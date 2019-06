Wer überträgt / zeigt Deutschland - Rumänien heute im TV und LIVESTREAM?

Bei der U21-Europameisterschaft geht es ab heute in die entscheidenden Phase. Beide Halbfinals werden am heutigen Donnerstag ausgetragen. Am Abend trifft Deutschland auf die U21-Nationalmannschaft aus Rumänien. SPOX verrät euch, wer das Halbfinale im TV überträgt und wo die Partie im Livestream gezeigt wird.

Wer überträgt das Halbfinale Deutschland - Rumänien heute im TV?

Alle Spiele der deutschen U21-Nationalmannschaft beim EM-Turnier in Italien werden live sowie in voller Länge im Free-TV übertragen. Die öffentliche-rechtlichen Sender ARD und ZDF teilen sich dabei die Übertragungen auf. Für die Austrahlung des EM-Halbfinals zwischen Deutschland und Rumänien zeichnet das ZDF verantwortlich.

Mit den ersten Vorberichten und Analysen zum Halbfinal-Duell, geht es schon ab 17.40 Uhr los. Mit diesem Personal begleitet der Sender die Partie:

Kommentator: Oliver Schmidt

Oliver Schmidt Moderator: Jochen Breyer

U21-EM live: Wer zeigt Deutschland gegen Rumänien heute im LIVESTREAM?

Selbstverständlich stellt das ZDF auch einen Livestream zum anstehenden Duell Deutschland gegen Rumänien zur Verfügung. Ebenso ist ein ein Livestream für das zweite Halbfinale zwischen Spanien und Frankreich abrufbar.

Die ZDF-Livestreams sind natürlich kostenfrei und können jeweils zwanzig Minuten vor Spielbeginn auf der ZDF-Homepage abgerufen werden. Das zweite Halbfinal-Duell zwischen Spanien und Frankreich wird außerdem vom Privatsender Sport1 im TV übertragen.

Deutschland U21 - Rumänien U21: Alles Spieldaten im Überblick

Die erste Halbfinal-Begegnung der diesjährigen U21-EM wird heute um 18 Uhr angepfiffen. Gespielt wird in Bologna im Stadio Renato Dall'Ara, das mit der höchsten Zuschauerkapazität aller Austragungsorte ausgestattet ist.

Das Stadion ist eigentlich die Heimspielstätte des FC Bologna und hat ein Fassungsvermögen von 28.962 Plätzen.

Um faire und gerechte Spielverhältnisse kümmert sich heute der israelische Unparteiische Orel Grinfeld. Dieses Schiedsrichter-Team hat die UEFA für das anstehende EM-Halbfinale bestimmt:

Schiedsrichter: Orel Grinfeld

Schiedsrichterassistenten: Roy Hassan, Idan Yarkoni

Videoassistent: Marco Guida

Erster Assistent des Videoassistenten: Michael Fabri

Vierter Offizieller: Andris Treimanis

U21-EM 2019: Fakten zum Spiel Deutschland - Rumänien

In vier direkten Aufeinandertreffen zählt die Statistik drei deutsche Siege sowie ein Unentschieden. Deutschland geht als amtierender U21-Europameister ins Spiel und holte den Titel davor im Jahr 2009.

Weitere Fakten zum Duell Deutschland U21 - Rumänien U21 im Überblick:

Deutschland und Rumänien bestreiten das erste Halbfinale.

Der Sieger trifft im Finale am Sonntag auf Spanien oder Frankreich.

Deutschland muss ohne den gesperrten Benjamin Henrichs auskommen.

Rumäniens bislang größter Erfolg: Viertelfinale 1998.

UEFA U21 EURO 2019 - Bisherige Ergebnisse des U21-DFB-Teams

Alle Ergebnisse von Deutschland im bisherigen U21-EM-Turnier in Italien: