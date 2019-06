U21-EM: Rumänien schockt England

Rumäniens Junioren haben bei der U21-EM in Italien und San Marino ihre zweite Überraschung perfekt gemacht und die Halbfinal-Teilnahme so gut wie sicher. Die Rumänen setzten sich in einer denkwürdigen und hochklassigen Partie gegen England mit 4:2 (0:0) durch und feierten nach dem 4:1 zum Turnierauftakt gegen Kroatien den zweiten Dreier.

Mitfavorit England, der zum Turnierstart gegen Frankreich unglücklich 1:2 verloren hatte, musste eine weitere Enttäuschung in der Gruppe C verkraften und muss sich auf eine vorzeitige Heimreise einstellen.

In Cesena hatte George Puscas die Rumänen (76.) in einer turbulenten Schlussphase per Foulelfmeter in Führung gebracht. Demarai Gray (79.) gelang anschließend der Ausgleich. Ianis Hagi (85.), Sohn der rumänischen Legende Gheorghe Hagi, brachte die Rumänen erneut in Front, ehe zwei Minuten später Tammy Abraham erneut für die Briten egalisierte. Florinel Coman profitierte keine 60 Sekunden später von einem Torwartfehler von Dean Henderson, der beim vierten Gegentreffer durch denselben Spieler (90.+3) chancenlos war.

Vor der Pause hatte Henderson sein Team einige Male vor einem Rückstand bewahrt. Sein Gegenüber Ionut Radu verhinderte kurt vor der Pause mit einer Glanzparade das mögliche 0:1 durch Mason Mount.

Auch nach der Pause lieferten sich beide Teams einen offen Schlagabtausch, bei dem sich wie schon vor der Pause die zunächst die Keeper auszeichnen konnten. Am Ende unterlief aber Henderson den entscheidende Lapsus.

Am Abend treffen in Serravalle der Nachwuchs von Weltmeister Frankreich und Vizeweltmeister Kroatien aufeinander. Die Kroaten bestreiten ihr letztes Gruppenspiel am Montag gegen England, Frankreich trifft zum Vorrundenabschluss auf die Rumänen.

Nur die Tabellenersten der drei Gruppen sowie der beste Zweite erreichen die Runde der letzten Vier.