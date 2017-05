Salzburg erneut Meister in Österreich

Samstag, 13.05.2017

Das Tor des Tages erzielte Valentino Lazaro (73.). Am 1. Juni treffen beide Mannschaften im Pokalfinale erneut aufeinander.

Vier Meistertitel in Folge waren zuvor nur Austria Wien (1978 bis 1981) gelungen. Die Salzburger erhalten somit in der Qualifikation einen erneuten Versuch, es erstmals in die Champions League zu schaffen. In den vergangenen Jahren war der national unangreifbare Klub auf teils peinliche Weise an F91 Düdelingen, Fenerbahce Istanbul, Malmö FF (2x) und Dinamo Zagreb gescheitert.

Noch ist nicht endgültig geklärt, ob Leipzig und Salzburg gemeinsam in der Champions League antreten dürften.