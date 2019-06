Deutschland U21 - Rumänien U21 4.2: DFB-Junioren kämpfen sich ins Finale

6/15

MAXIMILIAN MITTELSTÄDT: Rückte für den gesperrten Henrichs ins Team, wusste bei seiner EM-Premiere aber nicht zu überzeugen. Schoss in der 44. Minute Eggestein an und leitete somit das 2:1 der Rumänen ein. In der zweiten Hälfte etwas verbessert. Note: 4.