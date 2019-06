U21-EM in Italien: Frankreich - Rumänien und Kroatien - England heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der letzte Spieltag der Gruppe C ist gleichzeitig auch der Abschluss der Gruppenphase bei der U21-Europameisterschaft. Frankreich trifft auf Rumänien, Kroatien und England spielen nur noch um die Ehre. Wie ihr die Spiele im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, lest ihr hier.

In Gruppe C der U21-Europameisterschaft in Italien ist vor dem letzten Spieltag fast alles entschieden. Sowohl Tabellenführer Rumänien als auch Frankreich können sich im direkten Duell mit einem Unentschieden zufrieden geben. Eine Punkteteilung würde für beide Mannschaften den Einzug ins Halbfinale und damit auch die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokyo bedeuten.

Im Parallelspiel geht es für Kroatien und England nur noch um einen versöhnlichen Abschied aus dem Turnier. Beide Mannschaften stehen nach zwei Partien bei null Punkten und können sich somit nicht mehr für das Halbfinale qualifizieren.

U21-EM: Wann und wo finden die Spiele statt?

Beide Spiele werden gleichzeitig um 21 Uhr angepfiffen. Das Spitzenspiel Frankreich gegen Rumänien findet im Stadio Dino Manuzzi in Cesena statt. Das letzte Spiel der Kroaten und Engländer steigt hingegen im San Marino Stadium von Serravalle.

U21-EM: Frankreich - Rumänien und Kroatien - England live im TV

Die beiden Partien des letzten Spieltags der Gruppe C werden im Free-TV gezeigt - allerdings nur in der Konferenz. Sport1 beginnt mit der Übertragung der Partien bereits fünf Minuten vor Anpfiff.

U21-EM: Frankreich - Rumänien und Kroatien - England im Livestream

Die Konferenz-Übertragung von Sport1 wird zudem auch online im Livestream angeboten. Zu finden ist die Übertragung auf der Webseite von Sport1.

U21-EM: Der gesamte Spieltag im Liveticker

Solltet ihr nicht in der Lage sein, die Partie im Bewegtbild zu verfolgen, sind die Liveticker von SPOX die optimale Lösung. Dort findet ihr die aktuellsten Updates zu den Spielen im Minutentakt.

U21-EM: Die Gruppe C im Überblick

Pl. Nation Sp. S U N Tore Dif. Pkt. 1 Rumänien 2 2 0 0 8:3 5 6 2 Frankreich 2 2 0 0 3:1 2 6 3 England 2 0 0 2 3:6 -3 0 4 Kroatien 2 0 0 2 1:5 -4 0

