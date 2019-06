U21-EM, Spielplan: Wann beginnt die K.o.-Phase des EM-Turniers los?

Seit dem 30. Juni läuft die U21-Europamiesterschaft in Italien und San Marino. Die Gruppenphase befindet sich mittlerweile in den letzten Zügen. In Spanien steht bereits ein Halbfinalist fest. Hier erfahrt ihr, wann und wo die K.o.-Phase der U21-Europameisterschaft beginnt.

U21-Europameisterschaft 2019: Wann geht die K.o.-Phase und das Halbfinale los?

Die K.o.-Phase bei einer U21-EM ist bekanntermaßen kurz gehalten. Sie umfasst lediglich die beiden Halbfinalspiele und das große Finale. Bei der EM-Endrunde in Italien und San Marino finden beide Halbfinalspiele am kommenden Donnerstag (27. Juni) statt.

Im ersten Halbfinale trifft der Erstplatzierte aus Gruppe A - in diesem Fall Spanien - entweder auf den Tabellenersten der Gruppe C oder den Zweiten aus der Gruppe B oder C. Anpfiff des ersten Halbfinals ist ab 18 Uhr.

Alle Spielpaarungen des Halbfinals mit dem genauen Termin und den Anstoßzeiten:

Tag/Datum Anpfiff Heim-Team Auswärts-Team Do., 27.06. 18 Uhr Spanien Zweiter Gruppe B/C oder Sieger Gruppe C Do., 27.06. 21 Uhr Sieger Gruppe B Zweiter Gruppe A oder Sieger Gruppe C

UEFA U21-EM, K.o.-Phase: Austragungsorte des Halbfinals

Die Halbfinal-Duelle der U21-Europameisterschaft finden zwar am selben Tag, jedoch an unterschiedlichen Spielorten statt. Ein Halbfinale wird in Reggio Emilia, das andere in Bologna ausgetragen. Das Endspiel wird wiederum an keinem der beiden Halbfinal-Spielorte bestritten.

Das sind die Austragungsorte der beiden Halbfinals beim U21-EM-Turnier:

Land Stadt Stadion Kapazität Italien Bologna Stadio Renato Dall'Ara 38.962 Italien Reggio Emilia Stadio Città del Tricolore 26.584

UEFA U21 EURO 2019 - Anpfiff und Spielort des Endspiels

Anders als im Fall der beiden Halbfinal-Begegnungen, die um 18 Uhr und um 21 Uhr angepfiffen werden, kommt der Final-Ball zu einer anderen Zeit ins Rollen. Das Endspiel der U21-EM beginnt um 20.45 Uhr und wird in Udine ausgetragen.

Alles was ihr zur Austragungsstätte des EM-Finals wissen müsst:

Stadiu Friuli, Udine Offizieller Stadionname Dacia Arena Eigentümer Udinese Calcio Zuschauerkapazität 25.132 Plätze Eröffnung 26.09.1976 Oberfläche Naturrasen

U21-EM 2019 in Italien/San Marino: Alle Spielorte der Gruppenphase

Das U21-EM-Turnier findet dieses Jahr in Italien und San Marino statt, wobei der Großteil des Wettbewerbs auf italienischem Boden stattfindet. Den einzigen Austragungsort, den San Marino als Co-Ausrichter zur Verfügung stellt, ist das San Marino Stadium von Serravalle.

Alle anderen fünf EM-Spielorte befinden sich innerhalb der italienischen Staatsgrenzen. Die Spiele der U21-EM finden in Bologna, Reggio Emilia, Triest, Udine, Cesena und Serravalle statt.

Das sind die EM-Orte und -Stadien im Überblick:

Land Stadt Stadion Kapazität Italien Bologna Stadio Renato Dall'Ara 38.962 Italien Reggio Emilia Stadio Città del Tricolore 26.584 Italien Triest Stadio Nereo Rocco 32.304 Italien Udine Stadio Friuli 25.132 Italien Cesena Stadio Dino Manuzzi 23.860 San Marino Serravalle San Marino Stadium 7.000

U21-EM: Rekord-Titelträger im Überblick

