), Jakob Jantscher (Rizespor), Bright Edomwonyi (Rizespor/Leihe), Trainer Heiko Vogel (Bayern München Amateure)

Thomas Schrammel (SK Rapid Wien), Jakob Jantscher (Rizespor), Bright Edomwonyi (Rizespor/Leihe), Trainer Heiko Vogel (Bayern München Amateure) Abgänge:

Charalampos Lykogiannis (Cagliari), Luan (St. Pölten/Leihe), Trainer Franco Foda

SK Rapid Wien

Zugänge:

keine

Abgänge:

Philipp Malicsek (St. Pölten/Leihe), Philipp Prosenik (SV Ried), Thomas Schrammel (Sturm Graz), Alexander Sobczyk (SC Wiener Neustadt/Leihe), Eren Keles (St. Pölten)

FC Flyeralarm Admira

Zugänge:

Jonathan Scherzer (FC Augsburg II), Alexander Merkel (VFL Bochum)

Jonathan Scherzer (FC Augsburg II), Alexander Merkel (VFL Bochum) Abgänge:

Christoph Knasmüller (FC Barnsley)

LASK

Zugänge:

Samuel Tetteh (RB Salzburg/Leihe)

Samuel Tetteh (RB Salzburg/Leihe) Abgänge:

Filip Dmitrovic (St. Pölten/Leihe), Bruno (Atromitos Athen/Leihe)

FK Austria Wien

Zugänge:

Stefan Stangl (RB Salzburg/Leihe), Michael Madl (Fulham), Patrizio Stronati (Mlada Boleslav)

Stefan Stangl (RB Salzburg/Leihe), Michael Madl (Fulham), Patrizio Stronati (Mlada Boleslav) Abgänge:

Ismael Tajouri (New York City FC)

Cashpoint SCR Altach

Zugänge:

Marco Meilinger (Aalborg), Yusuf Otubanjo (Zilina/Leihe)

Marco Meilinger (Aalborg), Yusuf Otubanjo (Zilina/Leihe) Abgänge:

Bernard Tekpetey (Schalke 04), Emanuel Sakic (Atromitos Athen), Filip Dmitrovic (LASK)

SV Mattersburg

Zugänge:

keine

Abgänge:

keine

RZ Pellets Wolfsberg

Zugänge:

Igor (RB Salzburg/Leihe), Majeed Ashimeru (RB Salzburg/Leihe), Sasa Jovanovic (FK Cukaricki)

Igor (RB Salzburg/Leihe), Majeed Ashimeru (RB Salzburg/Leihe), Sasa Jovanovic (FK Cukaricki) Abgänge:

keine

SKN St. Pölten