U21-EM: Spanien gegen Frankreich heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Donnerstag steht mit der Partie Spanien gegen Frankreich das zweite Halbfinale der diejährigen U21-EM an. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Begegnung im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

U21-EM: Wo und wann findet Spanien - Frankreich statt?

Das zweite Halbfinale der U21-EM findet am heutigen Donnerstag, den 27. Juni, statt. Austragungsstätte ist das Mapei Stadium in der italienischen Provinz Reggio Emilia. Schiedsrichter Georgi Kabakov aus Bulgarien wird die Partie um 21 Uhr anpfeifen.

U21-EM: Spanien - Frankreich heute live im TV und Livestream

Das Duell zwischen den beiden Topteams könnt ihr im TV bei Sport1 verfolgen. Der Sportsender ist ab 20:55 Uhr live auf Sendung, außerdem bietet Sport1 auch einen kostenfreien Livestream zu der Partie an.

Daneben könnt ihr auch den Livestream des ZDF nutzen, der ebenfalls kurz vor Anpfiff mit Livebildern aufwartet. Reporter ist Martin Schneider.

U21-EM: Waldschmidt, Chiesa, Ceballos und Co. - Die Top-11 der Gruppenphase © getty 1/13 Die Halbfinalisten der U21-EM in Italien stehen fest. Der Gastgeber ist nicht mehr dabei, spielte dennoch ein starkes Turnier. In die Top-11 der Gruppenphase schafften es gar drei Italiener. Auch Deutschland ist mit drei Spielern vertreten. © getty 2/13 Daniel Iversen (Dänemark): Sammelte in der Gruppenphase 14 Paraden – einige davon, wie beispielsweise die gegen Deutschlands Nadiem Amiri, waren spektakulär. Dazu im Aufbauspiel sehr sicher und pressingresistent. © getty 3/13 Benjamin Henrichs (Deutschland): Er wird den DFB-Junioren aufgrund von zwei Gelben Karten im Halbfinale fehlen – ein schmerzhafter Verlust. Henrichs überzeugte mit guter Entscheidungsfindung, Tempo und Offensivdrang. © getty 4/13 Gianluca Mancini (Italien): Gewann drei Viertel seiner Zweikämpfe, eroberte 19 Mal den Ball und klärte ihn zusätzlich acht Mal – defensiv nahezu ohne Fehl und Tadel. Dazu ein sicherer Passgeber (92 Prozent angekommene Pässe). © getty 5/13 Ibrahima Konate (Frankreich): Er ist der Abwehrchef der jungen Equipe tricolore. Mit seiner enormen Physis vor allem in Luftduellen nur schwer zu überwinden. Konate gewann 80 Prozent seiner Zweikämpfe – Bestwert aller Verteidiger der EM. © imago 6/13 Kamil Pestka (Polen): Legt seine Rolle eher defensiv aus, das aber dafür sehr erfolgreich. Hatte selbst beim 0:5 gegen Spanien seinen Gegenspieler Dani Olmo noch gut im Griff. © getty 7/13 Nicolo Barella (Italien): Auf beiden Seiten des Platzes enorm wichtig für Italien. Durch sein physisches Spiel schwer vom Ball zu trennen, dazu defensiv zweikampfstark. Bereitete zwei Treffer vor und erzielte ein Tor selbst. © imago 8/13 Dani Ceballos (Spanien): Spielt bisher eine überragende EM und führt die spanische Mannschaft als Kapitän auch spielerisch an. Zweikampfstark, passsicher, dribbelstark und torgefährlich: Ceballos ist nicht wegzudenken. Zwei Tore, zwei Assists. © getty 9/13 Ianis Hagi (Rumänien): Dreh- und Angelpunkt der rumänischen Offensive. Mit der richtigen Mischung aus Dribblings und Pässen in die Tiefe häufig Initiator der Angriffe des Überraschungshalbfinalisten. Mit zwei Toren zudem auch selbst gefährlich. © getty 10/13 Marco Richter (Deutschland): Kaum einer hatte ihn vor dem Turnier auf dem Zettel. Dank seiner drei Tore und zwei Vorlagen inzwischen nicht mehr wegzudenken aus dem DFB-Team. Überzeugte durch hohes Tempo und Abschlussstärke. © getty 11/13 Luca Waldschmidt (Deutschland): Der Shootingstar der DFB-Junioren. Mit fünf Treffern auf dem besten Weg zur Torjäger-Krone. Zudem stark im Kombinationsspiel. Ließ sich häufig fallen und gestaltete den Aufbau mit. © getty 12/13 Federico Chiesa (Italien): Führte Italien mit seinem Doppelpack zum Auftaktsieg gegen Spanien. Gab die meisten Torschüsse in der Gruppenphase ab (11), ein steter Unruheherd. Belohnte sich mit insgesamt drei EM-Toren. © getty 13/13 So sieht sie aus, die Top-11 der Gruppenphase der U21-EM.

U21-EM heute live: Spanien - Frankreich im Liveticker verfolgen

Wer keine Möglichkeit hat, die Partie im TV oder Livestream zu verfolgen, kann auch auf den LIVETICKER von SPOX zurückgreifen. Hier werdet ihr rundum gut informiert und verpasst keine wichtige Szene.

U21-EM - Spanien gegen Frankreich: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Die offiziellen Aufstellungen beider Teams werden erst circa eine Stunde vor Spielbeginn bekanntgegeben. So könnten die beiden Trainer ihre Teams aber auf den Rasen schicken:

Spanien: Sivera - Martin, Vallejo, Mere, Aguirregabiria - Roca, Ruiz - Formals, Ceballos, Olmo - Oyarzabal

Sivera - Martin, Vallejo, Mere, Aguirregabiria - Roca, Ruiz - Formals, Ceballos, Olmo - Oyarzabal Frankreich: Bernardoni - Dagba, Konate, Upamecano, Sarr - Ikone, Guendouzi, Tousart, Thuram - Reine-Adelaide - Dembele

U21-EM: Der Weg der Spanier ins Halbfinale

Für Spanien verlief der Start ins Turnier sehr ungünstig. Die hochgelobte Truppe von Trainer Luis de la Fuente verlor das Auftaktmatch gegen Gastgeber Italien deutlich mit 1:3, fing sich in der Folge aber und besiegte erst Belgien 2:1 und dann Polen am letzten Spieltag klar mit 5:0.

Dem Kantersieg gegen Polen hat La Roja auch den Einzug in die Runde der letzten Vier zu verdanken. Punktgleich mit Italien war es schließlich das bessere Torverhältnis (+4 zu +3), das die Spanier ins Halbfinale führte.

U21-EM: Der Weg der Franzosen ins Halbfinale

Die Franzosen starteten mit einem irren Match gegen England in die U21-Europameisterschaft. Frankreich vergab in der ersten Halbzeit einen Elfer und geriet durch ein Tor von Foden (54.) in Rückstand. Kurz darauf vergab die Equipe Tricolore einen weiteren Elfmeter, kam in der 89. Minute durch Ikone aber zum Ausgleich und gewann schlussendlich durch ein Eigentor von Wan-Bissaka (90. +5.) in allerletzter Sekunde.

Im zweiten Spiel gegen Kroatien gewannen die Franzosen mit 1:0, wodurch ihnen ein Unentschieden in der letzten Partie gegen Rumänien zum Weiterkommen reichen würde. Dies galt auch für die ebenfalls ungeschlagenen Rumänen, weshalb es nach 90 Minuten wenig überraschend 0:0 stand und beide Teams sich die Olympia-Quali und das Ticket fürs Halbfinale sicherten.

