U21-EM: Stimmen zum Finaleinzug der deutschen U21-Nationalmannschaft

Die deutsche U21-Nationalmannschaft steht nach einem 4:2-Sieg gegen Rumänien im Finale der EM in Italien. Nach dem Einzug ins Endspiel sprachen die beiden Doppeltorschützen Luca Waldschmidt und Nadiem Amiri sowie DFB-Trainer Stefan Kuntz über den Erfolg.

Luca Waldschmidt (Doppeltorschütze DFB): "Ich glaube, in der ersten Halbzeit waren wir nicht so gut da, sind schwer ins Spiel gekommen und haben uns auch in der Halbzeit gesagt, dass das nicht gut war, dass wir in der zweiten Hälfte ein anderes Gesicht zeigen müssen. Wir haben das in der zweiten Halbzeit besser gemacht, haben geduldiger gespielt, mehr den Ball laufen lassen und die Rumänen müde gemacht. Am Ende hat es gereicht."

...über sein Freistoßtor: "Nadiem wollte schießen. Mo Dahoud hat dann gesagt: Leg' das Ding rüber und ich soll ihn reinhämmern. Und ich hab' gesagt: Bin ich auch dafür."

...über das angebliche Interesse von Lazio Rom: "Ich muss ehrlich sagen, ich beschäftige mich damit gar nicht. Ich bin voll beim Turnier, bin froh, dass alles so gut läuft, dass wir als Mannschaft im Finale stehen. Was drumherum läuft, damit dürfen wir uns nicht beschäftigen, was geschrieben wird oder was gesagt wird. Ich glaube es ist wichtig, dass wir die volle Konzentration hier haben."

U21-EM: Noten und Einzelkritiken zum DFB-Sieg gegen Rumänien © getty 1/15 Die deutsche U21 hat Rumänien in einem packenden Halbfinale mit 4:2 besiegt und steht damit erneut im EM-Finale. Die Einzelkritik. © getty 2/15 ALEXANDER NÜBEL: Der Schalker hielt die DFB-Elf in Halbzeit eins im Spiel und war ein Garant für den Finaleinzug. Rettete Deutschland mehrfach und war an den Gegentreffern schuldlos. Die Parade gegen den Puscas-Kopfball war Weltklasse. Note: 1,5. © getty 3/15 LUKAS KLOSTERMANN: Der Leipziger hatte auf der rechten Abwehrseite große Probleme mit den starken Ivan und Hagi. Ließ sich wiederholt ausspielen und fand über die kompletten 90 Minuten keinen Zugriff. In der zweiten Halbzeit etwas verbessert. Note: 4. © getty 4/15 JONATHAN TAH: Tah hielt in der Defensive zusammen, was zusammenzuhalten war. Der Kapitän ging mit guter Körpersprache voran und überzeugte durch sein Stellungsspiel und einige wichtige gewonnene Zweikämpfe. Note: 2,5. © getty 5/15 TIMO BAUMGARTL: Das Foul an Hagi brachte den Rumänen einen Elfer und den 1:1-Ausgleich. Danach zeigte sich der Stuttgarter verunsichert. Missverständnisse und verlorene Zweikämpfe zogen sich wie ein roter Faden durch sein Spiel. Note: 4,5. © getty 6/15 MAXIMILIAN MITTELSTÄDT: Rückte für den gesperrten Henrichs ins Team, wusste bei seiner EM-Premiere aber nicht zu überzeugen. Schoss in der 44. Minute Eggestein an und leitete somit das 2:1 der Rumänen ein. In der zweiten Hälfte etwas verbessert. Note: 4. © getty 7/15 MAXIMILIAN EGGESTEIN: Eggestein wirkte schläfrig und fand nie richtig ins Spiel. Im zentralen Mittelfeld kam er auf nur 41 Ballaktionen und gewann lediglich einen Bruchteil seiner Zweikämpfe. Note: 4,5. © getty 8/15 MAHMOUD DAHOUD: Er war die zentrale Figur im deutschen Spiel. Er leitete jeden Angriff ein und wusste mit dem Ball stets etwas anzufangen. Hatte sehr viele Ballaktionen in der Zentrale und holte den Elfmeter zum zwischenzeitlichen 2:2 heraus. Note: 2. © getty 9/15 FLORIAN NEUHAUS: Der Gladbacher hatte eine ungewohnt hohe Fehlerquote in seinem Spiel. Dabei war er deutlich weniger präsent als noch in der Gruppenphase. Wurde in der 80. Minute durch Mittelstürmer Nmecha ersetzt. Note: 4. © getty 10/15 NADIEM AMIRI: Startet für Richter und rechtfertigte seinen Einsatz mit einer bärenstarken Leistung. Brachte sein Team mit einer tollen Einzelaktion in Führung und war allen gefährlichen Aktionen dabei. Das 4:2 in der krönte seine Vorstellung. Note: 1,5. © getty 11/15 LUCA WALDSCHMIDT: Behielt vom Punkt die Nerven und schoss Deutschland zum Ausgleich. In der Schlussphase setzte er mit seinem Freistoß noch einen drauf und machte das Finale perfekt. Seine Turniertore sechs und sieben. Note: 2. © getty 12/15 LEVIN ÖZTUNALI: Startete ordentlich in die Partie, tauchte nach dem 1:1-Ausgleich allerdings immer mehr ab. Defensiv offenbarte er zudem Probleme gegen Ivan und Hagi. Note: 4. © getty 13/15 LUKAS NMECHA: Kam in der 80. Minute für Neuhaus. Vergab kurz danach die große Chance zur Führung, holte wenig später allerdings zwei Freistöße heraus, die zum 3:2 und 4:2 führten. Keine Bewertung. © getty 14/15 ARNE MAIER: Ersetzte Eggestein in der Schlussphase, hatte aber keine nennenswerten Aktionen. Keine Bewertung. © getty 15/15 ROBIN KOCH: Wurde in der Schlussminute für Dahoud eingewechselt. Keine Bewerung.

Nadiem Amiri (Doppeltorschütze DFB): "Ich bin einfach nur überglücklich. Wir hatten einen Plan, mich fit zu bekommen. Ich danke dem Trainer, dass er mir das Vertrauen geschenkt hat."

Stefan Kuntz (Trainer DFB): "In der Halbzeit haben wir uns in Ruhe drüber unterhalten, ob das die Art und Weise ist, wie wir uns bei diesem Turnier hier verabschieden möchten. Dann haben Sie ja die zweite Halbzeit gesehen. Ich kann nur den Hut vor meinen Jungs ziehen. Das haben wir klasse gemacht."

...über die Standards: "Es war schön, dass das mit den Standards heute endlich mal geklappt hat. Luca hat den Lauf, den man braucht in so einem Turnier. Ich muss aber sagen, dass ich keinen herausheben kann, es war eine tolle Mannschaftsleistung. Ich habe einfach ein Klasse-Team."

...über die Entscheidung Amiri statt Richter: "Es war mein Bauchgefühl. Ich dachte, dass Nadim kein ganzes Spiel durchhält, aber dann habe ich gesehen, wie er sich weiter reinbeißt."