Am letzten Spieltag der U21-EM bekommt es Deutschland mit den Nachbarn aus Österreich zu tun. Für den Einzug ins Halbfinale reicht dem Team von Stefan Kuntz schon ein Unentschieden, während die Österreicher auf Sieg spielen müssen. Hier könnt ihr das komplette Spielgeschehen im LIVETICKER mitverfolgen.

U21-EM: Österreich gegen Deutschland heute im Liveticker

Vor Beginn: "Wir haben es in der eigenen Hand. Das ist genau das, was wir wollten", sagte Stefan Kuntz, der sich auf taktische Spielchen erst gar nicht einlassen will: "Auf Unentschieden spielen, das können wir gar nicht. Und das würde auch nicht unserem Gen entsprechen."

Vor Beginn: Ein Sieg oder ein Remis gegen Österreich und Deutschland steht im Halbfinale. Auf die leichte Schulter ist die Aufgabe jedoch nicht zu nehmen.

Vor Beginn: Gewinnt Österreich gegen Deutschland, so wäre die ÖFB-Auswahl im Halbfinale und Deutschland müsste sich als bester Zweiter qualifizieren. Es sei denn, Dänemark gewinnt parallel gegen Serbien. Dann würde der direkte Vergleich der drei Teams mit je sechs Punkten erfolgen.

Vor Beginn: Eine dominante DFB-Auswahl sezierte seine bisherigen Kontrahenten Dänemark und Serbien bei seinen ersten beiden Auftritten. Ausgerechnet Österreich könnte dem Team von Stefan Kuntz aber einen Strich durch die Rechnung machen.

U21-EM: Österreich vs. Deutschland live im TV und Livestream

Die deutschen Spiele bei der U21-EM werden allesamt von den öffentlich-rechtlichen Sendern übertragen. Den Auftritt des DFB-Teams gegen Österreich zeigt das ZDF. Der Sender beginnt um 20.15 Uhr, also eine Dreiviertelstunde vor Spielbeginn, mit der Berichterstattung.

Dann werden Reporter Oliver Schmidt und Moderator Jochen Breyer durch das Rahmenprogramm führen. Als Experte wird mit dem beim VfL Wolfsburg unter Vertrag stehenden Maximilian Arnold ein alter Bekannter der U21 assistieren.

Neben der TV-Übertragung zeigt das ZDF das Spiel auch im Livestream.

U21-EM: Der gesamte Spieltag im Liveticker

Wer eines oder beide Spiele nicht live im Bewegtbild verfolgen kann, der wird mit den Livetickern von SPOX perfekt versorgt. Hier gibt es die Updates zu den Spielen im Minutentakt.

U21-Helden: Diese Jungs schossen Deutschland 2009 zum EM-Titel © getty 1/24 Deutschlands Kader bei der U21-EM 2009 in Schweden war einer der stärksten aller Zeiten. Die Mannschaft gewann nicht nur das Turnier, sondern stellte auch einen großen Teil des DFB-Teams bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. © getty 2/24 Manuel Neuer, Torwart (FC Schalke 04) - Spiele: 5, Tore: 0. © getty 3/24 Andreas Beck, Verteidiger (TSG 1899 Hoffenheim) - Spiele: 5, Tore: 1. © getty 4/24 Sebastian Boenisch, Verteidiger (Werder Bremen) - Spiele: 3, Tore: 0. © getty 5/24 Benedikt Höwedes, Verteidiger (FC Schalke 04) - Spiele: 5, Tore: 1. © getty 6/24 Jerome Boateng, Verteidiger (Hamburger SV) - Spiele: 5, Tore: 0. © getty 7/24 Dennis Aogo, Verteidiger (Hamburger SV) - Spiele: 5, Tore: 0. © getty 8/24 Patrick Ebert, Mittelfeld (Hertha BSC) - Spiele: 3, Tore: 0. © getty 9/24 Sami Khedira, Mittelfeld (VfB Stuttgart) - Spiele: 4, Tore: 0. © getty 10/24 Ashkan Dejagah, Angriff (VfL Wolfsburg) - Spiele: 4, Tore: 1. © getty 11/24 Mesut Özil, Mittelfeld (Werder Bremen) - Spiele: 5, Tore: 1. © getty 12/24 Marko Marin, Mittelfeld (Borussia Mönchengladbach) - Spiele: 4, Tore: 0. © getty 13/24 Florian Fromlowitz, Torwart (Hannover 96) - Spiele: 0, Tore: 0. © getty 14/24 Sandro Wagner, Angriff (MSV Duisburg) - Spiele: 3, Tore: 2. © getty 15/24 Fabian Johnson, Mittelfeld (TSV 1860 München) - Spiele: 2, Tore: 0. © getty 16/24 Mats Hummels, Verteidiger (Borussia Dortmund) - Spiele: 2, Tore: 0. © getty 17/24 Daniel Schwaab, Verteidiger (SC Freiburg) - Spiele: 1, Tore: 0. © getty 18/24 Dennis Grote, Mittelfeld (VfL Bochum) - Spiele: 0, Tore: 0. © getty 19/24 Daniel Adlung, Mittelfeld (VfL Wolfsburg) - Spiele: 0, Tore: 0. © getty 20/24 Änis Ben-Hatira, Mittelfeld (MSV Duisburg) - Spiele: 3, Tore: 0. © getty 21/24 Gonzalo Castro, Mittelfeld (Bayer 04 Leverkusen) - Spiele: 5, Tore: 2. © getty 22/24 Marcel Schmelzer, Verteidiger (Borussia Dortmund) - Spiele: 4, Tore: 0. © getty 23/24 Chinedu Ede, Angriff (MSV Duisburg) - Spiele: 0, Tore: 0. © getty 24/24 Tobias Sippel, Torwart (1. FC Kaiserslautern) - Spiele: 0, Tore: 0.

