Odonkor: "Habe Kündigung erhalten"

Montag, 13.03.2017

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler David Odonkor ist seinen Job als sportlicher Leiter des westfälischen Oberligisten Hammer SpVgg nach rund anderthalb Jahren los. Das sagte der 33-Jährige dem Fachmagazin RevierSport. Über die genauen Gründe könne er keine Angaben machen, so der WM-Dritte von 2006.

"Das ist eine gute Frage, die wohl nur die Verantwortlichen beantworten können", sagte Odonkor: "Mit mir wurde nicht gesprochen. Ich habe nur die fristlose Kündigung im Briefkasten vorgefunden."

Odonkor hatte schon in der vergangenen Woche im Gespräch mit RevierSport seinen Abschied im kommenden Sommer angekündigt und dies mit fehlender Planungssicherheit begründet. Die Klub-Verantwortlichen erfuhren davon über die Medien, wenige Tage später folgte die Kündigung. Diese habe Odonkor "überrascht. Ich habe ja nicht gegen den Verein geschossen oder dergleichen."

Odonkor: "Will in dieser Position tätig sein"

Odonkor hatte den Posten im Oktober 2015 übernommen und hat an der Tätigkeit Gefallen gefunden. "Ich denke, dass ich in Hamm fast 18 Monate gute Arbeit geleistet habe", sagte er: "Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Die Gespräche mit den Spielern, die Kaderplanung - das ist schon eine tolle Aufgabe. Ich bin hungrig und will weiter in dieser Position tätig sein."

Der einstige Profi von Borussia Dortmund, Betis Sevilla, Alemannia Aachen und des FC Hoverla Uschhorod (Ukraine) begann 2013 ein Trainer-Praktikum beim SC Verl, wo er kurz darauf zum Co-Trainer von Coach Andreas Golombek ernannt wurde. Nach dem Erwerb der Trainer-A-Lizenz wurde Odonkor Co-Trainer beim SC Herford, ehe er als Trainer zur TuS Dornberg in die Westfalenliga wechselte. Es folgte die Anstellung in Hamm.

David Odonkor im Steckbrief